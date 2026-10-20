Danh tính 3 nghi phạm đập vỡ kính 8 ô tô đỗ trước chung cư

Ngày 20/10, trao đổi với PV, Thượng tá Trần Văn Đoan, Trưởng Công an phường Thành Vinh (Nghệ An), xác nhận lực lượng chức năng đã bắt giữ 3 nghi phạm liên quan vụ hàng loạt ô tô đỗ tại sân chung cư trên địa bàn bị đập vỡ kính.

Theo ông Đoan, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Thành Vinh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh khẩn trương xác minh, điều tra và truy tìm những người liên quan.

Đến tối 19/10, lực lượng chức năng bắt giữ 3 nghi phạm gồm: L.X.H. (17 tuổi), N.Đ.H. (13 tuổi, cùng trú phường Hoàng Mai) và H.H.M. (16 tuổi, trú phường Vinh Phú).

3 nghi phạm tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Nghệ An

Theo cơ quan công an, do thiếu tiền tiêu xài, 3 thanh thiếu niên trên bàn bạc tìm ô tô không có người trông coi, đập vỡ kính để lấy trộm tài sản.

L.X.H. sau đó điều khiển xe máy chở H. và M. di chuyển trên Quốc lộ 1A từ phường Hoàng Mai vào xã Diễn Châu.

Khoảng 2h ngày 19/10, khi đến xóm Phượng Lịch 2, xã Diễn Châu, nhóm này phát hiện ô tô không có người trông coi. L.X.H. cầm dụng cụ phá kính khẩn cấp, đập vỡ kính xe để tìm tài sản. Trong khi đó, hai người còn lại đứng cảnh giới.

Tuy nhiên, do không tìm thấy tài sản có giá trị, cả 3 tiếp tục di chuyển để tìm ô tô khác.

Đến khoảng 3h cùng ngày, khi đến phường Thành Vinh, L.X.H. dùng dụng cụ phá kính đập vỡ kính của 8 ô tô. Sau khi không tìm thấy tài sản để lấy trộm, nhóm này rời đi.

Tại cơ quan công an, cả 3 nghi phạm khai nhận hành vi. Lực lượng chức năng thu giữ một xe máy không gắn biển kiểm soát và một dụng cụ phá kính khẩn cấp.

8 ô tô đỗ trước một chung cư ở Nghệ An bị đập vỡ kính. Ảnh: T.T

Trước đó, ngày 19/10, tại khu vực vỉa hè trước một chung cư trên đường Quang Trung (thuộc phường Thành Vinh), 8 ô tô bị đập vỡ kính.

Anh N.M.H., chủ một ô tô bị đập vỡ kính phía ghế lái, cho biết khi đưa xe đến hãng sửa chữa, anh được báo giá gần 4 triệu đồng. Tuy nhiên, kính không có sẵn, phải chờ nhập từ nước ngoài về, dự kiến mất khoảng 3 tuần.

Cơ quan công an tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản và các hành vi vi phạm liên quan.