Giữa vùng đất từng sản xuất kém hiệu quả ở phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa, một vườn nho xanh mướt đang trở thành điểm đến trải nghiệm hấp dẫn. Ít ai biết, phía sau những chùm nho căng mọng hôm nay là hành trình trở về từ Hàn Quốc, mang theo khát vọng làm nông nghiệp công nghệ cao và cả những lần tưởng chừng phải bỏ cuộc của một đôi vợ chồng trẻ.

Đầu năm 2024, vợ chồng chị Trần Thị Nhung quyết định nhận thầu hơn 1 ha đất sản xuất kém hiệu quả tại thôn Nguyên Hạnh để xây dựng trang trại trồng nho.

Trước đó, anh Nguyễn Hữu Huân, chồng chị Nhung, đã có gần 5 năm làm việc tại Hàn Quốc. Từ năm 2019, anh sang xứ sở kim chi lao động tại các trang trại nho công nghệ cao. Không chỉ tích lũy vốn, anh còn tranh thủ học hỏi kỹ thuật trồng, chăm sóc và vận hành mô hình nông nghiệp bài bản.

Trở về quê hương, những kiến thức tích lũy được bắt đầu được hiện thực hóa. Hơn 1.200 cây giống nho sữa và nho BK được đưa về trồng trên khu đất mới. Để xây dựng nền tảng canh tác hữu cơ, gia đình nuôi trùn quế lấy phân, thu mua bã mía về ủ làm mùn, từng bước cải tạo đất và tạo nguồn dinh dưỡng tự nhiên cho cây trồng.

Nhưng làm nông nghiệp chưa bao giờ là hành trình chỉ có thuận lợi. Năm 2025, đúng thời điểm những chùm nho đầu tiên bắt đầu cho quả bói, một trận mưa bão lớn đã khiến nhiều diện tích nhà màng bị gió xé rách, nước ngập làm vườn nho gần như hư hại. Sau gần một năm đầu tư, sản lượng thu hoạch chỉ đạt khoảng 60 kg.

Thay vì bỏ cuộc, vợ chồng chị Nhung lại bắt tay dựng lại từng khung nhà màng, cải tạo đất và chăm sóc những gốc nho còn sót lại. Những kinh nghiệm từ thất bại đầu tiên cũng giúp họ điều chỉnh quy trình sản xuất, kiên trì theo đuổi hướng đi đã chọn.

Đến nay, khu vườn đã dần hồi sinh. Mỗi năm, trang trại duy trì hai vụ thu hoạch, vào khoảng tháng Giêng và tháng Tám âm lịch. Để nâng cao chất lượng quả, chị Nhung chủ động tỉa bớt chùm ngay từ khi cây bắt đầu nuôi quả, giúp dinh dưỡng tập trung vào những chùm nho còn lại.

Từng gốc nho được chăm sóc kỹ lưỡng nhằm duy trì năng suất và chất lượng quả. Ảnh: Nguyễn Thuấn

Theo chị Nhung , trồng nho không phải cứ để càng nhiều quả càng tốt. Người trồng phải biết cân đối sản lượng với chất lượng, bởi nếu cây mang quá nhiều quả, nho sẽ nhỏ và hương vị không đạt như mong muốn.

Sau mỗi vụ thu hoạch, cành tăm, dây leo già được cắt tỉa, đất tiếp tục được bổ sung phân hữu cơ để chuẩn bị cho chu kỳ sản xuất tiếp theo.

Từ những nỗ lực không ngừng nghỉ, vườn nho hiện đã bước vào giai đoạn cho năng suất ổn định. Năm nay, trang trại dự kiến thu hoạch khoảng 6 tấn nho, với giá bán trực tiếp tại vườn khoảng 300.000 đồng/kg. Hoạt động sản xuất bước đầu mang lại doanh thu khoảng 250 triệu đồng mỗi năm, tạo nguồn thu đáng kể cho gia đình.

Không chỉ tạo giá trị từ sản xuất nông nghiệp, khu vườn còn mở thêm hướng khai thác du lịch trải nghiệm. Vào dịp cuối tuần, nhiều gia đình tìm đến tham quan, khám phá quy trình trồng nho và thưởng thức trái chín ngay tại vườn.

Bên cạnh hiệu quả kinh tế, mô hình trồng nho còn tạo thêm việc làm cho lao động tại địa phương, đặc biệt là những người lớn tuổi khó tìm kiếm công việc phù hợp. Các công việc như chăm sóc cây, tỉa cành, thu hoạch và vệ sinh vườn không đòi hỏi quá nhiều sức lực, giúp người lao động có thêm thu nhập, cải thiện đời sống. Đây cũng là hướng khai thác hiệu quả nguồn lao động tại chỗ, góp phần tạo sinh kế ngay trên quê hương.

Từ kinh nghiệm học hỏi ở nước ngoài, sự mạnh dạn đầu tư đến quyết tâm vượt qua thiên tai, vợ chồng chị Nhung đang từng bước biến vùng đất kém hiệu quả thành một mô hình nông nghiệp có giá trị kinh tế.