Danh tính 2 ca sĩ bị bắt cùng Hoàng Mèo và Tấn Bo

Tối 13/11, Công an TP.HCM thông tin việc khởi tố, bắt tạm giam 10 đối tượng về tội "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông", theo khoản 2 Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Hoàng Mèo, Tấn Bo cùng nhiều đối tượng bị bắt về tội "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông".

Ngoài 2 nghệ sĩ tên tuổi là Tấn Bo và Hoàng Mèo, đường dây còn có thêm 2 đối tượng đang hoạt động nghệ thuật khác là Trịnh Minh Tâm (nghệ danh Dương Chấn Huy) và Lê Thanh Ngọc (nghệ danh Kim Ny Ngọc). Danh tính 2 ca sĩ này sau đó trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội.

Được biết, Dương Chấn Huy sinh năm 1979, ngụ tại chung cư Tân Tạo 1, phường Tân Tạo, TP.HCM. Trước đây, Dương Chấn Huy được khán giả biết đến nhiều ở dòng nhạc trữ tình, quê hương và các ca khúc bolero. Những năm gần đây, Dương Chấn Huy còn hoạt động với vai trò bầu show, sản xuất một số sản phẩm âm nhạc, phim ca nhạc hành động trên không gian mạng.

Trước đây, Dương Chấn Huy được khán giả biết đến nhiều ở dòng nhạc trữ tình, quê hương và các ca khúc bolero.

Kim Ny Ngọc sinh năm 1992 tại Vĩnh Long. Sau khi tốt nghiệp Đại học Kinh tế, Kim Ny Ngọc bắt đầu theo đuổi lĩnh vực ca hát từ năm 2014. Trước khi bị bắt, ca sĩ Kim Ny Ngọc được khán giả biết đến với nhiều sản phẩm remix, sở hữu kênh YouTube thu hút hơn 1 triệu lượt đăng ký.

Một số sản phẩm âm nhạc trước đây của Kim Ny Ngọc được khán giả biết đến như Đối Với Anh Em Không Còn Cảm Giác, Chia Tay Ai Không Buồn, Khi Chọn Yêu Anh,... Những sản phẩm âm nhạc này của Kim Ny Ngọc sở hữu hàng chục triệu lượt xem và tương tác lớn.

Trước khi bị bắt, ca sĩ Kim Ny Ngọc được khán giả biết đến với nhiều sản phẩm âm nhạc.

Năm 2016, Kim Ny Ngọc từng sản xuất phim ca nhạc hành động Điệp Vụ Hoa Hồng. Những năm gần đây, Kim Ny Ngọc chủ yếu đi diễn ở các tỉnh, sân khấu hội chợ... Trước khi bị bắt, trang cá nhân của Kim Ny Ngọc vẫn đăng tải những hình ảnh hoạt động nghệ thuật.