Đánh thức tiềm năng viên ngọc quý Hồ Tây

Nhưng trước tốc độ đô thị hóa và những yêu cầu mới về phát triển, làm thế nào để vừa bảo tồn được những giá trị vốn có, vừa đánh thức tiềm năng của không gian đặc biệt này? Một định hướng mới đang được Hà Nội đặt ra. UBND Thành phố đã ban hành Quyết định 315 phê duyệt Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và phụ cận”, hướng tới bảo tồn cảnh quan, phục hồi hệ sinh thái, phát huy giá trị văn hóa và tổ chức lại không gian công cộng quanh hồ.

Từ một không gian giàu giá trị lịch sử, văn hóa và sinh thái, Hồ Tây đang được kỳ vọng trở thành một điểm nhấn mới trong cấu trúc phát triển của Thủ đô. Vậy những định hướng này sẽ tác động như thế nào đến diện mạo Hồ Tây và đời sống người dân?

Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Viết Chức – nguyên Giám đốc Sở Văn hóa Hà Nội, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa Thăng Long.