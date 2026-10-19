Danh tính chủ dự án khu công nghiệp hơn 4.350 tỷ đồng tại Gia Lai

Theo Quyết định số 4426/QĐ-UBND, UBND tỉnh Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phù Mỹ – Giai đoạn 2.

Phối cảnh dự án Khu công nghiệp Phù Mỹ – Giai đoạn 2.

Dự án được triển khai tại xã Phù Mỹ Đông, có diện tích 384,06 ha, nằm trong tổng diện tích quy hoạch 820,86 ha của Khu công nghiệp Phù Mỹ. Trong đó, diện tích đất phát triển sản xuất công nghiệp, kho tàng cho thuê lại gắn với kết cấu hạ tầng là 261,55 ha.

Tổng vốn đầu tư sơ bộ của dự án là 4.355 tỷ đồng, gồm 653 tỷ đồng vốn góp của nhà đầu tư và 3.701,878 tỷ đồng vốn huy động. Dự án có thời hạn hoạt động 70 năm kể từ ngày nhà đầu tư được cơ quan có thẩm quyền quyết định cho thuê đất.

Theo kế hoạch, dự án được triển khai trong 48 tháng, từ quý IV/2026 đến quý III/2030. Giai đoạn đầu tập trung hoàn thiện các thủ tục đầu tư, đất đai, môi trường, xây dựng và giải phóng mặt bằng. Tiếp đó, nhà đầu tư sẽ triển khai san lấp, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và thu hút các nhà đầu tư thứ cấp khi đủ điều kiện.

Đến quý III/2030, dự án dự kiến hoàn tất các thủ tục để đưa toàn bộ công trình vào khai thác, vận hành.

Khi hoàn thành, khu công nghiệp sẽ cung cấp mặt bằng sản xuất cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ xử lý nước thải, chiếu sáng, an ninh, vệ sinh môi trường và các tiện ích công cộng.

UBND tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu nhà đầu tư bố trí đủ vốn, bảo đảm tiến độ và tuân thủ quy hoạch được duyệt.... Đáng chú ý, nhà đầu tư phải khảo sát hiện trạng và năng lực tiêu thoát nước của hệ thống mương, kênh phía Tây dự án, xây dựng giải pháp thoát nước đồng bộ, không làm gián đoạn hoạt động sản xuất nông nghiệp trong khu vực. Dự án cũng phải bố trí diện tích đất theo quy định cho doanh nghiệp công nghệ cao thuộc khu vực kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thuê, thuê lại.

Nhà đầu tư được chấp thuận thực hiện dự án là Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng và Khu công nghiệp Tây Nguyên, hoạt động từ tháng 4/2021, có trụ sở tại phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai. Ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Tại thời điểm thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 230 tỷ đồng. Đến cuối tháng 8/2026, vốn điều lệ của doanh nghiệp này được nâng lên 905 tỷ đồng.

Ông Bùi Khắc Quý hiện là Giám đốc, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Ngoài doanh nghiệp này, ông Quý còn là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Đầu tư du lịch Thương mại FUJIA và Công ty Cổ phần Công nghệ Tài nguyên Năng lượng Gia Lai.

Trước đó, ngày 22/9/2026, Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng và Khu công nghiệp Tây Nguyên cũng được UBND tỉnh Gia Lai chấp thuận làm nhà đầu tư Dự án Cụm công nghiệp An Khê (phần mở rộng), với tổng vốn đầu tư 170 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, trước giai đoạn 2, Khu công nghiệp Phù Mỹ – Giai đoạn 1 đã được khởi công vào tháng 8/2025. Dự án do CTCP Tập đoàn Đầu tư Phù Mỹ làm chủ đầu tư.

Giai đoạn 1 có quy mô 436,8 ha, nằm tại khu vực ven biển, tiếp giáp Cảng nước sâu Phù Mỹ. Theo thông tin giới thiệu dự án, khu công nghiệp cách Cảng Quy Nhơn khoảng 51 km, cách Sân bay Phù Cát khoảng 60 km, đồng thời kết nối với cao tốc Bắc – Nam, Quốc lộ 1A và tuyến đường ven biển Đông tỉnh Gia Lai.

Với giai đoạn 2, Khu công nghiệp Phù Mỹ có thêm 384,06 ha được chấp thuận đầu tư. Hai giai đoạn có tổng diện tích 820,86 ha, tạo cơ sở phát triển quỹ đất công nghiệp tại khu vực Phù Mỹ, Gia Lai.