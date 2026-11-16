Đánh thức tiềm năng du lịch từ bản sắc văn hóa Điện Biên

Ngày 16/11, tại bản du lịch cộng đồng Tù Lu Tìa Ló, Ban Công tác Mặt trận bản tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày hội Văn hóa các dân tộc năm 2026. Dự và chung vui với nhân dân địa phương có đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên, cùng đoàn công tác Trung ương.

Về phía tỉnh Điện Biên có ông Trần Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Mùa A Vảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Lò Văn Cương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; cùng các lãnh đạo tỉnh và đại biểu Quốc hội tỉnh.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tại bản Tù Lu Tía Ló

Đoàn kết xây dựng bản làng ngày càng khởi sắc

Tù Lu Tìa Ló hiện có 162 hộ với 808 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Mông. Những năm qua, người dân trong bản đã phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực lao động sản xuất, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo và gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống.

Năm 2026, thu nhập bình quân đầu người của bản đạt 45 triệu đồng/năm; năng suất lúa bình quân đạt 44 tạ/ha. Toàn bản còn 24 hộ nghèo, chiếm 14,81% và 47 hộ cận nghèo, chiếm 29,01%. 100% hộ dân được sử dụng điện, nước sạch hoặc nước hợp vệ sinh và có phương tiện nghe nhìn.

Cùng với phát triển kinh tế, các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường và chăm lo an sinh xã hội được duy trì. Năm 2026, bản có 140/162 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 86,42%. Người dân đóng góp 30 triệu đồng xây dựng nông thôn mới, ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa 1,5 triệu đồng và Quỹ Vì người nghèo 2,325 triệu đồng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cùng lãnh đạo tỉnh Điện Biên thưởng thức đặc sản địa phương

Đáng chú ý, Tù Lu Tìa Ló đang từng bước khai thác tiềm năng du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa dân tộc Mông. Nghề rèn dao truyền thống, dệt thổ cẩm, trang phục, tiếng nói, dân ca, dân vũ và ẩm thực địa phương được gìn giữ, trở thành những sản phẩm trải nghiệm đặc trưng.

Chương trình “Tết Độc lập” gắn với lễ khánh thành bản du lịch cộng đồng trong hai ngày 1-2/9 đã thu hút trên 20.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm, cho thấy sức hút bước đầu của mô hình du lịch dựa trên giá trị văn hóa bản địa.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại ngày hội

Phát biểu tại Ngày hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng biểu dương những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Pu Nhi nói chung, bản Tù Lu Tìa Ló nói riêng trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đại đoàn kết toàn dân tộc là nền tảng quan trọng để vượt qua khó khăn, xây dựng và phát triển quê hương. Dù còn nhiều hạn chế về địa hình, hạ tầng và tỷ lệ hộ nghèo, địa phương đã biết phát huy lợi thế, từng bước đưa các giá trị văn hóa truyền thống trở thành nguồn lực phát triển kinh tế, cải thiện sinh kế cho người dân.

Phát triển du lịch phải lấy người dân làm chủ thể

Định hướng nhiệm vụ thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Pu Nhi tập trung củng cố khối đại đoàn kết giữa các dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; phát huy trách nhiệm của đội ngũ cán bộ theo phương châm gần dân, sát dân, trọng dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Địa phương cần chủ động phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, giữ gìn an ninh trật tự và bình yên bản làng.

Đối với phát triển du lịch cộng đồng, Phó Thủ tướng đánh giá đây là hướng đi phù hợp với tiềm năng, lợi thế của Tù Lu Tìa Ló. Tuy nhiên, địa phương cần chú trọng chất lượng, phát triển theo hướng chuyên nghiệp và bền vững; gắn khai thác du lịch với bảo tồn cảnh quan tự nhiên, kiến trúc nhà gỗ truyền thống và các giá trị văn hóa đặc trưng.

Các đại biểu dự Ngày hội đại đoàn kết trong trang phục dân tộc

Các hoạt động trải nghiệm nghề rèn dao, dệt thổ cẩm, thưởng thức ẩm thực dân tộc cần được tổ chức bài bản, tạo dấu ấn riêng cho điểm đến. Đặc biệt, người dân phải là chủ thể trực tiếp tham gia và được hưởng lợi từ hoạt động du lịch, qua đó tạo sinh kế ổn định, nâng cao thu nhập và có thêm động lực gìn giữ bản sắc văn hóa.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng trao 20 suất quà tặng các gia đình chính sách và hộ nghèo tại bản Tù Lu Tìa Ló và xã Pu Nhi. Tỉnh Điện Biên cũng trao 10 suất quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng quà cho địa phương

Trong khuôn khổ Ngày hội, Ban Tổ chức công bố, trao quyết định công nhận danh hiệu “Bản văn hóa”, “Gia đình văn hóa” năm 2026. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cùng các đại biểu tham quan các hộ làm homestay, trải nghiệm nghề rèn dao, dệt thổ cẩm và không gian trưng bày văn hóa, nông sản địa phương.

Ngày hội không chỉ là dịp củng cố tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng các dân tộc mà còn góp phần khơi dậy ý thức bảo tồn di sản, phát huy nội lực và tạo động lực để Tù Lu Tìa Ló phát triển du lịch cộng đồng gắn với nâng cao đời sống nhân dân.