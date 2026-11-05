Đánh thức tiềm năng kinh tế đêm ở Lào Cai

Sa Pa được định hướng phát triển kinh tế đêm với không gian âm nhạc và sương mù, phố đi bộ kết hợp nghệ thuật thực cảnh, biểu diễn đường phố và dịch vụ chăm sóc sức khỏe. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Tỉnh Lào Cai phát triển kinh tế ban đêm theo hướng đặc sắc, khác biệt và chất lượng cao, lấy văn hóa bản địa làm nền tảng, du lịch làm động lực, thương mại và dịch vụ làm hạt nhân; không triển khai dàn trải mà lựa chọn những địa bàn có lợi thế nổi trội, phù hợp điều kiện hạ tầng và khả năng quản lý.

Trong đó, Sa Pa được định hướng phát triển không gian âm nhạc và sương mù, phố đi bộ kết hợp nghệ thuật thực cảnh, biểu diễn đường phố và dịch vụ chăm sóc sức khỏe như tắm lá thuốc, spa. Tại phường Lào Cai, tỉnh tập trung khai thác lợi thế thương mại biên giới, phát triển chợ đêm, phố thương mại, không gian ẩm thực, mua sắm và tuyến phố đi bộ ven sông Hồng.

Khu vực Nhà thờ đá Sa Pa là điểm đến yêu thích của du khách. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Tại xã Bắc Hà, định hướng xây dựng mô hình “Chợ phiên đêm vùng cao” vào dịp cuối tuần, kết hợp tái hiện tri thức dân gian, trình diễn khèn H'Mông, thêu thổ cẩm và giới thiệu sản phẩm OCOP. Phường Nghĩa Lộ phát triển các hoạt động gắn với di sản nghệ thuật xòe Thái và văn hóa ẩm thực Mường Lò; phường Yên Bái tập trung vào dịch vụ đô thị, thương mại, ẩm thực và âm nhạc cộng đồng.

Đối với các khu vực Y Tý, Mù Cang Chải, Trạm Tấu, hồ Thác Bà…, tỉnh định hướng phát triển du lịch trải nghiệm thiên nhiên, săn mây đêm, cắm trại và nghỉ dưỡng khoáng nóng, từng bước hình thành mạng lưới không gian kinh tế ban đêm đa dạng, có tính liên kết và phát huy lợi thế riêng của từng địa bàn.

Du khách mua sắm các sản phẩm thổ cẩm tại chợ đêm Bắc Hà. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Mục tiêu đến năm 2030, Lào Cai phấn đấu đón khoảng 15 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 11,5 triệu lượt khách nội địa và 3,5 triệu lượt khách quốc tế. Doanh thu từ các hoạt động dịch vụ tại những không gian kinh tế đêm trọng điểm tăng bình quân 12-15%/năm; lượng khách sử dụng sản phẩm, dịch vụ tại các không gian này tăng bình quân 10-15%/năm. Tỷ trọng đóng góp của kinh tế ban đêm phấn đấu chiếm 15-20% tổng doanh thu toàn ngành.

Cùng với đó, tỉnh phấn đấu hình thành từ 5-7 không gian kinh tế ban đêm tại các địa bàn có lợi thế về du lịch, thương mại, dịch vụ; xây dựng từ 2-3 sản phẩm du lịch đêm đặc trưng cấp tỉnh, gắn với văn hóa các dân tộc, cảnh quan thiên nhiên, thương mại biên giới và các trung tâm du lịch trọng điểm.

Về lộ trình triển khai, năm 2026, tỉnh tập trung rà soát, lựa chọn địa điểm, xây dựng phương án tổ chức hoạt động tại các địa bàn trọng điểm; hoàn thiện quy chế quản lý kinh tế ban đêm, danh mục dự án ưu tiên, xúc tiến đầu tư và chuẩn bị điều kiện về hạ tầng, nguồn lực.

Giai đoạn 2027-2030, tổ chức vận hành, theo dõi và đánh giá hoạt động tại các không gian kinh tế ban đêm ở các phường Sa Pa, Lào Cai, Yên Bái, Nghĩa Lộ và xã Bắc Hà. Cùng với tổ chức vận hành, tỉnh sẽ định kỳ đánh giá kết quả hoạt động theo các nhóm tiêu chí; trên cơ sở đó, từng mô hình sẽ được phân loại để tiếp tục duy trì, điều chỉnh hoàn thiện. Đồng thời, xem xét mở rộng không gian kinh tế ban đêm đến các địa bàn như Y Tý, Mù Cang Chải, Bảo Hà, Mường Khương, Bát Xát, Văn Chấn, khu vực cửa khẩu Kim Thành và các trung tâm thương mại, dịch vụ dọc hành lang kinh tế sông Hồng.

Chợ đêm Bắc Hà thu hút đông đảo người dân và du khách. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Việc triển khai Đề án phát triển kinh tế ban đêm được kỳ vọng tạo thêm động lực tăng trưởng cho các ngành du lịch, thương mại và dịch vụ của tỉnh Lào Cai, phát huy lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa các dân tộc, du lịch nghỉ dưỡng và kinh tế cửa khẩu. Đồng thời, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống hạ tầng, cơ sở vật chất du lịch đã được đầu tư, tạo sức lan tỏa đến nhiều lĩnh vực như thương mại, vận tải, lưu trú, viễn thông, công nghệ số, sản xuất hàng lưu niệm, sản phẩm OCOP và công nghiệp văn hóa.

Đây là cơ sở để hình thành chuỗi dịch vụ du lịch đồng bộ, nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến Lào Cai trên bản đồ du lịch quốc gia. Việc phát triển các không gian kinh tế ban đêm cũng mở ra cơ hội thu hút doanh nghiệp đầu tư vào các tổ hợp dịch vụ, trung tâm thương mại và các sản phẩm du lịch mới. Qua đó, huy động thêm nguồn lực xã hội, giảm áp lực cho ngân sách Nhà nước, tăng nguồn thu cho địa phương và mở rộng cơ hội việc làm, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân.