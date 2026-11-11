Danh tính bốn cầu thủ CLB bóng đá Long An bị điều tra vụ dàn xếp tỉ số

Chiều 11/11, Bộ Công an đã thông tin về việc triệt phá vụ án tổ chức đánh bạc trên các trang cá độ bóng đá, đánh bạc dưới hình thức dàn xếp tỷ số trận đấu thể thao liên quan đến một số cá nhân tại CLB bóng đá Long An.

Nhóm bốn cầu thủ bị điều tra gồm: Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Anh Tài, Lê Văn Hưng, Bùi Hoàng Mỹ.

Trước đó, Cục Cảnh sát hình sự (C02) phát hiện nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ thể thao. Nhóm này do Vũ Chí Công (tức Vu Chi Konh, SN 1998, quốc tịch Ucraina, trú tại TP.HCM) cầm đầu.

Xác lập chuyên án đấu tranh, ngày 16 - 17/8, Cục C02 đã chủ trì, phối hợp với Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và công an các địa phương đồng loạt tiến hành triệu tập, khám xét khẩn cấp nhiều đối tượng tại TP.HCM, Bắc Ninh, Hưng Yên.

Ngày 27/8, Cục C02 khởi tố vụ án hình sự đánh bạc dưới hình thức dàn xếp tỷ số trận đấu thể thao, phát hiện ngày 16/8 tại TP.HCM, Tây Ninh, Bắc Ninh, Hưng Yên và một số tỉnh, thành phố.

Quá trình điều tra đến nay đã khởi tố 21 bị can về hành vi đánh bạc, thu giữ 2 tỷ đồng, 28 điện thoại và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan hoạt động đánh bạc.

Các đối tượng (từ trái qua phải): Vũ Chí Công; Nguyễn Huy Hoàng; Phạm Thành Chung.

Theo Bộ Công an, để cá độ các trận đấu được dàn xếp tỷ số, Vũ Chí Công liên lạc, thỏa thuận với Nguyễn Đức Ninh (đối tượng chuyên thu gom, thuê tài khoản cá độ cấp độ VIP) để Ninh tìm mối quan hệ, thuê tài khoản cá độ của Lê Tuấn Anh, Nguyễn Huy Hoàng, Vũ Tuấn Hải và nhiều đối tượng khác để đánh cá độ theo yêu cầu của Công.

Công thuê, trả công cho Võ Hoàng Minh Nhật, Nguyễn Văn Sĩ Thoại, Võ Hoàng Minh Tân để ba đối tượng này sử dụng các tài khoản cá độ do Công cung cấp đánh cá độ. Công chỉ đạo các đối tượng nhằm thắng tiền của nhiều trang web đánh bạc trực tuyến có máy chủ đặt tại nước ngoài.

Ngoài ra, Vũ Chí Công cung cấp kèo cá độ cho Đặng Ngọc Mạnh Vũ sử dụng tài khoản cá độ đặt cược theo thỏa thuận với Công.

Quá trình điều tra, công an xác định, Công chỉ đạo Hoàng Nhật Nam (thành viên Ban huấn luyện CLB bóng đá Long An), Hoàng Danh Ngọc để thỏa thuận, yêu cầu các cầu thủ CLB bóng đá Long An (gồm Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Anh Tài, Lê Văn Hưng, Bùi Hoàng Mỹ) thi đấu dưới sức, dàn xếp tỷ số.

Mục đích của Công là để đánh cá độ một số trận đấu của CLB Long An thi đấu. Sau khi cá độ, Công chuyển tiền trả công cho Ngọc, Nam và các cầu thủ trên.

Cũng theo điều tra, tháng 8/2026, Võ Hoàng Minh Nhật bàn bạc, thống nhất với Vũ Chí Công việc Nhật đứng ra dàn xếp tỷ số một số trận đấu bóng rổ thuộc giải bóng rổ quốc gia VBA, sau đó cung cấp thông tin kèo cá độ cho Công để Công đánh cá độ thắng.

Các đối tượng (từ trái qua phải): Huỳnh Vĩnh Quang; Mai Phước Thành; Lâm Minh Duy.

Nhật đã gặp các cầu thủ Võ Huy Hoàn, Huỳnh Vĩnh Quang (là hai cầu thủ CLB Nha Trang Dolphins mùa giải 2026), Sơn Minh Tâm, Mai Phước Thịnh, Lâm Minh Duy (là các cầu thủ CLB Da Nang Dragons mùa giải 2026) để bàn bạc, thống nhất dàn xếp tỷ số trận đấu.

Theo đó, các đối tượng dàn xếp tỷ số trận Da Nang Dragons và Nha Trang Dolphins ngày 15/8 cho Công và trả công cho Nhật cùng các cầu thủ tham gia cá độ. Cơ quan điều tra xác định số tiền Công dùng để cá độ lên đến hàng tỷ đồng.

Đến nay, cơ quan công an làm rõ phương thức, thủ đoạn của các đối tượng dàn xếp tỉ số thể thao diễn ra ở một số trận đấu thuộc giải bóng đá Cúp quốc gia, giải hạng Nhất quốc gia và giải bóng rổ quốc gia.