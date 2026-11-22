Trong trận Inter Miami thua Columbus Crew 0-3 ngay tại sân nhà sáng 22/11, Messi mất bình tĩnh vào những phút cuối hiệp 1. Khi siêu sao người Argentina chuẩn bị thực hiện quả ném biên, tiền đạo Gonzalo Tapia đứng áp sát để cản trở. Thay vì tìm cách đưa bóng trở lại cuộc chơi, đội trưởng Inter Miami bất ngờ ném mạnh quả bóng thẳng vào mặt đối thủ.

Ném bóng vào mặt đối thủ và tiền sử những hành vi mất kiểm soát

Đây không phải một pha bóng vô tình. Khoảng cách giữa hai cầu thủ rất gần, Tapia đứng ngay trước mặt Messi và hành động ném bóng diễn ra sau một cuộc va chạm căng thẳng.

Hình ảnh ghi lại cho thấy Messi hoàn toàn có khả năng nhận thức được hướng ném và vị trí của đối phương. Lực ném rất mạnh, hướng ném chính xác mà nếu không may thì nạn nhân có thể bị choáng và gặp hệ lụy nguy hiểm.

Rõ ràng, đây là hành vi sử dụng bóng để trả đũa, chứ không còn là tranh chấp nhằm giành quyền kiểm soát. Trong bóng đá, cầu thủ có thể va chạm quyết liệt, tranh cãi hoặc phản ứng trước những hành động khiêu khích, nhưng cố tình ném vật thể vào người đối phương ở cự ly rất gần là một ranh giới khác.

Theo Luật 12 của IFAB, hành vi ném một vật thể vào đối phương với lực quá mức hoặc mang tính hung hãn có thể cấu thành hành vi bạo lực và bị phạt thẻ đỏ trực tiếp. Vì vậy, tình huống của Messi đáng lẽ phải được xem xét nghiêm khắc hơn nhiều thay vì chỉ dừng lại ở thẻ vàng.

Đây cũng không phải lần đầu siêu sao Argentina để cảm xúc lấn át khả năng kiểm soát hành vi. Năm 2019, tại trận tranh hạng ba Copa America giữa Argentina và Chile, Messi bị truất quyền thi đấu sau màn đối đầu với Gary Medel. Trọng tài rút thẻ đỏ cho cả hai cầu thủ.

Đến năm 2025, Messi tiếp tục bị MLS phạt tiền vì vi phạm quy định liên quan đến hành vi tác động bằng tay vào vùng mặt, đầu hoặc cổ đối phương sau trận gặp New York City FC. Tháng 8/2026, anh lại bị giải đấu phạt tiền vì vi phạm chính sách này trong trận hòa Philadelphia Union 2-2.

Người hâm mộ quen với hình ảnh Messi tài hoa và điềm tĩnh. Nhưng những tình huống trên cho thấy khi chịu sức ép từ đối thủ, đội trưởng Argentina cũng có lúc mất bình tĩnh. Dù giành bao nhiêu danh hiệu, anh vẫn phải tôn trọng đối thủ như mọi cầu thủ khác.

Tiểu xảo vốn là một phần của bóng đá, và các cầu thủ Argentina từ lâu đã nổi tiếng lão luyện trong những màn đấu trí trên sân. Nhưng khi một cầu thủ dùng đến bạo lực, không lý do nào có thể biện minh cho hành vi ấy.

Messi nhằm thẳng mặt đối phương mà ném với lực rất mạnh.

Danh tiếng là bùa hộ mệnh và MLS không muốn mất biểu tượng

Điều đáng bàn nhất sau trận đấu không chỉ là hành vi của Messi mà còn là cách trọng tài Allen Chapman xử lý tình huống. Ông chứng kiến sự việc nên đã rút thẻ, nhưng không truất quyền thi đấu nhà vô địch World Cup 2022.

Có thể vì trước đó, Inter Miami mất Gonzalo Lujan vì thẻ vàng thứ hai từ phút 36 nên trọng tài không tiện rút thêm. Do vậy, Messi, dù có hành vi gây tranh cãi, vẫn được tiếp tục thi đấu. Nhưng nếu vậy thì lại không đúng luật. HLV Columbus Crew, Laurent Courtois cũng công khai không hài lòng với quyết định của trọng tài, cho rằng Messi đáng phải nhận hình phạt nặng hơn.

Dựa vào thế trận, Allen Chapman có lý để nương tay với Messi trong tình huống đó nhưng cũng có thể vì danh tiếng Messi mà một trọng tài chùn tay khi định rút thẻ đỏ với tượng đài.

Tuy nhiên, bóng đá chuyên nghiệp từng nhiều lần chứng kiến những tranh luận về việc các ngôi sao lớn được hưởng cách đối xử khác biệt. Hiệu ứng hào quang trong tâm lý học có thể khiến người ta vô thức đánh giá một cá nhân tích cực hơn vì danh tiếng và thành tựu của họ. Trọng tài cũng không nằm ngoài khả năng chịu tác động của những định kiến như vậy.

Nếu xử lý Messi nghiêm khắc, trọng tài Chapman có thể khiến lãnh đạo MLS không hài lòng. Messi là gương mặt tiêu biểu của giải đấu. Sức hút toàn cầu của anh giúp MLS tiếp cận thêm người hâm mộ trên khắp thế giới, đồng thời thu hút các nhà tài trợ và đối tác thương mại. Vì vậy, việc giữ gìn hình ảnh của Messi cũng gắn với những lợi ích kinh tế đáng kể của MLS.

Theo quy định kỷ luật năm 2026 của MLS, Ủy ban Kỷ luật có quyền xem xét lại những tình huống trọng tài đã chứng kiến nhưng không rút thẻ đỏ. Vì thế, dù Chapman không truất quyền thi đấu của Messi, ủy ban vẫn có thể cân nhắc một án phạt sau trận.

Khả năng vụ việc khép lại mà Messi không chịu thêm án phạt vẫn còn bỏ ngỏ. Cũng như FIFA, MLS hưởng lợi từ sức hút của những ngôi sao hàng đầu. Với vị thế của Messi ở giải đấu, bất kỳ quyết định nào cũng sẽ được nhìn nhận cả dưới góc độ chuyên môn lẫn lợi ích thương mại.