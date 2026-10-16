Danh tính 2 cô gái phóng xe SH, lạng lách trên phố Hà Nội gây bức xúc: Tổng mức phạt?

Ngày 11/10, mạng xã hội lan truyền đoạn ghi lại cảnh 2 cô gái không đội mũ bảo hiểm điều khiển xe mô tô SH màu đen chạy tốc độ cao, lạng lách trên đường Mễ Trì (Hà Nội). Hành vi của 2 cô gái tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm cho chính bản thân và những người tham gia giao thông cùng thời điểm.

Nắm bắt thông tin trên, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 6 phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc. Qua đó, xác định chủ xe là N.T.V (sinh năm 2005, trú tại Phú Thọ); người điều khiển là N.B.A (sinh năm 2006, trú tại Hà Nội) và người ngồi sau là T.P.L (sinh năm 2005, trú tại Ninh Bình).

Theo kết quả xác minh, vào sáng 11/10, N.T.V cho N.B.A mượn xe Honda SH đang gắn biển kiểm soát 29AD-789.99, không đúng với biển số đăng ký thực tế là 14AA-911.59. N.B.A điều khiển xe chở T.P.L lưu thông theo hướng Mễ Trì – Lê Quang Đạo. Khi đến khu vực The Garden, người điều khiển có hành vi chạy tốc độ cao, lạng lách, gây bức xúc.

Hành vi tham gia giao thông của 2 cô gái khiến dư luận bức xúc. (Nguồn: Cục Cảnh sát Giao thông)

Căn cứ kết quả xác minh, lực lượng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với các trường hợp liên quan. Cụ thể, N.B.A bị xử phạt tổng cộng 22,75 triệu đồng về các hành vi lạng lách trên đường bộ, điều khiển xe gắn biển số không đúng với đăng ký, không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe không có gương chiếu hậu bên trái và không có chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Đối với N.T.V, chủ phương tiện, người này bị xử phạt 14 triệu đồng về hành vi gắn biển số không đúng với đăng ký và giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện; đồng thời, biển số xe vi phạm bị tịch thu. Trong khi đó, T.P.L bị xử phạt 500.000 đồng về hành vi ngồi trên xe mô tô tham gia giao thông nhưng không đội mũ bảo hiểm.