Đánh thức tiềm năng du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng

Để trở thành động lực tăng trưởng mới của quốc gia và khu vực, Nghị quyết số 16-NQ/TW, ngày 21-7-2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065 xác định Đồng Nai phải đổi mới tư duy phát triển và quy hoạch thành phố với tầm nhìn chiến lược dài hạn, theo không gian phát triển mở, hạ tầng giao thông đa chiều, cấu trúc đô thị đa tầng, đa trung tâm hiện đại, lấy hệ thống sông và hệ sinh thái tự nhiên làm trục cảnh quan chủ đạo…

Cơ hội phát triển sản phẩm du lịch cấp quốc tế

Đánh giá về cơ hội phát triển du lịch Đồng Nai, Nghị quyết số 10/NQ-TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mạnh (gọi tắt là Nghị quyết số 10) nhận định: Đồng Nai đang sở hữu không gian và tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, văn hóa - tâm linh, du lịch cộng đồng và các loại hình du lịch khác.

Du khách tham gia sản phẩm du lịch tuần tra rừng cùng kiểm lâm tại Vườn quốc gia Cát Tiên - sản phẩm vừa được công bố vào chung khảo Giải thưởng Dự án du lịch xuất sắc nhất thế giới. Ảnh: Oxalis

Việc đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào hoạt động cùng với các tuyến giao thông kết nối liên vùng tạo tiền đề quan trọng để Đồng Nai phát triển kinh tế - xã hội nói chung và du lịch nói riêng. Nghị quyết số 10 cũng khẳng định, dư địa phát triển du lịch của Đồng Nai còn rất lớn, nhất là du lịch sinh thái, nông nghiệp, văn hóa bản địa, du lịch chăm sóc sức khỏe và du lịch bán kính gần đang trở thành xu hướng của thị trường du lịch nội địa và quốc tế.

Đây là cơ hội để Đồng Nai phát huy giá trị các tài nguyên rừng, định vị trở thành lá phổi xanh và trung tâm nghỉ dưỡng sinh thái hàng đầu, thích ứng với các tiêu chuẩn giảm phát thải toàn cầu.

Ông Trần Văn Bình, Phó Giám đốc Vườn quốc gia (VQG) Cát Tiên cho rằng: Du lịch sinh thái bền vững là một trong những hướng phát triển quan trọng nhằm bảo đảm sự hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo tồn thiên nhiên. Với những giá trị nổi bật về cảnh quan, đa dạng sinh học và hệ sinh thái, VQG Cát Tiên có nhiều tiềm năng để trở thành điểm đến du lịch sinh thái hàng đầu của Việt Nam và khu vực.

Trong những năm qua, nhiều loại hình du lịch sinh thái đã được phát triển tại VQG Cát Tiên như: trải nghiệm khám phá các sinh cảnh rừng nhiệt đới; du lịch thể thao, trải nghiệm xuyên rừng; du lịch chuyên đề khoa học, nghiên cứu, thực tập, giáo dục môi trường; du lịch văn hóa, lịch sử và tìm hiểu cộng đồng; du lịch hội thảo, hội nghị và tổ chức sự kiện.

Đặc biệt, mới đây, sản phẩm du lịch trải nghiệm tuần tra rừng cùng lực lượng kiểm lâm VQG Cát Tiên vinh dự lọt vòng chung khảo Giải thưởng Dự án du lịch xuất sắc nhất thế giới do Hiệp hội Nhà báo du lịch Anh quốc (BGTW) tổ chức.

Không chỉ có VQG Cát Tiên, Đồng Nai còn nhiều điểm đến được du khách trong nước và quốc tế biết đến như: Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai, VQG Bù Gia Mập; một số khu, điểm du lịch lớn, hiện đại và nổi tiếng như: Thành phố du lịch sinh thái Sơn Tiên, công viên Suối Mơ; các điểm di tích văn hóa, lịch sử, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái vườn… Đây là cơ sở để Đồng Nai quy hoạch phát triển du lịch đồng bộ, tăng tính kết nối và phát huy tốt hơn các lợi thế du lịch.

Tăng liên kết để phát triển bền vững

Đồng Nai có cơ sở để thúc đẩy phát triển đồng thời du lịch nội địa và quốc tế. Ngành du lịch thành phố đang đổi mới tư duy, chủ động thu hút, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân, du khách trong và ngoài nước đến tham quan, tìm hiểu, khám phá các danh lam thắng cảnh, văn hóa, ẩm thực; phát huy vai trò của doanh nghiệp và cộng đồng dân cư. Đồng thời tăng cường liên kết giữa ngành du lịch với các ngành, lĩnh vực và liên kết vùng, địa phương.

Khách du lịch tham gia sản phẩm du lịch tuần tra rừng cùng kiểm lâm tại Vườn quốc gia Cát Tiên. Sản phẩm vừa được công bố vào chung khảo giải thưởng Dự án du lịch xuất sắc nhất thế giới. Ảnh: Oxalis

Nghị quyết số 10 cũng xác định du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng gắn với hệ sinh thái rừng, du lịch văn hóa, du lịch nông nghiệp - nông thôn và du lịch cộng đồng là sản phẩm chủ đạo của Đồng Nai.

Nhận định về tiềm năng du lịch của Đồng Nai, Giám đốc Công ty TNHH Oxalis (Oxalis, tỉnh Quảng Trị) Nguyễn Châu Á cho rằng: Đồng Nai có nhiều tài nguyên du lịch giá trị, từ các VQG, khu bảo tồn, di tích lịch sử đến hạ tầng đô thị phù hợp để phát triển du lịch.

Thời gian qua, Oxalis đã phối hợp với VQG Cát Tiên xây dựng một số sản phẩm du lịch khám phá rừng và văn hóa cộng đồng tại khu vực xã Nam Cát Tiên và Tà Lài. Đến nay, các sản phẩm du lịch mới được du khách trong nước và quốc tế đón nhận. Trong đó có sản phẩm du lịch được vào chung khảo Giải thưởng Dự án du lịch xuất sắc nhất thế giới năm 2026.

Tiếp nối thành quả từ VQG Cát Tiên, Oxalis cũng ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai để đưa các chuyên gia vào nghiên cứu, phát triển sản phẩm du lịch tại đây.

Theo ông Nguyễn Châu Á, loại hình du lịch du khách cùng theo chân lực lượng kiểm lâm tuần tra bảo vệ rừng, tìm hiểu về đa dạng sinh học đang được đánh giá khá tốt. Đây cũng là dòng sản phẩm mà Oxalis hướng tới xây dựng và phát triển, với hy vọng tạo ra sức hút truyền thông lớn, từ đó hình thành nhiều dòng sản phẩm khác, đưa khu bảo tồn trở thành điểm đến có sức hút với du khách.

Nghị quyết số 10 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 đón được 11,5 triệu lượt khách du lịch trong nước và quốc tế đến Đồng Nai, doanh thu đạt gần 12 ngàn tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân doanh thu đạt 27,5%/năm.

Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Thị Ngọc Loan cho biết: Sở đang tập trung triển khai các giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch theo Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới và Nghị quyết số 10 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.

Theo đó, ngành du lịch phấn đấu thực hiện mục tiêu xây dựng thành phố Đồng Nai trở thành điểm đến chất lượng, hấp dẫn và bền vững dựa trên việc khai thác hiệu quả tài nguyên văn hóa, tự nhiên. Đồng thời tập trung phát triển các sản phẩm đẳng cấp, dịch vụ chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Phấn đấu đến năm 2030 xây dựng Đồng Nai trở thành địa phương trọng điểm du lịch của vùng Đông Nam Bộ và phía Nam.