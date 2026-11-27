Trải qua hơn một thế kỷ hình thành và phát triển, làng nghề hủ tiếu vẫn bền bỉ gìn giữ hương vị truyền thống, đồng thời từng bước đổi mới công nghệ, nâng tầm thương hiệu, đưa đặc sản quê hương vươn xa.

GIỮ LỬA NGHỀ QUA TỪNG SỢI BÁNH

Trong dòng chảy văn hóa ẩm thực Nam Bộ, hủ tiếu Mỹ Tho từ lâu đã trở thành đặc sản nổi tiếng, gắn liền với vùng đất bên dòng sông Tiền. Hình thành từ những thập niên đầu thế kỷ XX, hủ tiếu Mỹ Tho là kết quả của sự giao thoa văn hóa Hoa - Việt.

Cơ sở sản xuất hủ tiếu Mỹ Tho của gia đình ông Trương Văn Thuận.

Nếu nhiều chủ quán hủ tiếu có nguồn gốc Hoa, thì các lò sản xuất bánh phần lớn do người Việt đảm trách. Qua quá trình giao lưu, tiếp biến văn hóa, hủ tiếu dần được biến tấu, sáng tạo, mang hương vị riêng, đậm nét ẩm thực địa phương.

Điều làm nên danh tiếng của hủ tiếu Mỹ Tho trước hết chính là sợi bánh. Khác với nhiều loại hủ tiếu ở các địa phương khác, sợi hủ tiếu Mỹ Tho có độ dai tự nhiên, trong, giòn nhẹ, tạo cảm giác đặc trưng khi thưởng thức. Bí quyết ấy bắt nguồn từ khâu lựa chọn nguyên liệu.

Ngày trước, người làm nghề thường sử dụng các giống gạo thơm nổi tiếng của địa phương như: Gò Cát, Nàng Hương, Nàng Út. Hạt gạo sau khi tuyển chọn được ngâm, xay, lọc kỹ lưỡng trước khi đưa vào công đoạn tráng bánh.

Qua bàn tay người thợ, những hạt gạo bình dị được chuyển hóa thành từng tấm bánh trắng trong, rồi cắt thành những sợi hủ tiếu mang hương vị riêng.

Sợi hủ tiếu Mỹ Tho được làm qua nhiều công đoạn công phu, đòi hỏi sự tỉ mỉ và kinh nghiệm của người thợ.

Ông Trương Văn Thuận khu phố Hội Gia, phường Mỹ Phong đã dành gần cả cuộc đời để gìn giữ và phát triển nghề làm bánh hủ tiếu. Về cơ duyên đến với nghề, ông Thuận cho biết: “Năm 1983, sau khi tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm từ bạn bè, ông bắt đầu mở cơ sở sản xuất bánh bún, hủ tiếu.

Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn, nghề làm bánh dần trở thành công việc gắn bó với gia đình ông cho đến hôm nay. Trước đây, nguyên liệu chính để làm hủ tiếu là gạo Gò Cát. Tuy nhiên, cùng với sự thay đổi trong cơ cấu sản xuất nông nghiệp, nguồn nguyên liệu cũng được điều chỉnh, chủ yếu lấy từ các vùng trồng lúa ở Gò Công, Cái Bè”.

Theo ông Thuận, gạo được chọn lựa kỹ, ngâm khoảng 1 ngày đêm để hạt nở đều, sau đó đem xay thành bột. Bột tiếp tục được đưa vào bồn chứa để lắng, lọc bỏ phần nước trong, rồi chuyển lên máy hấp chín trong khoảng 2 - 3 phút. Khi bột đạt độ chín cần thiết, người thợ đưa ra khuôn, tráng thành những tấm bánh lớn, dài và đều.

Những tấm bánh còn nóng được xếp lên vỉ tre, mang đi phơi nắng hoặc sấy bằng máy khi thời tiết không thuận lợi. Đến khi đạt độ khô thích hợp, bánh được đưa vào máy cắt thành từng sợi. Thành phẩm sau đó được kiểm tra, đóng gói và vận chuyển đến các điểm tiêu thụ.

Mỗi công đoạn đều có những yêu cầu riêng, nhưng điều khó nhất vẫn là làm cho sợi hủ tiếu có độ dai tự nhiên, không bị chua, giữ được màu sắc và hương vị đặc trưng. Đó cũng chính là bí quyết được người làm nghề tích lũy qua nhiều năm kinh nghiệm.

Hiện nay, dù áp dụng phương thức sản xuất bán thủ công, cơ sở của gia đình ông Thuận vẫn duy trì sản lượng bình quân khoảng 300 - 500 kg bánh mỗi ngày, cung cấp cho các tiểu thương trong và ngoài tỉnh.

CHUYỂN MÌNH ĐỂ THƯƠNG HIỆU VƯƠN XA

Nếu như trước đây, hình ảnh làng nghề hủ tiếu Mỹ Tho gắn liền với những giàn bánh phơi dưới nắng, những lò sản xuất đỏ lửa và đôi bàn tay thoăn thoắt của người thợ, thì ngày nay, làng nghề đang từng bước khoác lên mình diện mạo mới.

Trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường, các cơ sở sản xuất đã chủ động đổi mới phương thức hoạt động, ứng dụng khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm.

Thông qua hoạt động của Tổ hợp tác sản xuất hủ tiếu Mỹ Tho, việc ứng dụng máy móc, thiết bị vào các công đoạn xay bột, tráng bánh, cắt sợi và đóng gói ngày càng được chú trọng.

Từ phương thức sản xuất thủ công truyền thống, nhiều công đoạn được cơ giới hóa, góp phần giảm sức lao động, rút ngắn thời gian sản xuất, nâng cao sản lượng và bảo đảm các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đáng chú ý, sự chuyển đổi này không đồng nghĩa với việc đánh mất những giá trị cốt lõi của nghề truyền thống. Người làm nghề vẫn giữ những bí quyết trong lựa chọn nguyên liệu, pha bột, tráng bánh và kiểm soát độ dai của sợi hủ tiếu.

Năm 2008, Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận bảo hộ độc quyền thương hiệu “Hủ tiếu Mỹ Tho”.

Năm 2009, Hủ tiếu Mỹ Tho đạt giải Vàng “Thương hiệu thực phẩm chất lượng an toàn Việt Nam”.

Tháng 7-2013, nhận Cúp Vàng sản phẩm đạt chất lượng vàng của Thương hiệu Việt hội nhập WTO.

Năm 2014, Hủ tiếu Mỹ Tho được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam vinh danh và xác lập là món ăn đạt giá trị ẩm thực châu Á; lọt TOP 100 món ẩm thực châu Á và TOP 10 món ăn đặc sản Việt Nam.

Máy móc giúp nâng cao hiệu quả sản xuất, còn kinh nghiệm và sự tinh tế của người thợ tiếp tục quyết định chất lượng, hương vị sản phẩm.

Cùng với đổi mới quy trình sản xuất, việc xây dựng và phát triển thương hiệu cũng được các cơ sở quan tâm. Năm 2008, nhãn hiệu “Hủ tiếu Mỹ Tho” được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ.

Đây là dấu mốc quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để bảo vệ danh tiếng, khẳng định nguồn gốc và nâng cao giá trị sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Trên nền tảng thương hiệu chung, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong tỉnh từng bước phát triển nhãn hiệu riêng, mở rộng thị trường tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành trong nước, một số sản phẩm hủ tiếu Mỹ Tho còn được đưa đến các thị trường nước ngoài như: Úc, Canada, Nhật Bản, góp phần giới thiệu nét đặc sắc của văn hóa ẩm thực Nam Bộ đến bạn bè quốc tế.

Để thương hiệu không chỉ dừng lại ở danh tiếng lâu đời, mà thực sự trở thành tài sản có giá trị, công tác quản lý, khai thác và bảo vệ nhãn hiệu cộng đồng đang được đặt ra với yêu cầu cao hơn.

Mới đây, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu công nghệ và Sở hữu trí tuệ CIPTEK tổ chức hội thảo lấy ý kiến, hoàn thiện dự thảo bộ tiêu chí và danh sách các nhãn hiệu cộng đồng có tiềm năng để tập trung quản lý, khai thác, bảo vệ và phát triển.

Trong đó, hủ tiếu Mỹ Tho là 1 trong 10 nhãn hiệu cộng đồng được đề xuất ưu tiên lựa chọn, chuyển đổi sang hình thức nhãn hiệu chứng nhận.

Đây được xem là hướng đi có ý nghĩa trong bối cảnh thị trường ngày càng đòi hỏi cao về chất lượng, nguồn gốc và tính đồng nhất của sản phẩm, được quản lý bằng một hệ thống tiêu chí rõ ràng, nhãn hiệu chứng nhận.

Từ đó, góp phần nâng cao uy tín, tạo niềm tin cho người tiêu dùng, đồng thời bảo đảm những sản phẩm mang tên hủ tiếu Mỹ Tho thực sự đáp ứng các yêu cầu về chất lượng và đặc trưng truyền thống.

Hơn một thế kỷ đi qua, hủ tiếu Mỹ Tho đã vượt khỏi khuôn khổ của một món ăn dân dã để trở thành một phần ký ức, một dấu ấn văn hóa của vùng đất phương Nam.

Khi nhịp sống hiện đại mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra không ít thách thức, làng nghề hủ tiếu Mỹ Tho đang đứng trước hành trình mới: Vừa gìn giữ tinh hoa truyền thống, vừa đổi mới để thích ứng và phát triển, để từ những hạt gạo bình dị, thương hiệu đặc sản Đồng Tháp tiếp tục vươn xa.