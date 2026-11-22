Vùng nuôi thủy sản ven sông ở xã Thạch Khê có lợi thế nguồn nước lưu thông tự nhiên, thuận lợi cho việc cấp, thoát nước. Cùng với tuyến đê Hữu Phủ vừa hoàn thiện, hạ tầng vùng nuôi được bảo đảm hơn, tạo điều kiện để người dân yên tâm đầu tư, khai thác tiềm năng và phát triển sản xuất lâu dài.

Tận dụng lợi thế vùng nước, gia đình ông Bùi Sỹ Liệu ở thôn Đồng Giang, xã Thạch Khê đã đầu tư 3 ha mặt nước với 4 ao nuôi tôm, kết hợp hình thức nuôi tôm quảng canh và nuôi tôm thâm canh. Cách tổ chức sản xuất linh hoạt giúp gia đình khai thác hiệu quả diện tích mặt nước, đa dạng phương thức nuôi và nâng cao hiệu quả kinh tế.

Ông Bùi Sỹ Liệu cho biết: “Trước đây, gia đình cũng còn băn khoăn khi đầu tư lớn vì lo ngại ảnh hưởng của mưa lũ, môi trường và việc sản xuất lâu dài. Khi tuyến đê Hữu Phủ hoàn thành, điều kiện sản xuất ổn định hơn, chúng tôi mạnh dạn đầu tư, cải tạo ao hồ và thay đổi cách nuôi để nâng cao hiệu quả".

Không chỉ xuất riêng lẻ, 12 hộ dân đã liên kết thành HTX Nuôi trồng thủy sản Phúc Lộc, tổ chức nuôi tôm trên diện tích 18 ha với 50 ao. Trong đó, 10 hộ nuôi quảng canh, 2 hộ nuôi công nghiệp. Mỗi vụ, HTX thu hoạch khoảng 17–20 tấn tôm, doanh thu gần 3 tỷ đồng. Từ nền tảng liên kết sản xuất, HTX đang hướng tới từng bước chuyển đổi phương thức nuôi, tăng tỷ lệ diện tích nuôi công nghiệp nhằm nâng cao năng suất và giá trị kinh tế..

Bên cạnh nuôi tôm, người dân Thạch Khê còn khai thác lợi thế vùng nước sông Cửa Sót để phát triển các đối tượng nhuyễn thể như hàu, vẹm, ngao. Theo số liệu địa phương cung cấp, xã Thạch Khê có 82 ha nuôi trồng thủy sản trên tổng diện tích quy hoạch 197 ha, đạt 41,6%; sản lượng thu hoạch đạt 590 tấn, trong đó có 70 tấn tôm và 520 tấn nhuyễn thể.

Tại khu vực nuôi trồng thủy sản Cồn Giữa, thôn Bắc Sơn, xã Thạch Hà, tôm càng xanh được đưa vào nuôi thử nghiệm từ năm 2024. Sau hơn 2 năm, mô hình bước đầu cho thấy khả năng thích nghi với điều kiện vùng nuôi, mở ra hướng chuyển đổi từ các đối tượng cá nước ngọt truyền thống sang loại thủy sản có giá trị kinh tế cao hơn.

Gia đình ông Nguyễn Văn Dũng là một trong những hộ mạnh dạn mở rộng mô hình. Từ vài ao nuôi ban đầu, năm nay gia đình đã phát triển lên 6 ao, tổng diện tích hơn 2 ha, thả nuôi hơn 25 vạn con giống. Tôm sinh trưởng tốt, dự kiến cho sản lượng hơn 8 tấn.

“Sau vụ nuôi thử nghiệm, gia đình nhận thấy tôm càng xanh phù hợp với điều kiện ao nuôi, có triển vọng mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với nuôi cá trước đây. Vì vậy, chúng tôi quyết định mở rộng diện tích. Tuy nhiên, để nuôi thành công, cần chú trọng kỹ thuật chăm sóc và quản lý tốt môi trường nước” - ông Dũng chia sẻ.

Từ những ao nuôi thử nghiệm ban đầu, tôm càng xanh đang từng bước trở thành đối tượng nuôi mới tại Cồn Giữa. Trong tổng diện tích 100 ha nuôi thủy sản của khu vực, hơn 70 ha đã được đưa vào nuôi tôm càng xanh. Riêng năm 2026, người dân thả nuôi hơn 4 triệu con giống.

Ông Nguyễn Văn Sáu - Chủ tịch UBND xã Thạch Hà (ngoài cùng bên trái) cho biết: “Địa phương khuyến khích người dân mở rộng diện tích nuôi tôm càng xanh tại những vùng có điều kiện phù hợp, từng bước nhân rộng mô hình, đồng thời chú trọng hướng dẫn kỹ thuật, kiểm soát chất lượng và kết nối thị trường tiêu thụ”.

Nuôi thủy sản trên sông tại phường Trần Phú hiện đạt sản lượng khoảng 300 tấn/năm. Địa phương đang xúc tiến phát triển mô hình nuôi hàu, vẹm đen. Ông Hoàng Hải Đường - Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị, UBND phường Trần Phú cho biết, địa phương đang phối hợp rà soát, quy hoạch những khu vực đủ điều kiện nuôi trồng; đồng thời kiên quyết đình chỉ các điểm nuôi tự phát gây ảnh hưởng đến môi trường và dòng chảy.

Với hơn 30 con sông lớn, nhỏ, tổng chiều dài trên 400 km, Hà Tĩnh có nhiều lợi thế phát triển nuôi trồng thủy sản vùng ven sông. Nhưng lợi thế chỉ thực sự trở thành nguồn lực kinh tế khi được khai thác hợp lý, gắn với quy hoạch, kỹ thuật, kiểm soát môi trường và thị trường tiêu thụ. Đích đến không chỉ là mở rộng diện tích nuôi, mà hình thành những vùng sản xuất hiệu quả, ổn định, để tiềm năng sông nước thực sự mang lại sinh kế bền lâu cho người dân.