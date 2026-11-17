Biểu diễn cồng chiêng phục vụ du khách tại Khu bảo tồn văn hóa dân tộc Xtiêng-sóc Bom Bo. (Ảnh: NHẤT SƠN)

Trong đó, Đồng Nai chú trọng phát triển công nghiệp văn hóa, đầu tư đồng bộ các thiết chế văn hóa, thể thao, tăng cường liên kết các tuyến du lịch, ứng dụng chuyển đổi số và từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng.

Các bạn trẻ xã Bom Bo tìm hiểu dệt thổ cẩm của người Xtiêng. (Ảnh: NHẤT SƠN)

Là địa phương có bề dày truyền thống cách mạng, sở hữu những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Xtiêng, di tích lịch sử quốc gia… đây là tiềm năng, lợi thế để xã Bom Bo (thành phố Đồng Nai) phát triển du lịch văn hóa, lịch sử gắn với bảo tồn bản sắc dân tộc.

Đồng chí Vũ Long Sơn (người đứng phát biểu), Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Bom Bo trao đổi với các đoàn về thăm Khu bảo tồn văn hóa Xtiêng-sóc Bom Bo. (Ảnh: NHẤT SƠN)

Để rõ hơn những định hướng và giải pháp phát huy tiềm năng, lợi thế này, phóng viên Báo Nhân Dân có buổi trao đổi với đồng chí Vũ Long Sơn, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Bom Bo.

Phóng viên: Bom Bo là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, đồng thời lưu giữ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Xtiêng. Đồng chí có thể khái quát những tiềm năng, lợi thế nổi bật về lịch sử, văn hóa của địa phương, nhất là những giá trị có thể trở thành nguồn lực để phát triển du lịch văn hóa trong thời gian tới?

Đồng chí Vũ Long Sơn: Bom Bo có hai lợi thế nổi bật để phát triển du lịch văn hóa, đó là truyền thống lịch sử cách mạng và bản sắc văn hóa các dân tộc anh em, trong đó đặc sắc nhất là của đồng bào Xtiêng.

Phục dựng Lễ hội Kết bạn cộng đồng tại khu bảo tồn văn hóa Xtiêng-sóc Bom Bo. (Ảnh: NHẤT SƠN)

Mảnh đất Bom Bo gắn liền với hình ảnh tiếng chày giã gạo nuôi quân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đây là biểu tượng của tinh thần yêu nước, ý chí cách mạng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Hiện nay, di tích lịch sử quốc gia Sóc Bom Bo là địa chỉ đỏ có giá trị trong giáo dục truyền thống, đồng thời là điểm đến có sức hấp dẫn đối với du khách.

Về văn hóa, Bom Bo còn lưu giữ nhiều giá trị truyền thống của đồng bào Xtiêng như nghệ thuật trình diễn cồng chiêng; tập quán giã gạo chày tay của người Xtiêng và Mnông; kỹ thuật chế biến rượu cần; kỹ thuật dệt thổ cẩm; kỹ thuật đan gùi; dân ca, kiến trúc nhà dài, ẩm thực và các phong tục, thói quen đặc trưng.

Các bạn đoàn thanh niên Trường trung học cơ sở, trung học phổ thông Lương Thế Vinh tìm hiểu nghề đan lát của người Xtiêng. (Ảnh: NHẤT SƠN)

Đây là những tài nguyên văn hóa quý giá, tạo nên bản sắc riêng của Bom Bo. Nếu được bảo tồn và khai thác hiệu quả, những giá trị này sẽ trở thành nền tảng quan trọng để phát triển du lịch văn hóa, lịch sử, góp phần thúc đẩy kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân.

Phóng viên: Từ những tiềm năng, lợi thế sẵn có, xã Bom Bo có định hướng và giải pháp gì để khai thác hiệu quả các giá trị lịch sử, văn hóa trong thời gian tới?

Đồng chí Vũ Long Sơn: Quan điểm của Đảng bộ xã Bom Bo là phát triển du lịch phải dựa trên nền tảng giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống; lấy di tích quốc gia Sóc Bom Bo làm hạt nhân, văn hóa Xtiêng làm bản sắc và cộng đồng dân cư làm chủ thể.

Các bạn đoàn thanh niên Trường trung học cơ sở, trung học phổ thông Lương Thế Vinh tìm hiểu dệt thổ cẩm của người Xtiêng. (Ảnh: NHẤT SƠN)

Trước mắt, địa phương tập trung định hướng hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với trải nghiệm văn hóa Xtiêng như giã gạo chày tay, giao lưu cồng chiêng, rượu cần, thưởng thức ẩm thực truyền thống và tìm hiểu đời sống sinh hoạt của đồng bào. Đồng thời, từng bước kết nối với các điểm đến lịch sử, văn hóa, sinh thái trong khu vực để hình thành các tuyến du lịch phong phú, hấp dẫn.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong quảng bá du lịch; xây dựng hệ thống thông tin, hình ảnh, thuyết minh số và mã QR tại di tích, giúp du khách dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu các giá trị lịch sử, văn hóa của địa phương.

Các bạn đoàn thanh niên Trường trung học cơ sở, trung học phổ thông Lương Thế Vinh tìm hiểu dệt thổ cẩm của người Xtiêng. (Ảnh: NHẤT SƠN)

Về nguồn lực, Đảng bộ xã xác định cần tranh thủ sự hỗ trợ đầu tư của thành phố, lồng ghép các chương trình, dự án; đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút doanh nghiệp và khuyến khích người dân tham gia phát triển các dịch vụ du lịch.

Không gian lễ hội tại khu bảo tồn văn hóa dân tộc Xtiêng sóc Bom Bo. (Ảnh: NHẤT SƠN)

Chúng tôi xác định phát triển du lịch là hướng đi có nhiều tiềm năng, cần được triển khai từng bước, có trọng tâm, trọng điểm. Mục tiêu không chỉ thu hút du khách mà còn tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của địa phương.

Phóng viên: Trong quá trình phát triển du lịch và hội nhập, việc bảo tồn, gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bom Bo sẽ triển khai những giải pháp gì để bảo tồn, tôn tạo và trao truyền các giá trị văn hóa của đồng bào Xtiêng, nhất là phát huy vai trò của nghệ nhân, người có uy tín và thế hệ trẻ, để người dân trở thành chủ thể gìn giữ, lan tỏa di sản văn hóa dân tộc?

Đồng chí Vũ Long Sơn: Chúng tôi xác định bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc phải luôn song hành với phát triển kinh tế, nhất là phát triển du lịch. Phát triển du lịch không được làm mai một, biến dạng những giá trị văn hóa truyền thống mà phải góp phần làm cho văn hóa ngày càng được gìn giữ và lan tỏa.

Các bạn đoàn thanh niên Trường trung học cơ sở, trung học phổ thông Lương Thế Vinh tìm hiểu dệt thổ cẩm của người Xtiêng. (Ảnh: NHẤT SƠN)

Để thực hiện mục tiêu này, địa phương tập trung vào ba nhóm giải pháp chính:

Thứ nhất, tăng cường sưu tầm, bảo tồn, tư liệu hóa các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Xtiêng; duy trì các hoạt động văn hóa, lễ hội, sinh hoạt cộng đồng và không gian thực hành văn hóa truyền thống.

Thứ hai, phát huy vai trò của nghệ nhân, già làng và người có uy tín trong việc truyền dạy tiếng nói, dân ca, cồng chiêng, đàn đá, nghề thủ công và các phong tục truyền thống. Đây là lực lượng giữ vai trò rất quan trọng trong việc trao truyền di sản cho thế hệ kế tiếp.

Mỗi buổi biểu diễn cồng chiêng phục vụ du khách. (Ảnh: NHẤT SƠN)

Thứ ba, chú trọng giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, đưa các hoạt động trải nghiệm văn hóa dân tộc vào trường học và cộng đồng; khuyến khích thanh thiếu niên tham gia các câu lạc bộ, đội văn nghệ, hoạt động thực hành di sản.

Xã cũng chú trọng gắn bảo tồn văn hóa với phát triển sinh kế, tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia các hoạt động du lịch, giới thiệu văn hóa và sản phẩm truyền thống. Khi người dân có thu nhập từ chính những giá trị văn hóa của dân tộc mình, họ sẽ có thêm động lực và trách nhiệm trong việc gìn giữ di sản. Chúng tôi mong muốn văn hóa Xtiêng không chỉ được lưu giữ trong các di tích hay những dịp lễ hội, mà phải tiếp tục hiện diện trong đời sống hằng ngày, được các thế hệ trân trọng, thực hành và trao truyền.

Các bạn đoàn thanh niên Trường trung học cơ sở, trung học phổ thông Lương Thế Vinh đóng góp sức lan tỏa nghề dệt thổ cẩm của người Xtiêng. (Ảnh: NHẤT SƠN)

Từ những định hướng và giải pháp đã đề ra trong thời gian qua, Bom Bo đang từng bước mở ra hướng phát triển mới, lấy giá trị lịch sử, bản sắc văn hóa dân tộc làm nền tảng, biến di sản thành nguồn lực thúc đẩy kinh tế-xã hội. Tuy nhiên, trong hành trình phát triển này, ngoài sự vào cuộc quyết liệt của địa phương, đồng hành của doanh nghiệp cần có sự chung tay của mỗi người dân, nhất là thế hệ trẻ.

Để các giá trị văn hóa không mai một, rất cần lưu truyền, tiếp nối của thế hệ trẻ hôm nay. (Ảnh: NHẤT SƠN)

Bởi khi tiếng cồng chiêng còn ngân vang, nghề truyền thống còn được tiếp nối và những câu chuyện lịch sử vẫn được kể bằng niềm tự hào của các thế hệ, văn hóa Xtiêng sẽ tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa. Đó cũng là nền tảng để Bom Bo đánh thức tiềm năng du lịch, đưa vùng đất giàu truyền thống cách mạng này trở thành điểm đến hấp dẫn, nơi quá khứ được trân trọng, hiện tại được bồi đắp và tương lai được mở ra từ chính những giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng.

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!