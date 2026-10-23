Đánh thức tiềm năng du lịch Quảng Trị từ cái bắt tay chiến lược với Saigontourist

Chiều 22/10, tại Đồng Hới, UBND tỉnh Quảng Trị và Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2030, hướng đến phát triển sản phẩm, kết nối điểm đến và quảng bá du lịch Quảng Trị, trọng tâm là phục vụ Năm Du lịch quốc gia - Quảng Trị 2027.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, địa phương có nhiều lợi thế phát triển du lịch, từ hệ thống di tích lịch sử, đường bờ biển dài khoảng 200km đến tài nguyên thiên nhiên và hệ thống hang động đặc sắc.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, lượng khách du lịch đến Quảng Trị ước đạt gần 9,4 triệu lượt, tăng 11,67% so với cùng kỳ. Tổng thu từ khách du lịch đạt 10.808 tỉ đồng, tăng 11,67%; doanh thu các ngành kinh doanh dịch vụ tăng 9,8%. Năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu đón 10,56 triệu lượt khách, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP 10,6%.

Ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cũng nhấn mạnh, quan hệ hợp tác giữa Quảng Trị và TP.Hồ Chí Minh được xây dựng trên nền tảng tình cảm gắn bó, nghĩa tình sâu sắc, qua đó, tạo cơ sở quan trọng để hai địa phương tiếp tục mở rộng hợp tác, thúc đẩy đầu tư và phát triển kinh tế trong thời gian tới.

Toàn cảnh Lễ ký kết.

Tỉnh Quảng Trị cam kết hỗ trợ tối đa, tạo hành lang pháp lý thông thoáng cho các dự án của Saigontourist. Đặc biệt, trong năm 2027, Năm Du lịch quốc gia, tỉnh mong muốn hai bên tăng cường hợp tác chặt chẽ, đồng thời kỳ vọng nhận được sự đồng hành, định hướng từ TP.HCM và quyết tâm triển khai từ Saigontourist.

Theo nội dung bản ghi nhớ hợp tác, hai bên sẽ thiết lập khuôn khổ phối hợp thường xuyên giữa cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh Quảng Trị và Saigontourist Group để phát triển sản phẩm, thị trường, nguồn nhân lực và dự án du lịch.

Một nội dung đáng chú ý là phối hợp rà soát pháp lý, đầu tư, đất đai, tài chính và hiện trạng dự án Khu du lịch sinh thái Sài Gòn - Bảo Ninh, hướng đến phương án tiếp tục triển khai, sớm đưa dự án vào hoạt động, tránh lãng phí nguồn lực. Dự án được định hướng kết nối với du lịch biển Đồng Hới - Bảo Ninh, Phong Nha - Kẻ Bàng và hệ thống tour của Saigontourist Group.

Các đại biểu tham dự Lễ Ký kết.

Ngoài ra, hai bên sẽ nghiên cứu cơ hội đầu tư phát triển hạ tầng, dịch vụ du lịch; đẩy mạnh chuyển đổi số, du lịch xanh và nâng cao chất lượng điểm đến. Việc ký kết được kỳ vọng góp phần tăng cường liên kết, khai thác tiềm năng du lịch Quảng Trị, tạo thêm sản phẩm và sức hút cho địa phương trong giai đoạn tới.

Các đạu biểu tham dự Lễ Ký kết.

Lễ ký kết giữa lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị và Saigontourist.

Ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Quảng Trị có thế mạnh về lịch sử, văn hóa, các giá trị hòa bình, di sản thiên nhiên và du lịch biển còn TP.Hồ Chí Minh có thị trường khách rộng lớn, hệ thống doanh nghiệp chuyên nghiệp và mạng lưới kết nối trong nước, quốc tế.

Việc phát huy lợi thế bổ trợ giữa hai địa phương sẽ tạo điều kiện phát triển các sản phẩm du lịch liên vùng có bản sắc, tăng cường xúc tiến quảng bá, tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội, sự kiện thể thao và thu hút du khách. TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đồng hành, tăng cường hợp tác với tỉnh Quảng Trị, góp phần thúc đẩy phát triển giữa hai địa phương trong giai đoạn 2026-2030.