Đánh thức tiềm năng du lịch từ những cung đường xanh

Cung đường chạy uốn lượn qua những đồi chè xanh mướt mang lại hứng khởi cho các vận động viên. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Sáng 1/11, tại chợ Lùng Vai, thôn Trung Tâm, Ủy ban nhân dân xã Bản Lầu tổ chức giải chạy “Bản Lầu Discovery Run-Hương sắc biên cương” lần thứ nhất, năm 2026, thu hút hơn 350 vận động viên đến từ các địa phương trong và ngoài tỉnh tham gia tranh tài ở ba cự ly 5km, 10km và 21km.

Theo Ban tổ chức giải, cung đường chạy được thiết kế đi qua những đồi chè bát úp nối tiếp nhau, các bản làng yên bình cùng cảnh quan thiên nhiên đặc trưng của vùng đất biên cương. Không gian ấy vừa tạo nên sức hấp dẫn cho đường đua, vừa mang đến cơ hội để vận động viên, du khách khám phá vẻ đẹp mộc mạc và giàu sức sống của Bản Lầu.

Các vận động viên xuất phát tại giải chạy “Bản Lầu Discovery Run-Hương sắc biên cương” lần thứ nhất, năm 2026. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Với chủ đề “Hương sắc biên cương”, giải chạy là sân chơi rèn luyện sức khỏe, nơi các vận động viên thử thách sức bền và ý chí, đồng thời là hành trình kết nối con người với thiên nhiên. Qua mỗi chặng đường, các vận động viên cũng có dịp tìm hiểu về văn hóa, phong tục, tập quán và cảm nhận sự thân thiện, mến khách của đồng bào các dân tộc nơi đây.

Tăng tốc trên đường đua. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Lần đầu đến với vùng đất biên giới Bản Lầu, chị Phạm Thị Bạn, vận động viên đến từ tỉnh Phú Thọ, bày tỏ sự ấn tượng trước cảnh sắc thiên nhiên và những cung đường chạy vừa thơ mộng, vừa nhiều thử thách. Theo chị Bạn, địa hình chạy có những đoạn dốc quanh co đòi hỏi vận động viên phải có thể lực tốt, nỗ lực hết mình và lựa chọn chiến thuật hợp lý để đạt kết quả cao; nhưng bù lại, cung đường đua cũng đi qua nhiều không gian thiên nhiên tươi đẹp, tạo hứng khởi cho các vận động viên.

“Những đồi chè xanh mướt nối tiếp nhau khiến tôi có cảm giác như được hòa mình vào thiên nhiên. Cùng với đó, sự cổ vũ nhiệt tình của người dân địa phương giúp tôi có thêm động lực, quên đi mệt mỏi để hoàn thành đường chạy. Tôi rất vui khi giành giải Nhất ở cự ly 21km. Sau giải, tôi sẽ dành thêm thời gian khám phá cảnh quan và con người ở đây”, chị Phạm Thị Bạn chia sẻ.

Niềm vui của vận động viên khi về đích. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Hào hứng cổ vũ các vận động viên, trong trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc Pa Dí, chị Phu Thị Phương, thôn Đông Căm, liên tục vẫy cờ, động viên các chân chạy trên đường đua, đồng thời hỗ trợ tiếp nước để các vận động viên duy trì thể lực. Theo chị Phương, xã Bản Lầu có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp nhưng chưa được nhiều người biết đến. Vì vậy, chị kỳ vọng giải chạy lần này sẽ góp phần đưa hình ảnh quê hương đến gần hơn với du khách, thu hút mọi người đến tham quan, trải nghiệm.

Đông đảo người dân và du khách cổ vũ cho các vận động viên. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Bên cạnh sức hấp dẫn của những cung đường đua, dịp này, Ủy ban nhân dân xã Bản Lầu tổ chức ra mắt Câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể thao nòng cốt của xã; đồng thời bố trí các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản vật đặc trưng đến người dân và du khách. Qua đó, tạo thêm không gian giao lưu, quảng bá nét đẹp văn hóa và sản phẩm địa phương, góp phần kết nối hoạt động sản xuất, kinh doanh với phát triển du lịch, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có.

Đồng chí Nguyễn Tiến Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bản Lầu phát biểu bế mạc giải chạy “Bản Lầu Discovery Run-Hương sắc biên cương” lần thứ nhất, năm 2026. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Đồng chí Nguyễn Tiến Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bản Lầu cho biết: Bản Lầu là vùng đất biên cương giàu truyền thống, có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp và bản sắc văn hóa phong phú của đồng bào các dân tộc. Đây là những lợi thế quan trọng để địa phương phát triển du lịch gắn với thể thao và các hoạt động trải nghiệm thực tế.

Tháng 5/2026, địa phương đã tổ chức Giải đua xe đạp địa hình “MTB-Bản hùng ca biên cương”, tạo hiệu ứng tích cực, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng vận động viên và du khách. Tiếp nối kết quả đó, Ủy ban nhân dân xã tiếp tục tổ chức Giải chạy “Bản Lầu Discovery Run-Hương sắc biên cương” lần thứ nhất năm 2026, với mong muốn mỗi bước chạy trở thành một hành trình khám phá, chinh phục những cung đường biên cương đầy tự hào của Tổ quốc.

Các vận động viên thích thú với cung đường đua tại giải chạy “Bản Lầu Discovery Run-Hương sắc biên cương” lần thứ nhất, năm 2026. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Thông qua giải chạy, địa phương mong muốn tiếp tục lan tỏa tinh thần cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, góp phần xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, đoàn kết, đồng thời quảng bá hình ảnh và thúc đẩy phát triển du lịch Bản Lầu.

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên có thành tích xuất sắc. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao 6 giải Nhất, 6 giải Nhì, 6 giải Ba và 12 giải Khuyến khích cho các vận động viên có thành tích xuất sắc ở các nội dung thi đấu nam và nữ thuộc các cự ly.