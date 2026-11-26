Cây Sơn ta thuộc nhóm cây gỗ nhỏ, mọc tự nhiên cao từ 5 - 8m, dạng thân tròn, thẳng đứng. Nhựa mủ cây sơn ta là nguồn nguyên liệu quý, ứng dụng cho nhiều ngành công nghiệp và thủ công nghiệp như làm đồ mỹ nghệ (sơn, các sản phẩm thủ công, đồ thờ, hàng sơn mài, sơn dầu…), sơn tàu thuyền, sản xuất các vật liệu cách điện…

Chia sẻ tại tọa đàm "Giải pháp phát triển bền vững vùng nguyên liệu cây sơn ta tại Việt Nam" tổ chức ngày 25/11 tại tỉnh Phú Thọ, Tiến sĩ Lại Thanh Hải, Viện Nghiên cứu Lâm sinh (Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam) cho biết, sơn ta được đánh giá là loài cây đem lại hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích thuộc nhóm cao nhất trong các loài cây công nghiệp và cây lâm nghiệp tại miền núi phía Bắc. Nhựa sơn ta là sản phẩm chính có giá trị thương mại cao, khi thu hoạch có thể được bán thô hoặc chế biến tạo thành sơn chín, gia tăng giá trị thương mại lên nhiều lần.

Ảnh minh họa: Cây sơn ta con. Nguồn: CTTĐT xã Kiên Đài (Tuyên Quang)

Trong giai đoạn kinh doanh, trung bình năng suất sơn ta đạt từ 500kg - 1.000kg mủ thô/ha/năm. Tại các thời điểm thị trường thuận lợi, giá mủ sơn thô biến động từ 350.000 đồng/kg - 500.000 đồng/kg.

Doanh thu từ 1 ha có thể đạt từ 200 triệu - 400 triệu đồng/năm, vượt các cây lâm nghiệp truyền thống như keo, bạch đàn. Ở những vùng thâm canh cao, tổng doanh thu trong cả chu kỳ khai thác có thể đạt 1,5 - 2 tỷ đồng/ha.

Là địa phương có điều kiện tự nhiên thuận lợi và kinh nghiệm canh tác lâu năm với cây sơn ta, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Đinh Công Sứ chia sẻ, tính đến năm 2026, toàn tỉnh có trên 817 ha cây sơn ta, trong đó hơn 720 ha đang cho thu hoạch, tập trung chủ yếu tại các xã Hiền Quang, Thọ Văn, Thanh Sơn và một số địa bàn thuộc huyện Tam Nông, Thanh Sơn trước đây. Năng suất bình quân đạt 7,11 tạ/ha trên diện tích cho sản phẩm, đưa tổng sản lượng nhựa sơn toàn tỉnh ước đạt trên 512 tấn.

Ông Sứ cho rằng, sơn ta là loài cây đang sở hữu những lợi thế và tiềm năng phát triển lớn.

Trước hết, sơn ta có lợi thế nổi trội về chất lượng. Nhựa sơn ta là linh hồn của nghệ thuật sơn mài, sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ và phục chế các di tích lịch sử, văn hóa. Các đặc tính ưu việt như khả năng tạo màng, độ bền, độ bóng và chống ẩm mốc là nền tảng vững chắc để phát triển các dòng sản phẩm giá trị cao gắn với văn hóa nghệ thuật.

Bên cạnh đó, những kết quả nghiên cứu bước đầu về các dòng sơn ghép đang mở ra triển vọng lớn về tỷ lệ sống cao, rút ngắn thời gian kiến thiết cơ bản, đồng thời nâng cao năng suất và chất lượng nhựa. Đây là cơ sở để cải tạo diện tích cây già cỗi, tăng hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích và là hướng đi mới nhằm cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 57 của Trung ương về đột phá phát triển khoa học, công nghệ.

Mặt khác, nhu cầu sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên, thân thiện môi trường cùng sự phát triển của ngành công nghiệp văn hóa, bảo tồn di sản đang mở ra không gian thị trường rộng lớn cho phát triển loài cây này.

Toàn cảnh tòa đàm.

Diện tích còn hạn chế, kỹ thuật phát triển chưa đồng bộ

Dù sở hữu những tiềm năng kinh tế lớn, nhưng việc khai thác và phát triển cây sơn ta thời gian qua vẫn gặp khó khăn.

Tại Phú Thọ, diện tích trồng mới còn thấp và quy mô vùng nguyên liệu chưa được mở rộng. Trong năm 2026, diện tích trồng mới chỉ đạt gần 3 ha (tương đương khoảng 0,36% diện tích hiện có), chủ yếu là trồng thay thế, cải tạo các diện tích cây già cỗi. Điều này cho thấy việc duy trì vùng nguyên liệu đang gặp nhiều thách thức, dù dư địa phát triển của tỉnh còn rất lớn.

“Nếu cây sơn ta phát triển tốt, tạo ra giá trị kinh tế cao và tạo dựng được niềm tin trên thị trường, chúng ta hoàn toàn có thể mở rộng quy mô đáng kể, điển hình là việc chuyển đổi, thay thế dần các diện tích rừng trồng keo kém hiệu quả hiện nay,” ông Đinh Công Sứ nhận định.

Thứ hai là công tác khai thác, sơ chế và chế biến còn nhiều hạn chế. Nhựa sơn ta hiện chủ yếu được khai thác thủ công và bán dưới dạng nguyên liệu thô. Trên địa bàn tỉnh chưa hình thành được nhiều cơ sở sơ chế, chế biến tương xứng với tiềm năng.

Bên cạnh đó, việc thiếu một hệ thống kiểm soát, đánh giá chất lượng thống nhất đã gây không ít khó khăn cho công tác truy xuất nguồn gốc, làm ảnh hưởng đến việc bảo vệ uy tín và giá trị nguyên chất của sơn ta Phú Thọ.

Thứ ba là thị trường tiêu thụ thiếu ổn định và giá trị gia tăng chưa cao. Mặc dù nhãn hiệu chứng nhận "Nhựa sơn Tam Nông" đã được bảo hộ từ năm 2011, sản phẩm vẫn chủ yếu tiêu thụ qua thương lái; sự liên kết giữa người trồng, hợp tác xã, doanh nghiệp chế biến và các làng nghề sơn mài còn lỏng lẻo.

Biến động giá cả rất lớn, có thời điểm giá nhựa sơn đạt 600.000 – 800.000 đồng/kg, nhưng chưa kịp thúc đẩy diện tích trồng vượt mốc 1.200 ha thì giá lại giảm sâu xuống chỉ còn khoảng 200.000 đồng/kg, khiến nhiều hộ dân nản lòng và chuyển sang cây trồng khác.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Đinh Công Sứ.

Dưới góc độ chuyên gia, theo ông Hoàng Tuyển Phương, Trưởng phòng Khuyến nông Trồng trọt và Lâm nghiệp (Trung tâm Khuyến nông quốc gia), chất lượng giống và mức độ đồng đều của loài cây này ở một số vườn chưa cao; quy trình quản lý đất, bón phân, chăm sóc vườn và khai thác nhựa chưa đồng bộ. Kỹ thuật khai thác và bảo quản nhựa vẫn chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, khiến năng suất và chất lượng nguyên liệu thiếu ổn định giữa các hộ trồng và các lô sản phẩm.

Mặt khác, mối liên kết giữa các hộ trồng sơn với tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp thu mua và cơ sở sử dụng nhựa chưa thực sự bền chặt. Tại một số vùng, sản phẩm chủ yếu tiêu thụ qua thương lái và các khâu trung gian, khiến người trồng khó chủ động kế hoạch sản xuất, đồng thời hạn chế khả năng tiếp cận trực tiếp các yêu cầu về chất lượng của thị trường.

Trong bối cảnh đó, để phát triển ngành hàng sơn ta tương xứng với tiềm năng, TS Lại Thanh Hải đề xuất, Việt Nam nên xây dựng chiến lược tổng thể, triển khai đồng bộ từ cơ chế, chính sách, khoa học công nghệ, tổ chức sản xuất đến phát triển thị trường.

Trong đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cần nghiên cứu đưa cây sơn ta vào danh mục cây lâm nghiệp chủ lực quốc gia được ưu tiên phát triển; bố trí nguồn lực hỗ trợ chuyển đổi sang sử dụng giống sơn ghép năng suất cao, đồng thời xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giống, quy trình canh tác và khai thác nhựa sơn an toàn.

Các Bộ, ngành liên quan cần hoàn thiện cơ chế chứng nhận, minh bạch hóa thông tin nhãn mác, bảo vệ giá trị của các sản phẩm sơn mài sử dụng nhựa sơn ta tự nhiên. Cùng với đó, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, hỗ trợ sản phẩm tiếp cận các phân khúc thị trường cao cấp tại châu Âu, Bắc Mỹ và Nhật Bản.

Ở cấp địa phương, cần rà soát, quy hoạch vùng nguyên liệu phù hợp với điều kiện sinh thái; phát triển hợp tác xã làm đầu mối tổ chức sản xuất, liên kết tiêu thụ và bao tiêu sản phẩm; tăng cường quản lý, ngăn chặn các hoạt động khai thác gây suy thoái, hủy hoại nguồn tài nguyên cây sơn.

Về phía doanh nghiệp và các làng nghề, cần có định hướng đầu tư dài hạn vào công nghệ tinh chế nhựa sơn, nâng cao giá trị nguyên liệu truyền thống.

Tiến sĩ Lại Thanh Hải, Viện Nghiên cứu Lâm sinh (Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam)

Với tỉnh Phú Thọ, ông Sứ cho biết, địa phương xác định phải chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy sản xuất, tiêu thụ nhựa thô sang phát triển chuỗi giá trị gắn với chất lượng, chế biến sâu, thị trường và xây dựng thương hiệu.

Trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Môi trường địa phương sẽ chủ trì, phối hợp rà soát hiện trạng, đánh giá điều kiện tự nhiên để quy hoạch và ổn định vùng nguyên liệu tập trung; nghiên cứu phương án chuyển đổi một phần diện tích đất rừng sản xuất (như rừng trồng keo) sang trồng sơn ta nhằm nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích.

Đồng thời, phối hợp với Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và các đơn vị liên quan để khảo nghiệm, chuyển giao, nhân rộng các giống mới và mô hình canh tác hiệu quả; hoàn thiện quy trình kỹ thuật chăm sóc, khai thác, bảo quản nhựa; từng bước số hóa dữ liệu vùng trồng để phục vụ công tác quản lý và truy xuất nguồn gốc.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân chăm sóc và khai thác hợp lý diện tích hiện có; hạn chế tình trạng phát triển nóng hoặc chặt phá chạy theo biến động giá ngắn hạn; nắm bắt, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất.

Về vấn đề nghiên cứu, chế biến và xúc tiến thương mại, tỉnh Phú Thọ mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ trong việc chọn tạo giống, hoàn thiện quy trình kỹ thuật, xây dựng tiêu chuẩn chất lượng, thu hút đầu tư vào cơ sở chế biến sâu và mở rộng thị trường tiêu thụ.

“Chúng tôi xin cam kết sẽ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất theo quy định để các nhà khoa học, nghệ nhân, hiệp hội và doanh nghiệp hợp tác nghiên cứu, đầu tư phát triển chuỗi giá trị cây sơn ta, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và gìn giữ, phát huy giá trị nghề sơn truyền thống trên quê hương Đất Tổ,” ông Đinh Công Sứ khẳng định.