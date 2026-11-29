Ở xã miền núi Sa Lý, thành phố Bắc Ninh, sinh kế của người dân gắn chặt với sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và kinh tế rừng. Tuy nhiên, địa hình miền núi, điều kiện sản xuất còn hạn chế, quy mô kinh tế hộ gia đình nhỏ khiến không ít người dân vẫn gặp khó khăn trong phát triển kinh tế.

Để tạo chuyển biến trong công tác giảm nghèo, những năm qua, địa phương đã triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chuyển đổi nghề, chăn nuôi. Thay vì chỉ hỗ trợ những nhu cầu trước mắt, các chương trình từng bước hướng đến tạo sinh kế, giúp người dân có điều kiện phát triển kinh tế lâu dài.

Hỗ trợ người dân phát triển sản xuất

Xã Sa Lý có diện tích tự nhiên lớn, trong đó diện tích rừng và đất lâm nghiệp chiếm hơn 75%. Toàn xã có hơn 1.450 hộ; đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 65,8% dân số.

Đây là địa bàn có tiềm năng phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, chăn nuôi và khai thác các lợi thế từ tài nguyên rừng. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao.

Theo UBND xã Sa Lý, năm 2025, toàn xã có 104 hộ nghèo, chiếm 7,15%. Để hỗ trợ người dân cải thiện thu nhập, địa phương đã triển khai nhiều nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đồng thời lồng ghép với các chương trình giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.

Đánh thức tiềm năng kinh tế, mở hướng thoát nghèo đa chiều ở Sa Lý

Đáng chú ý, trong Dự án 3 về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị, xã đã triển khai các mô hình hỗ trợ chăn nuôi ngựa, dê thương phẩm với tổng nguồn vốn được báo cáo hơn 7,155 tỷ đồng.

Thông qua các mô hình, người dân có thêm điều kiện đầu tư phát triển chăn nuôi, từng bước đa dạng hóa sinh kế, giảm phụ thuộc vào một nguồn thu nhập. Đây cũng là hướng khai thác lợi thế địa phương, phù hợp với điều kiện sản xuất của khu vực miền núi.

Bên cạnh hỗ trợ chăn nuôi, địa phương triển khai nội dung phát triển nông, lâm nghiệp gắn với bảo vệ rừng, nâng cao thu nhập cho người dân. Tổng nguồn vốn được giao cho tiểu dự án này là 176,98 triệu đồng, được sử dụng hỗ trợ các hộ dân nhận khoán bảo vệ rừng trên địa bàn.

Chuyển đổi nghề, tạo thêm cơ hội thoát nghèo

Cùng với hỗ trợ phát triển sản xuất, xã Sa Lý chú trọng chính sách chuyển đổi nghề cho những hộ thiếu đất sản xuất hoặc gặp khó khăn trong việc duy trì sinh kế truyền thống.

Trong giai đoạn 2021-2025, có 69 hộ được hỗ trợ chuyển đổi nghề với tổng kinh phí 690 triệu đồng. Đây là một trong những nội dung thuộc Dự án 1 nhằm giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt.

Các chính sách được triển khai song song nhằm tháo gỡ những khó khăn cơ bản của hộ nghèo, tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống và tập trung phát triển kinh tế.

Đối với địa bàn miền núi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống như Sa Lý, việc lựa chọn mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện tự nhiên, tập quán canh tác và khả năng của từng hộ gia đình có vai trò quan trọng. Cùng một chính sách hỗ trợ nhưng hiệu quả phụ thuộc nhiều vào khả năng tổ chức sản xuất, chăm sóc vật nuôi và duy trì sinh kế của người dân.

Do đó, bên cạnh nguồn vốn hỗ trợ, địa phương xác định cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân chủ động tham gia các chương trình, phát huy nội lực và hạn chế tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào chính sách.

Mô hình trồng táo giúp người dân giảm nghèo

Khơi dậy ý chí tự lực vươn lên

Theo UBND xã Sa Lý, trong giai đoạn 2021-2025, việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Các chương trình hỗ trợ sản xuất, bảo vệ rừng, chuyển đổi nghề được triển khai cùng với đầu tư hạ tầng, cải thiện điều kiện sinh hoạt cho người dân giảm nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm bình quân 6%/năm.

Tuy nhiên, địa phương cũng nhìn nhận quá trình thực hiện còn một số hạn chế. Công tác tổ chức thực hiện ở một số nơi chưa thật sự quyết liệt; việc xây dựng, điều chỉnh kế hoạch có thời điểm chưa sát thực tế. Một số chính sách còn vướng mắc về điều kiện thụ hưởng, nhất là hỗ trợ nhà ở đối với những hộ chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở.

Bước vào giai đoạn 2026-2030, xã Sa Lý đề xuất tiếp tục triển khai chương trình, ưu tiên nguồn lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các hộ nghèo, hộ có nhu cầu phát triển sản xuất. Địa phương cũng kiến nghị hoàn thiện cơ chế phân bổ, lồng ghép và sử dụng vốn để phù hợp hơn với nhu cầu thực tế.

Trong đó, xã đề xuất cơ chế cho phép địa phương chủ động điều chuyển vốn giữa các dự án, tiểu dự án; bố trí nguồn lực có trọng tâm, trọng điểm, tránh chồng chéo đối tượng và địa bàn hỗ trợ.

Một trong những bài học kinh nghiệm được UBND xã Sa Lý rút ra là phải khơi dậy ý chí tự lực vươn lên của chính người nghèo, kết hợp chính sách hỗ trợ của Nhà nước với sự tham gia của cộng đồng. Nguồn lực đầu tư cần được công khai, minh bạch, đúng đối tượng và phát huy hiệu quả; từng bước chuyển từ hỗ trợ cho không sang hỗ trợ có điều kiện hoặc có thu hồi phù hợp để nâng cao ý thức bảo toàn vốn.

Với lợi thế về đất rừng, điều kiện phát triển chăn nuôi và sự đa dạng văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số, Sa Lý đặt mục tiêu tiếp tục khai thác tiềm năng địa phương, mở rộng các mô hình sản xuất phù hợp. Qua đó, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập và giúp người dân có điều kiện thoát nghèo bền vững.