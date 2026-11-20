Chiều 20/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội nghe báo cáo giải trình của Chính phủ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Quy định đánh thuế 0,2% đối với đất bỏ hoang

Về sửa đổi, bổ sung luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, liên quan đến thuế suất đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng, chậm đưa vào sử dụng, theo báo cáo, nhiều ý kiến tán thành việc bổ sung thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng, chậm đưa vào sử dụng; đề nghị đánh thuế cao đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng, nhất là đất giao cho dự án bất động sản…

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày báo cáo giải trình của Chính phủ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân. Ảnh: Như Ý.

Báo cáo cho biết, để thống nhất, đồng bộ với pháp luật đất đai về xác định đất bỏ hoang, đảm bảo tính minh bạch, đơn giản trong xác định loại đất bỏ hoang thuộc đối tượng chịu thuế, bảo đảm thuận lợi trong áp dụng chính sách thuế, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Chính phủ đã chỉnh lý dự thảo luật theo hướng thống nhất sử dụng cụm từ “đất bỏ hoang” cho nhóm đất bỏ hoang, chưa đưa vào sử dụng, chậm đưa vào sử dụng.

Báo cáo cũng nêu rõ, tại dự thảo luật quy định thuế suất đối với đất bỏ hoang (chưa đưa vào sử dụng, chậm đưa vào sử dụng) là 0,2%. Đây là mức thuế suất cao nhất đối với nhóm tình trạng sử dụng đất cần tăng cường điều tiết và gấp gần 7 lần đất ở trong hạn mức.

Theo báo cáo, để điều tiết tình trạng đất bỏ hoang, cần triển khai đồng bộ nhiều công cụ chính sách (chính sách thuế, pháp luật đất đai, quy hoạch, đầu tư, quản lý và xử lý vi phạm…), trong đó thuế là một công cụ kinh tế quan trọng nhưng không phải công cụ duy nhất.

Theo đó, cùng với mức thuế suất 0,2%, thì đất bỏ hoang phải thực hiện nghĩa vụ tài chính cao nhất do còn phải nộp thêm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tăng thêm lũy tiến theo quy định tại Luật Đất đai (sửa đổi), đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật hiện hành điều chỉnh đối với đất bỏ hoang, chưa đưa vào sử dụng, chậm đưa vào sử dụng.

Về thời điểm hiệu lực của chính sách, theo báo cáo, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, để đảm bảo đồng bộ, thống nhất với hiệu lực thi hành của Luật Đất đai (sửa đổi), đảm bảo tính khả thi của chính sách, Chính phủ đã bổ sung quy định về thời điểm thực hiện chính sách thuế đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng, chậm đưa vào sử dụng theo hướng quy định về đất bỏ hoang tại dự thảo luật có hiệu lực cùng thời điểm với Luật Đất đai (sửa đổi), từ ngày 01/7/2027.

Có nâng mức giảm trừ gia cảnh?

Về Luật Thuế thu nhập cá nhân, báo cáo cho biết, một số ý kiến cho rằng, mức giảm trừ gia cảnh hiện nay (khoảng 15-15,5 triệu đồng/tháng đối với người nộp thuế, khoảng 6,2 triệu đồng/tháng đối với mỗi người phụ thuộc) còn thấp, chưa phù hợp với chi phí nuôi con, chăm sóc người già và điều kiện phúc lợi xã hội.

Ý kiến đề nghị nghiên cứu điều chỉnh phù hợp với điều kiện của cán bộ, công chức, người lao động; đề nghị nâng mức giảm trừ đối với người nộp thuế lên 18 triệu đồng/tháng hoặc cao hơn, đối với người phụ thuộc lên 8 triệu đồng/tháng và định kỳ 2 năm hoặc một khoảng thời gian nhất định điều chỉnh theo biến động giá cả.

Về vấn đề này, báo cáo của Chính phủ nêu rõ, mức giảm trừ gia cảnh hiện hành là 15,5 triệu đồng/tháng đối với người nộp thuế và 6,2 triệu đồng/tháng đối với mỗi người phụ thuộc, vừa được điều chỉnh tăng; pháp luật thuế thu nhập cá nhân đã có cơ chế điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh phù hợp với biến động giá cả.

Sau khi nghe báo cáo giải trình, với 475/477 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2027, trừ nâng ngưỡng doanh thu từ 3 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng để tính thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2027. Nội dung về đất bỏ hoang áp dụng mức thuế suất 0,2% có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2027. Nội dung về giá đất tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2028 để đồng bộ với các quy định của Luật Đất đai (sửa đổi).