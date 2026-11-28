Lan tỏa bản sắc văn hóa đa dân tộc

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, không gian văn hóa Vĩnh Long được mở rộng, hội tụ sắc thái đặc trưng của vùng sông nước miệt vườn và văn hóa Khmer Nam Bộ.

Cộng đồng các dân tộc Kinh, Khmer, Hoa, Chăm cùng chung sống đã tạo nên nguồn tài nguyên văn hóa phong phú, giàu tiềm năng khai thác phục vụ du lịch. Trong đó, Đờn ca tài tử Nam Bộ, Hát bội, Hát sắc bùa, nghệ thuật Rô-băm, Chầm riêng chà pây, Lễ hội Ok Om Bok, Lễ hội Cúng biển Mỹ Long, Nói thơ Vân Tiên, nghề làm chiếu Cà Hom, nghề làm mão, mặt nạ Khmer... là những di sản tiêu biểu.

Vĩnh Long lần đầu tiên tổ chức Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể và diễn xướng dân gian.

Năm 2026, lần đầu tiên tỉnh tổ chức Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể và diễn xướng dân gian. Sáu nhóm nghệ nhân giới thiệu nhiều loại hình diễn xướng, từ nghệ thuật Khmer, Hoa đến Hát sắc bùa Phú Lễ, Cúng đình, Nói thơ Vân Tiên, Múa Bóng rỗi và Hát bội.

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, mỗi loại hình mang vẻ đẹp riêng, phản ánh chiều sâu lịch sử, phong tục, tín ngưỡng và tâm hồn người dân địa phương. Hoạt động giao lưu, biểu diễn còn tạo cơ hội để nghệ nhân chia sẻ kinh nghiệm, lan tỏa niềm tự hào về bản sắc văn hóa quê hương.

Diễn ra từ ngày 18 đến 24/11, Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Long tạo không gian trải nghiệm đa sắc màu.

Con đường nghệ thuật - Không gian văn hóa dân tộc - Hành trình di sản trên đường Trần Văn Bảy và Võ Văn Kiệt (phường Long Châu), tái hiện không gian văn hóa 4 dân tộc Kinh, Khmer, Hoa, Chăm qua trưng bày, trình diễn nghệ thuật dân gian và trải nghiệm làng nghề. Du khách được thưởng thức Lân - Sư - Rồng, hát sắc bùa, đờn ca tài tử, nhạc cụ Ngũ âm, trống Chhay-yam, múa Rom vong, múa dân gian Hoa, thư pháp và tìm hiểu văn hóa Chăm.

Vĩnh Long xác lập Kỷ lục Việt Nam về trình diễn nhạc cụ Ngũ âm của đồng bào dân tộc Khmer.

Tại Khu di tích Ao Bà Om, màn trình diễn 23 dàn nhạc Ngũ âm với 237 diễn viên, nhạc công được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục. Liên khúc “Âm vang ngày hội – Khúc nhạc đồng quê”, kết hợp trình diễn nhạc Ngũ âm với các điệu múa dân gian Khmer, mang đến không gian nghệ thuật đậm bản sắc.

Triển lãm “Di sản chùa Khmer - Niềm tin và nghệ thuật” tại Nhà Bảo tàng Văn hóa dân tộc Khmer giới thiệu kiến trúc, mỹ thuật, tín ngưỡng cùng nghề làm cốm dẹp, đan đát truyền thống.

Trên sông Láng Thé, giải đua ghe Ngo quy tụ 13 đội với hơn 1.500 thành viên. Đây không chỉ là hoạt động tranh tài thể thao mà còn là nét sinh hoạt văn hóa cộng đồng, thể hiện tinh thần đoàn kết và bản sắc của đồng bào Khmer.

Ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, nhấn mạnh đua ghe Ngo là hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc, thể hiện tinh thần đoàn kết, sức mạnh và niềm tự hào của đồng bào Khmer Nam Bộ. Đêm Lễ hội Ok Om Bok tại Khu di tích Ao Bà Om, cùng các hoạt động thả hoa đăng, đèn nước, ước đón trên 20.000 lượt khách tham quan.

Kết nối di sản, hình thành sản phẩm du lịch

Cùng với các hoạt động trình diễn di sản, tỉnh Vĩnh Long khánh thành Khu lưu niệm cố Soạn giả - NSND Viễn Châu tại xã Đôn Châu, mở thêm không gian bảo tồn, giới thiệu di sản bài ca vọng cổ và cải lương Nam Bộ. Chương trình nghệ thuật “Viễn Châu - Lời thương trên phím đàn” sau lễ khánh thành góp phần quảng bá giá trị nghệ thuật và tạo thêm điểm đến văn hóa.

Thông qua chương trình Farmtrip, các giá trị di sản được kết nối với cảnh quan, đời sống cộng đồng và sinh kế địa phương. Qua khảo sát thực tế, doanh nghiệp có thêm cơ sở xây dựng tour, tuyến và sản phẩm liên kết. Không gian triển lãm du lịch “Vĩnh Long - Trái tim xanh của Đồng bằng sông Cửu Long” cùng chương trình múa rối nước cũng góp phần giới thiệu tiềm năng, điểm đến và những giá trị văn hóa đặc trưng của tỉnh.

Vĩnh Long hội tụ sắc thái đặc trưng của vùng sông nước miệt vườn và văn hóa Khmer Nam Bộ.

Bên cạnh khai thác giá trị di sản, tỉnh tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí phục vụ cộng đồng. Chương trình biểu diễn múa rối nước với những câu chuyện dân gian, lịch sử, văn hóa truyền thống thu hút du khách.

Đua ghe Ngo, nét sinh hoạt văn hóa cộng đồng, thể hiện tinh thần đoàn kết và bản sắc của đồng bào Khmer.

Theo ông Dương Hoàng Sum, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thông qua Tuần lễ và các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Lễ hội Ok Om Bok năm 2026, tỉnh mong muốn lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong bảo tồn, phát triển văn hóa, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó, quảng bá hình ảnh Vĩnh Long giàu bản sắc, thân thiện, nghĩa tình, góp phần thúc đẩy du lịch và phát triển kinh tế - xã hội.

Hội chợ thương mại, OCOP – Đưa sản phẩm đặc trưng đến gần du khách

Cùng với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, Hội chợ Xúc tiến thương mại - Sản phẩm công nghiệp nông thôn và sản phẩm OCOP là điểm đến thu hút đông đảo người dân, du khách.

Hội chợ có 338 gian hàng, trong đó 278 gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, hàng hóa doanh nghiệp, cây giống và ẩm thực. Đây là dịp để doanh nghiệp, cơ sở sản xuất quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác, đồng thời tạo điều kiện cho người dân, du khách tham quan, mua sắm và tìm hiểu giá trị hàng hóa địa phương.

Lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long, Sở Công thương trao giấy chứng nhận sản phẩm của các đơn vị đạt danh hiệu Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Không gian ẩm thực Nam Bộ với khoảng 50 gian hàng giới thiệu món ăn truyền thống, bánh dân gian đã thu hút hàng chục nghìn lượt khách. Sau 7 ngày, hội chợ đạt doanh thu ước khoảng 31 tỷ đồng, mở thêm cơ hội quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP và đưa đặc sản Vĩnh Long đến gần hơn với người tiêu dùng, du khách.