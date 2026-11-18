Ngày 18/11, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Tây Ninh cho biết vừa phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Campuchia vào Việt Nam tiêu thụ.

Cụ thể, vào lúc 12h45 ngày 11/11, trên trục lộ Bắc Chiêng - Cả Bản (thuộc ấp Rạch Đình, xã Tuyên Bình, tỉnh Tây Ninh), BĐBP tỉnh Tây Ninh chủ trì, phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam cùng Công an tỉnh Tây Ninh bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy từ khu vực biên giới giáp Campuchia vào nội địa.

Danh tính 2 đối tượng được xác định là Nguyễn Văn Quân (SN 1996) và Tống Linh Chi (SN 2000), cùng cư ngụ tại phường Thới Hòa, TPHCM.

Nguyễn Văn Quân và Tống Linh Chi khi bị bắt. Ảnh: BĐBP Tây Ninh

Thời điểm bị bắt giữ, hai đối tượng đang điều khiển ô tô 7 chỗ BKS 50E-910.73. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 10kg ma túy tổng hợp dạng đá, 2 bánh heroin, 103 triệu đồng cùng 4 điện thoại di động.

Mở rộng truy xét và khám xét khẩn cấp nơi ở của Quân và Chi tại khu phố Thuận Hòa (phường Thới Hòa, TPHCM), lực lượng chức năng thu giữ thêm 2kg ma túy dạng đá, 2 điện thoại di động cùng nhiều vật chứng liên quan.

Hiện BĐBP tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.