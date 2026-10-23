Đánh thức tiềm năng từ kết nối văn hóa - du lịch Vĩnh Hy

Các thành viên đoàn Famtrip check-in resort Vĩnh Hy

Diễn ra từ ngày 22 đến 24.10, tại xã Vĩnh Hải (Khánh Hòa), Famtrip “Vĩnh Hy xưa – Vĩnh Hải ngày nay” thu hút hơn 100 công ty lữ hành trên cả nước tham gia. Không chỉ giới thiệu cảnh quan thiên nhiên, chương trình còn đưa các doanh nghiệp đến gần hơn với những giá trị văn hóa, ẩm thực bản địa, qua đó tìm kiếm cơ hội hợp tác, khai thác tiềm năng du lịch địa phương.

Kết nối di sản với những trải nghiệm mới

Sở hữu cảnh quan biển xanh, núi rừng hùng vĩ cùng hệ sinh thái đa dạng, Vĩnh Hy có nhiều lợi thế để phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và trải nghiệm văn hóa. Tuy nhiên, để những tiềm năng ấy trở thành sản phẩm hấp dẫn trên thị trường, việc kết nối điểm đến với doanh nghiệp lữ hành, xây dựng các chương trình phù hợp với nhu cầu du khách là yếu tố quan trọng.

Ông Nguyễn Anh Vũ, Giám đốc Công ty TNHH Phát Hoàng Long, đơn vị đầu tư Resort Vĩnh Hy và phối hợp tổ chức chương trình chia sẻ, Famtrip được kỳ vọng trở thành cầu nối thực chất giữa điểm đến và các doanh nghiệp lữ hành.

Thông qua việc trực tiếp trải nghiệm cảnh quan, tìm hiểu văn hóa và đời sống người dân, các doanh nghiệp có điều kiện đánh giá đầy đủ hơn về tiềm năng của Vĩnh Hy, đồng thời trao đổi, tìm kiếm hướng hợp tác và xây dựng sản phẩm phù hợp với từng thị trường khách.

Hành trình famtrip với các trải nghiệm thiên nhiên tại Vườn quốc gia Núi Chúa, khám phá Vườn nhà bà Hương - suối Lồ Ồ

Điểm nhấn của hành trình là đêm nhạc văn hóa ẩm thực “Vĩnh Hy xưa”, với sự tham gia của các nghệ sĩ Quế Nương, Trịnh Kim Liên, Vũ Trà, Hồng Mơ, danh ca Giao Linh và guitarist Hà Nguyễn.

Không gian âm nhạc kết hợp ẩm thực địa phương mang đến một cách tiếp cận khác về điểm đến, nơi những giá trị văn hóa được kể lại bằng giai điệu, hương vị và sự giao lưu giữa các khách mời.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, đoàn Famtrip còn khám phá Vườn quốc gia Núi Chúa, Vườn nhà bà Hương, suối Lồ Ồ và trải nghiệm trekking đỉnh đá Đỏ. Từ độ cao khoảng 280m, du khách có thể phóng tầm mắt ngắm toàn cảnh vịnh Vĩnh Hy, thôn Cầu Gãy cùng những dãy núi nối tiếp nhau dọc bờ biển.

Các hoạt động trekking, tham quan vịnh bằng tàu đáy kính, khám phá hòn Rùa, mũi đá Vách và chiêm ngưỡng làn nước biển trong xanh giúp doanh nghiệp có thêm góc nhìn thực tế về khả năng khai thác các sản phẩm du lịch sinh thái, khám phá thiên nhiên và nghỉ dưỡng.

Trải nghiệm tàu đáy kính, hòa mình vào làn nước biển trong xanh của vịnh Vĩnh Hy

Đây cũng là cơ sở để xây dựng những hành trình đa dạng, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm khách khác nhau.

Mở rộng liên kết, hướng đến du lịch bền vững

Trong ngày cuối của chương trình, đoàn tiếp tục tham quan vườn nho, tìm hiểu quy trình canh tác và thưởng thức những sản phẩm đặc trưng của vùng đất nắng gió. Các đại biểu cũng lựa chọn khám phá Hang Rái hoặc Công viên đá trước khi tham dự hội thảo, trao đổi về cơ hội liên kết và hợp tác phát triển du lịch.

Việc kết hợp khảo sát thực tế với trao đổi chuyên môn giúp doanh nghiệp lữ hành có thêm thông tin về chất lượng dịch vụ, điều kiện tổ chức tour và khả năng kết nối các điểm tham quan.

Từ đó, những trải nghiệm tại Vĩnh Hy có thể được thiết kế thành sản phẩm cụ thể, thuận lợi hơn trong quá trình giới thiệu đến du khách.

Với sự tham gia của hơn 100 công ty lữ hành trên cả nước, chương trình được kỳ vọng mở rộng mạng lưới đối tác, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp lữ hành với các đơn vị cung ứng dịch vụ tại địa phương.

Các thành viên đoàn Famtrip khảo sát, kết nối du lịch Nam Khánh Hòa

Đây cũng là cơ hội để các giá trị cảnh quan, văn hóa và ẩm thực của Vĩnh Hy được quảng bá rộng rãi hơn, từng bước tiếp cận nhiều phân khúc khách du lịch.

Trong xu hướng du lịch ngày càng đề cao trải nghiệm và bản sắc điểm đến, việc kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên, văn hóa, ẩm thực, nghỉ dưỡng và hoạt động khám phá sẽ góp phần tạo nên sức hút riêng cho Vĩnh Hy.

Đặc biệt, khi cộng đồng doanh nghiệp cùng tham gia xây dựng sản phẩm, các giá trị địa phương không chỉ được giới thiệu mà còn có thêm cơ hội chuyển hóa thành lợi ích kinh tế, tạo động lực cho phát triển du lịch.

Từ những dấu ấn của Vĩnh Hy xưa đến diện mạo Vĩnh Hải hôm nay, hành trình Famtrip không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh vùng biển Nam Khánh Hòa mà còn mở ra hướng kết nối giữa tài nguyên bản địa với thị trường.

Đây là một trong những cơ sở để địa phương tiếp tục phát huy lợi thế, đa dạng hóa sản phẩm và hướng đến phát triển du lịch bền vững.