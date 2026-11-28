Các đại biểu tham quan Triển lãm ảnh và mô hình “Biển xanh Côn Đảo – Giữ gìn cho muôn đời sau” tại Công viên Tôn Đức Thắng, đặc khu Côn Đảo.

Ngày 28/11, tại không gian mở Công viên Tôn Đức Thắng, đặc khu Côn Đảo, triển lãm ảnh và mô hình "Biển xanh Côn Đảo – Giữ gìn cho muôn đời sau" đã được khai mạc. Triển lãm nằm trong khuôn khổ chiến dịch "Vì biển đảo xanh" và lặn nuôi cấy phục hồi 12 loài san hô cứng tại đặc khu Côn Đảo để lan tỏa thông điệp "Không rác thải nhựa – San hô hồi sinh" do Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Với khoảng 150 tác phẩm ảnh tư liệu, nghệ thuật cùng các mô hình sinh vật biển được sáng tạo từ vật liệu rác thải thu gom, triển lãm được thiết kế như một hành trình trực quan, dẫn người xem từ khám phá vẻ đẹp biển đảo, tìm hiểu văn hóa và đời sống cư dân vùng biển đến nhận diện những thách thức môi trường đang đặt ra, qua đó khơi gợi ý thức và hành động thiết thực vì đại dương.

Từ vẻ đẹp thiên nhiên đến những giá trị văn hóa biển

Năm tuyến chủ đề của triển lãm lần lượt mở ra những lát cắt về biển đảo Thành phố Hồ Chí Minh: Vẻ đẹp thiên nhiên biển đảo; văn hóa, lễ hội và tín ngưỡng vùng biển; đời sống và lao động của người dân vùng biển; vẻ đẹp và những thách thức đối với hệ sinh thái biển; chung tay bảo vệ và phục hồi môi trường biển.

Triển lãm ảnh và mô hình “Biển xanh Côn Đảo – Giữ gìn cho muôn đời sau” tại Công viên Tôn Đức Thắng, đặc khu Côn Đảo.

Ở chủ đề đầu tiên, những bức ảnh đưa người xem đến với vùng biển rộng lớn của Thành phố Hồ Chí Minh sau khi mở rộng không gian địa lý, trải dài từ Cần Giờ, Vũng Tàu đến Côn Đảo. Mỗi vùng biển mang một sắc thái riêng, từ những cánh rừng ngập mặn xanh ngút ngàn, bãi biển trải dài, làng chài bình yên đến các hòn đảo còn giữ được vẻ hoang sơ. Đặc biệt, Côn Đảo hiện lên như một điểm nhấn của thiên nhiên biển đảo thành phố, với hệ sinh thái đa dạng gồm rừng ngập mặn, thảm cỏ biển, rạn san hô và nhiều loài sinh vật biển quý hiếm.

Vùng biển Côn Đảo đã ghi nhận khoảng 1.725 loài sinh vật biển, trong đó có 360 loài san hô và 205 loài cá rạn san hô. Đây cũng là địa điểm quan trọng trong công tác bảo tồn rùa biển của Việt Nam, nơi những con rùa mẹ vượt đại dương trở về các bãi cát quen thuộc để sinh sản. Những hình ảnh không chỉ gợi tình yêu với cảnh sắc thiên nhiên mà còn giúp người xem nhận ra giá trị của từng sinh cảnh, từng loài sinh vật trong sự cân bằng của đại dương.

Nếu thiên nhiên tạo nên diện mạo của biển thì con người viết tiếp câu chuyện về vùng biển ấy qua bao thế hệ. Tuyến chủ đề văn hóa, lễ hội và tín ngưỡng vùng biển giới thiệu những nét sinh hoạt cộng đồng đặc trưng, từ lễ hội Nghinh Ông ở Cần Giờ, Vũng Tàu với nghi lễ rước Ông, dâng hương, tế lễ, tiếng trống, lời hát Bả Trạo, đến lễ giỗ Bà Phi Yến tại An Sơn Miếu ở Côn Đảo – một sinh hoạt văn hóa tâm linh được người dân gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ.

Các tác phẩm cũng phản ánh nhịp sống lao động của cư dân vùng biển, từ những chuyến tàu đánh bắt, đầm nuôi thủy sản, ruộng muối đến hoạt động giao thương tại các cảng biển. Cùng với nghề cá truyền thống, kinh tế biển thành phố đang phát triển đa dạng với cảng biển, logistics, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái và dịch vụ biển đảo. Những hình ảnh ấy nhắc rằng biển không chỉ là không gian sinh thái, văn hóa mà còn là nguồn sống của nhiều gia đình, gắn với sinh kế và tương lai phát triển của các địa phương.

Không gian trưng bày mô hình tái hiện một quần thể sinh vật dưới đại dương với cá voi xanh, cá voi, rùa biển, cá vẹt cầu vồng, cá thần tiên hoàng gia, cá hề cùng những cụm san hô.

Nhận diện những tổn thương, khơi dậy trách nhiệm

Điểm nhấn đáng suy ngẫm của triển lãm nằm ở tuyến chủ đề về vẻ đẹp và những thách thức của hệ sinh thái biển. Những hình ảnh dưới làn nước trong xanh, rạn san hô rực rỡ, thảm cỏ biển và các loài sinh vật phong phú được đặt cạnh những dấu hiệu tổn thương của môi trường, giúp người xem cảm nhận rõ hơn khoảng cách giữa vẻ đẹp thiên nhiên và những nguy cơ mà hệ sinh thái đang đối mặt.

Đợt tẩy trắng san hô diện rộng năm 2024 do nhiệt độ nước biển tăng cao bất thường đã gây tổn thương nghiêm trọng cho hệ sinh thái biển Côn Đảo, khiến tỷ lệ san hô tẩy trắng tại nhiều khu vực lên tới 80–100%, kéo độ phủ san hô cứng trung bình năm 2025 giảm xuống chỉ còn 16,44% cùng sự suy giảm của thảm cỏ biển. Dù vậy, thiên nhiên vẫn ghi nhận những tín hiệu phục hồi tích cực khi độ phủ san hô cứng tại Bãi Ông Đụng tăng gấp đôi (lên 42,19%), san hô non xuất hiện trở lại ở nhiều điểm và mật độ cá rạn tăng lên 333,2 cá thể/100m² - cho thấy khả năng tự tái tạo của đại dương nếu có giải pháp bảo tồn chủ động, lâu dài.

Tuyến chủ đề cuối cùng của triển lãm tập trung giới thiệu những nỗ lực bảo vệ môi trường biển, từ bảo tồn rùa biển, bảo vệ bãi đẻ, giám sát hệ sinh thái đến phục hồi san hô, thảm cỏ biển. Theo số liệu của Vườn quốc gia Côn Đảo, tính đến tháng 10-2026, khoảng 4 triệu trứng rùa biển đã được ghi nhận trong hành trình bảo tồn và gần 3 triệu rùa con được thả trở về đại dương. Giai đoạn 2026-2030, Vườn quốc gia Côn Đảo hướng tới mục tiêu phục hồi từ 5 đến 10ha rạn san hô suy thoái.

Những hình ảnh về các hoạt động bảo tồn, phục hồi và sự chung tay của chính quyền, lực lượng chức năng, cộng đồng làm nổi bật thông điệp: bảo vệ biển không thể chỉ dừng ở nhận thức mà cần được chuyển hóa thành hành động, từ quản lý, bảo tồn dựa trên cơ sở khoa học đến những thói quen thân thiện với môi trường trong đời sống hàng ngày.

Mô hình trưng bày tại triển lãm “Biển xanh Côn Đảo – Giữ gìn cho muôn đời sau” tại Công viên Tôn Đức Thắng, đặc khu Côn Đảo.

Khi rác thải trở thành lời cảnh báo

Nếu 150 tác phẩm ảnh kể câu chuyện về biển bằng hình ảnh chân thực, thì các mô hình sinh vật biển sáng tạo từ rác thải lại đưa thông điệp bảo vệ đại dương đến gần công chúng bằng một cách tiếp cận trực quan, sinh động và giàu sức gợi.

Không gian trưng bày mô hình tái hiện một quần thể sinh vật dưới đại dương với cá voi xanh, cá voi, rùa biển, cá vẹt cầu vồng, cá thần tiên hoàng gia, cá hề cùng những cụm san hô. Các mô hình sử dụng chất liệu chính là nhựa đã qua sử dụng và vật liệu rác thải thu gom tại những bãi biển, sau đó được làm sạch, xử lý và sáng tạo thành tác phẩm mới.

Người xem có thể hình dung về một rạn san hô Côn Đảo với sự sống phong phú, nơi mỗi loài sinh vật đều có vai trò trong hệ sinh thái. Nhưng cũng chính từ đó, một câu chuyện khác được mở ra: những sinh vật biển đang phải đối mặt với rác thải nhựa, lưới ma, dây cước, ô nhiễm và biến đổi khí hậu. Những vật dụng bị bỏ lại có thể trôi nổi, tích tụ dưới đáy biển, quấn mắc vào sinh vật hoặc trở thành thức ăn nhầm lẫn của các loài động vật biển.

Một chi tiết đặc biệt trong các mô hình là phần bụng của sinh vật biển, gợi hình dung về những loại rác thải mà chúng có thể nuốt phải. Hình ảnh ấy đặt ra câu hỏi về hậu quả của thói quen tiêu dùng, xả thải thiếu trách nhiệm: một chiếc túi nilon chỉ được sử dụng trong vài phút nhưng có thể tồn tại rất lâu trong môi trường, trở thành mối nguy đối với nhiều loài sinh vật.

Phần bụng của chú cá được thiết kế rỗng, gợi hình dung về những loại rác thải mà sinh vật biển có thể nuốt phải.

Theo báo cáo Đánh giá ô nhiễm nhựa – Đa dạng sinh học được công bố tháng 3-2026, Việt Nam ước tính có khoảng 1.531 tấn chất thải nhựa thất thoát ra môi trường mỗi ngày. Khoảng 80% rác thải nhựa đại dương có nguồn gốc từ đất liền, theo sông ngòi, kênh rạch và các dòng chảy ra biển. Những dữ liệu này càng cho thấy việc giảm rác thải từ nguồn, hạn chế nhựa dùng một lần, thu gom và phân loại rác đúng cách là những giải pháp không thể thiếu.

Việc biến rác thải thành tác phẩm nghệ thuật không chỉ thể hiện sức sáng tạo mà còn góp phần thay đổi cách nhìn về những vật dụng bị bỏ đi. Rác thải không biến mất sau khi rời khỏi tay con người; nó có thể tiếp tục tồn tại trong môi trường, gây tổn thương cho những sinh vật mà chúng ta không nhìn thấy hằng ngày. Tái chế là một hướng đi cần thiết, nhưng quan trọng hơn vẫn là giảm lượng rác phát sinh và ngăn rác thất thoát ra môi trường biển.

Khách tham quan triển lãm trải nghiệm tái chế nhựa thành những chiếc móc khóa hình rùa Côn Đảo.

Được tổ chức theo hình thức không gian mở, kết hợp thuyết minh và hướng dẫn tham quan, triển lãm "Biển xanh Côn Đảo – Giữ gìn cho muôn đời sau" hướng tới trải nghiệm gần gũi, giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, tiếp cận các vấn đề môi trường bằng hình ảnh, câu chuyện và những hình hài sinh vật trực quan. Sau khi kết thúc chương trình, toàn bộ 150 tác phẩm ảnh và 5 mô hình sẽ được trao tặng UBND đặc khu Côn Đảo, tiếp tục phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục cộng đồng.