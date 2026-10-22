Danh tính bạn gái kém 20 tuổi của Lưu Khải Uy

Thông tin Lưu Khải Uy có tình yêu mới đang trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Theo truyền thông Hong Kong, nam diễn viên và Lê Kỷ Quân được bắt gặp cùng chơi pickleball, nắm tay và đi ăn sau buổi vận động. Những hình ảnh gần gũi khiến nhiều khán giả chú ý đến mối quan hệ của cả hai, nhất là khi nam diễn viên đã có thời gian dài kín tiếng về chuyện tình cảm sau cuộc hôn nhân với Dương Mịch.

Trước sự quan tâm của công chúng, Lưu Khải Uy xác nhận anh và bạn gái quen nhau thông qua hoạt động thể thao. Cả hai có sở thích chung, cảm thấy hợp tính và thoải mái khi ở bên nhau. Về phía mình, Lê Kỷ Quân cũng cho biết mối quan hệ phát triển tự nhiên từ những lần gặp gỡ, trò chuyện. Chia sẻ của hai người cho thấy họ đang trong giai đoạn tìm hiểu, chưa có thông báo nào về kế hoạch kết hôn.

Lưu Khải Uy xác nhận hẹn hò bạn gái mới.

Sinh năm 1994, Lê Kỷ Quân hoạt động trong nhiều lĩnh vực như người mẫu, diễn xuất và dẫn chương trình tại Hong Kong (Trung Quốc). Cô từng góp mặt trong một số dự án phim ảnh, trong đó có Dạ vương, Hướng Tây văn ký và Pháp dữ tình. Bên cạnh công việc nghệ thuật, người đẹp còn cùng mẹ kinh doanh bánh ngọt. Những hoạt động này cho thấy cô có hướng phát triển nghề nghiệp ngoài lĩnh vực giải trí.

Trước khi công khai mối quan hệ với Lưu Khải Uy, Lê Kỷ Quân được cho là vừa kết thúc chuyện tình kéo dài khoảng 6 năm với bạn trai người nước ngoài vào tháng 7/2026. Trước đó, cô từng chia sẻ quan điểm cởi mở về hôn nhân và cho biết sẵn sàng kết hôn nếu nhận được lời cầu hôn. Tuy nhiên, thông tin về các mối quan hệ trước đây của cô chủ yếu xuất phát từ truyền thông và chia sẻ cá nhân, chưa đủ để xác định đầy đủ diễn biến đời tư.

Cha của Lưu Khải Uy, diễn viên Lưu Đan, cho biết ông chưa gặp bạn gái mới của con trai. Dù vậy, việc nam diễn viên trực tiếp xác nhận chuyện hẹn hò đã khiến đời sống cá nhân của anh một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý. Khoảng cách tuổi tác giữa hai người cũng là chi tiết được nhiều khán giả nhắc đến.

Lưu Khải Uy.

Về sự nghiệp, Lưu Khải Uy sinh năm 1974, là con trai của nghệ sĩ Lưu Đan. Anh bắt đầu được chú ý tại Hong Kong trước khi mở rộng hoạt động sang thị trường đại lục Trung Quốc. Nam diễn viên từng tham gia nhiều bộ phim truyền hình, nổi bật có Thiên sơn mộ tuyết, Cạm bẫy tình thù, Mỹ nhân vô lệ và Hoa Thiên Cốt. Các vai diễn tình cảm, cổ trang giúp anh xây dựng hình ảnh quen thuộc với khán giả yêu phim Hoa ngữ.

Tên tuổi Lưu Khải Uy còn được công chúng quan tâm qua cuộc hôn nhân với Dương Mịch. Sau đổ vỡ, nam diễn viên dành nhiều thời gian cho cuộc sống riêng và việc chăm sóc con, đồng thời ít xuất hiện trong các hoạt động giải trí quy mô lớn như trước.

Trong khi đó, Lê Kỷ Quân vẫn tiếp tục theo đuổi các công việc liên quan đến nghệ thuật và kinh doanh. Mối quan hệ với nam diễn viên kỳ cựu có thể khiến tên tuổi cô được biết đến rộng rãi hơn, nhưng chặng đường nghề nghiệp vẫn cần được nhìn nhận qua những dự án và hoạt động thực tế. Việc cả hai đến với nhau sau những trải nghiệm tình cảm trước đó khiến mối quan hệ này tiếp tục được chú ý, song các kế hoạch lâu dài vẫn chưa được người trong cuộc chia sẻ.