Danh tiếng học thuật của ĐHQG TP.HCM tăng 12 bậc

Theo kết quả Bảng xếp hạng đại học châu Á năm 2027 (QS Asia University Rankings 2027) do tổ chức Quacquarelli Symonds (QS) công bố ngày 3/11, Đại học Quốc gia TP.HCM (ĐHQG-HCM) tiếp tục dẫn đầu các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam ở hai tiêu chí Danh tiếng học thuật và Danh tiếng với nhà tuyển dụng.

Đây là hai tiêu chí có tổng trọng số 50% trong bảng xếp hạng, lần lượt chiếm 30% và 20%, được đánh giá thông qua khảo sát cộng đồng học thuật và nhà tuyển dụng.

Vị thế của ĐHQG-HCM trên BXH QS Asia 2023-2027.

Cụ thể, ĐHQG-HCM xếp thứ 82 châu Á về Danh tiếng học thuật, thuộc nhóm 5% đại học dẫn đầu khu vực; đồng thời đứng thứ 107 châu Á về Danh tiếng với nhà tuyển dụng, thuộc nhóm 10% dẫn đầu.

Đáng chú ý, thứ hạng Danh tiếng học thuật tăng 12 bậc so với năm trước và tăng 36 bậc so với năm 2024, từ vị trí 118 lên vị trí 82.

Kết quả QS Asia 2027 cũng ghi nhận ĐHQG-HCM có 8/11 tiêu chí tăng điểm so với kỳ xếp hạng trước.

Trong đó, 7 tiêu chí duy trì đà cải thiện liên tục trong 3 năm gần đây, gồm: Danh tiếng học thuật, tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ, tỷ lệ bài báo trên giảng viên, tỷ lệ trích dẫn bài báo, mạng lưới nghiên cứu quốc tế và hai tiêu chí về trao đổi sinh viên quốc tế.

Sinh viên ĐHQG-HCM nghiên cứu tại phòng thí nghiệm.

Riêng tiêu chí Mạng lưới nghiên cứu quốc tế xếp thứ 192 châu Á, tăng 8 bậc so với năm trước. Cùng với sự cải thiện ở các chỉ số về công bố khoa học, kết quả này cho thấy những chuyển biến trong hoạt động nghiên cứu và mở rộng hợp tác học thuật quốc tế của ĐHQG-HCM.

Bên cạnh uy tín trong cộng đồng học thuật, kết quả xếp hạng về Danh tiếng với nhà tuyển dụng cũng phản ánh sự gắn kết giữa hoạt động đào tạo của ĐHQG-HCM với nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động.

Thời gian qua, đơn vị chú trọng hợp tác với doanh nghiệp trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tổ chức thực tập, hướng nghiệp và kết nối việc làm cho sinh viên.

ĐHQG-HCM và Tập đoàn Viettel ký Thỏa thuận triển khai Chương trình hợp tác đào tạo nhân lực các ngành công nghệ chiến lược theo mô hình CO-OP giai đoạn 2026-2030.

Trong đó, ĐHQG-HCM và Tập đoàn Viettel đã ký thỏa thuận triển khai Chương trình hợp tác đào tạo nhân lực các ngành công nghệ chiến lược theo mô hình CO-OP giai đoạn 2026-2030, góp phần tăng cường phối hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Việc tiếp tục dẫn đầu Việt Nam ở hai tiêu chí có trọng số lớn của QS Asia 2027 là kết quả đáng chú ý trong quá trình nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và hội nhập quốc tế của ĐHQG-HCM.

Thời gian tới, đơn vị tiếp tục phát triển đội ngũ giảng viên, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, mở rộng hợp tác quốc tế và tăng cường kết nối doanh nghiệp, hướng đến mục tiêu lọt Top 100 đại học hàng đầu châu Á vào năm 2030.