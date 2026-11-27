Thông tin được chia sẻ tại Hội nghị Khoa học quốc tế “Du lịch y học cổ truyền nâng cao sức khỏe gắn kết với không gian văn hóa Nam Bộ” do Bệnh viện Y học cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, ngày 27/11.

Bác sĩ Đỗ Tân Khoa, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, để tạo nên bản sắc đặc trưng, giúp du lịch y học cổ truyền khác biệt hoàn toàn với loại hình du lịch sức khỏe thông thường, Bệnh viện Y học cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng hệ thống không gian trải nghiệm và điều trị chuyên sâu bằng y học cổ truyền nhằm thu hút du lịch y tế. Bệnh viện tận dụng lợi thế đội ngũ thầy thuốc giàu kinh nghiệm và chuyên gia đầu ngành trực tiếp thăm khám cho khách du lịch; đồng thời ứng dụng các kỹ thuật cao của y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại, bao gồm: Cấy chỉ kỹ thuật cao ứng dụng trong cả điều trị bệnh lý và thẩm mỹ; Chăm sóc da và làm đẹp bằng y học cổ truyền; Điều trị đau và phục hồi chức năng sau chấn thương; Ứng dụng laser trị liệu kết hợp phục hồi chức năng chuyên biệt.

Bên cạnh đó, Bệnh viện cũng phát triển các dịch vụ mũi nhọn như: xoa bóp bấm huyệt, thủy trị liệu và trị liệu thảo dược… nhằm mang lại hiệu quả chăm sóc sức khỏe tối ưu. Đáng chú ý, bệnh viện xây dựng không gian âm nhạc trị liệu lấy nền tảng từ nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ với các cung bậc và tần số âm thanh đặc trưng, giúp thư giãn tinh thần, chữa lành cảm xúc và nâng cao thể trạng cho người bệnh. Song song đó, bệnh viện phát triển tinh hoa ẩm thực trị liệu phương Nam bằng việc kết hợp nguồn dược liệu quý với tinh hoa ẩm thực Nam Bộ và Việt Nam thông qua việc thiết kế các món ăn, thức uống chuyên biệt giúp cân bằng âm dương, điều hòa hàn nhiệt cho từng cơ thể. Ngoài ra, Bệnh viện cũng triển khai chuỗi giá trị dược liệu và quà tặng sức khỏe như: giới thiệu chuyên sâu về các loại sâm Việt Nam, trải nghiệm không gian bào chế dược liệu, cung cấp các sản phẩm y học cổ truyền…

Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Mạnh Hà, Thứ trưởng Bộ Y tế, phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN

“Chúng tôi xây dựng năm không gian văn hóa đặc sắc nhằm tôn vinh cội nguồn và di sản y học dân tộc với sa bàn Việt Nam và các danh nhân, thầy thuốc tiêu biểu, bộ sưu tập cây thuốc và vị thuốc… khắc họa nét đặc sắc của y học cổ truyền các vùng miền trên cả nước cùng các di sản dược và bài thuốc quý để giới thiệu đến du khách trong nước và bạn bè quốc tế. Chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với ngành Du lịch Thành phố để lấy du lịch chăm sóc, nâng cao sức khỏe làm nền tảng khám phá chiều sâu văn hóa y học cổ truyền tại Thành phố”, bác sĩ Đỗ Tân Khoa thông tin.

Bác sĩ Đỗ Tân Khoa, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh, giới thiệu Không gian du lịch y tế gắn với bản sắc Nam Bộ. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN

Giáo sư, Tiến sĩ Trịnh Thị Diệu Thường, Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền - Bộ Y tế nhìn nhận, mặc dù năm 2025 có khoảng 21,2 triệu lượt khách du lịch quốc tế đến Việt Nam nhưng chỉ có khoảng 300.000 lượt người sử dụng dịch vụ y tế, trong đó khoảng 40% khách quốc tế tập trung khám, chữa bệnh tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong khi đó, Việt Nam là một quốc gia có nền y học cổ truyền khá lâu đời cũng như các phương pháp điều trị không dùng thuốc hiệu quả với cơ hội phát triển du lịch y tế cao. Hiện, Việt Nam có hệ thống khám, chữa bệnh y học cổ truyền từ Trung ương đến cấp cơ sở, mỗi tỉnh, thành phố bắt buộc phải có một bệnh viện y học cổ truyền; bệnh viện đa khoa có khoa y học cổ truyền. Việt Nam hiện cũng có khoảng 10 bệnh viện tư nhân về y học cổ truyền, cùng hàng ngàn phòng khám về y học cổ truyền, đáp ứng được nhu cầu khám, chữa bệnh từ Trung ương đến địa phương. Mỗi năm hệ thống y học cổ truyền khám, chữa bệnh cho khoảng 7 triệu lượt người với nhiều phương thức điều trị như: châm cứu, xoa bóp bấm huyệt, dưỡng sinh, ngâm, xông thảo dược…

Giáo sư, Tiến sĩ Trịnh Thị Diệu Thường, Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, Bộ Y tế phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN

Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền đánh giá cao kế hoạch phát triển du lịch y học cổ truyền, nâng cao sức khỏe gắn kết với không gian văn hóa Nam Bộ của Bệnh viện Y học cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh và cho rằng đây sẽ là điểm nhấn để thu hút du lịch y tế thời gian tới. “Chúng ta phải cùng xây một mái nhà chung cho du lịch y học cổ truyền Việt Nam với các tiêu chí: bảo đảm tính an toàn, hiệu quả, chuẩn hóa quy trình và quan trọng là xây dựng hệ thống du lịch y học cổ truyền mang đậm bản sắc riêng, sử dụng tri thức bản địa, văn hóa vùng miền để thu hút khách du lịch quốc tế”, Giáo sư Trịnh Thị Diệu Thường nhấn mạnh.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm y học cổ truyền của Bệnh viện Y học cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN

Ông Vũ Mạnh Hà, Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định, y học cổ truyền là di sản quý báu của dân tộc, kết tinh trí tuệ, kinh nghiệm và bản sắc văn hóa Việt Nam qua nhiều thế hệ. Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, nhất quán chủ trương kế thừa, bảo tồn và phát huy giá trị y dược cổ truyền kết hợp với y học hiện đại.

Trong giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đặt ra là phải đổi mới mạnh mẽ, phát triển y dược cổ truyền theo hướng hiện đại, khoa học, hiệu quả và hội nhập quốc tế. Đặc biệt, cần chuyển mạnh từ tư duy chủ yếu tập trung vào khám, chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe toàn diện; chủ động phòng bệnh và nâng cao sức khỏe từ sớm, từ xa ngay tại cơ sở; trong đó phát huy tối đa thế mạnh của y học cổ truyền trong dự phòng, điều trị, phục hồi chức năng và chăm sóc sức khỏe lâu dài cho nhân dân.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, phát triển y học cổ truyền phải gắn liền với nghiên cứu khoa học, chuẩn hóa chuyên môn, ứng dụng công nghệ và lấy chất lượng, hiệu quả điều trị làm thước đo. Đây cũng chính là tiền đề nền tảng để phát triển du lịch y học cổ truyền trong tương lai.