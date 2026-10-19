Đánh thức tiềm năng du lịch Thác Bà từ chuỗi sự kiện văn hóa nổi bật

Lễ hội Bưởi Đại Minh và khám phá danh thắng quốc gia hồ Thác Bà sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 8.11 tại sân Trung tâm Văn hóa - Thể thao Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà (Lào Cai).

Lễ hội được tổ chức với nhiều hoạt động tôn vinh thương hiệu bưởi Đại Minh như: Cuộc thi cây bưởi đẹp, vườn bưởi đẹp, thi trình bày mâm lễ vật từ bưởi.

Vườn bưởi Đại Minh, điểm đến trong tour tham quan, trải nghiệm

Đây là dịp để xã Thác Bà quảng bá những sản phẩm đặc trưng, hình ảnh của địa phương, góp phần nâng cao giá trị nông sản.

Trong khuôn khổ lễ hội, hội chợ quê sẽ mang đến các gian hàng ẩm thực, thương mại, sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng cùng các gian hàng chuyển đổi số.

Chương trình khai mạc và lễ hội đường phố sẽ mang đến nét văn hóa của đồng bào vùng cao với những điệu múa dân tộc như Cao Lan, Dao, nhảy sạp và các hoạt động dân vũ khác.

Đến với lễ hội, du khách có thể tham gia các hoạt động trải nghiệm như: Kéo co, bịt mắt bắt vịt, xem trình diễn mô tô nước, các hoạt động thể thao và giải đua thuyền nan mở rộng tại bến ca nô Thác Bà.

Hồ Thác Bà - viên ngọc quý của vùng Tây Bắc Việt Nam - sẽ trở thành một trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng, văn hóa có thương hiệu

Trải nghiệm khám phá danh thắng quốc gia hồ Thác Bà, du khách có thể tham gia tour tham quan vườn bưởi, cây bưởi cổ, di tích lịch sử hay đến những điểm du lịch tâm linh.

Đây là dịp để địa phương góp phần phát huy giá trị văn hóa truyền thống, quảng bá tiềm năng du lịch, đồng thời kết nối tiêu thụ nông sản, nâng cao giá trị sản phẩm và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.