Đánh thức tiềm năng du lịch phía Nam Đà Nẵng

Đà Nẵng đặt mục tiêu biến khu vực phía Nam thành cực tăng trưởng mới của ngành du lịch, mở rộng cơ hội để các địa phương tham gia sâu vào hoạt động du lịch của thành phố và người dân được hưởng lợi từ quá trình phát triển.

Du lịch biển đảo cũng là một trong những thế mạnh của các địa phương phía Nam thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Mỹ Hà/TTXVN

Xây dựng các tour du lịch phía Nam

"Chạm vào thiên nhiên" là chủ đề chương trình tour du lịch phía Nam Đà Nẵng vừa được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng phối hợp cùng UBND phường Quảng Phú tổ chức tại khu vực check-in ven sông Trường Giang. Sự kiện này đánh dấu bước phát triển mới trong việc mở rộng không gian du lịch, tăng cường kết nối khu vực trung tâm thành phố với các địa bàn khu vực phía Nam. Hiện đã có 6 đơn vị lữ hành tham gia xây dựng 25 chương trình tour du lịch đến khu vực này.

Ông Nguyễn Văn Hiệu, Phó Chủ tịch UBND phường Quảng Phú nêu rõ, để phát triển du lịch, một điểm đến riêng lẻ khó phát huy đầy đủ giá trị nếu thiếu tính kết nối và không có doanh nghiệp tổ chức khai thác. Khi hình thành chuỗi liên kết, mỗi điểm đến trở thành một mắt xích, doanh nghiệp có thêm lựa chọn xây dựng tour, du khách có thêm lý do kéo dài thời gian trải nghiệm và cộng đồng có thêm cơ hội tham gia hoạt động du lịch ngay tại địa phương.

Khu vực phía Nam Đà Nẵng có lợi thế về sông, hồ, đồng ruộng, làng quê, biển cùng các giá trị lịch sử, văn hóa, ẩm thực và sản vật địa phương. Việc phát triển du lịch tại đây cần khai thác những giá trị để tạo sản phẩm đặc sắc, trải nghiệm có bản sắc riêng. Theo báo cáo, trong 9 tháng của năm 2026, một số điểm du lịch ở khu vực phía Nam như: Tăk Pổ (xã Trà Tập) đón gần 7.200 lượt khách lưu trú, tham quan, trải nghiệm; Lộc Yên (xã Thạnh Bình) 35.000 lượt; xã đảo Tam Hải 42.000 lượt; Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng (phường Quảng Phú) 90.000 lượt; hồ Phú Ninh (xã Phú Ninh) 14.496 lượt khách.

Vẻ đẹp nguyên sơ của những bãi đá ở khu vực Bàn Than được thiên nhiên sắp đặt như một tác phẩm nghệ thuật giữa biển. Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN

Theo bà Bùi Thị Chung Thủy, Trưởng phòng Văn hóa, Xã hội xã Tam Hải, dựa trên những tiềm năng sẵn có về cảnh quan và một số di tích lịch sử trên địa bàn như nơi thành lập chi bộ đầu tiên Quang Ánh Minh, di tích nghĩa địa cá ông, danh lam thắng cảnh Bàn Than - Hòn Mang - Hòn Dứa đã được xếp hạng di tích quốc gia, 2 giếng cổ có từ thời Chăm pa, lễ hội cầu ngư…địa phương đang tập trung xây dựng các điểm check-in, phát triển du lịch cộng đồng, lấy người dân làm chủ thể. Xã đảo Tam Hải cũng đang tập trung xây dựng "Đề án phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030 hướng đến năm 2040".

Hiện nay, các tour phía Nam đang được xây dựng với nhiều chủ đề như "Hành trình chạm vào nguyên bản thiên nhiên Nam Đà Nẵng", "Chạm vào nguyên bản - Hành trình đến đỉnh Ngọc Linh huyền thoại", "Huyền thoại đất Quảng - Thiên nhiên an bình", "Hành trình về địa chỉ đỏ".

Ông Văn Bá Sơn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng khẳng định, việc mở rộng không gian du lịch về phía Nam nhằm đa dạng hóa sản phẩm, phân bổ dòng khách, kéo dài thời gian lưu trú và lan tỏa lợi ích đến địa phương, cộng đồng. Để khai thác tiềm năng, lợi thế của khu vực này, thời gian đến Sở tiếp tục phối hợp các địa phương, doanh nghiệp lữ hành và cộng đồng hoàn thiện sản phẩm, nâng cao chất lượng du lịch, tăng cường quảng bá, kết nối thị trường, đưa cộng đồng tham gia sâu vào chuỗi dịch vụ. Khi các điểm đến lịch sử, sông nước, làng quê, biển đảo và miền núi được đặt trong hành trình liên hoàn, khu vực phía Nam Đà Nẵng sẽ có thêm cơ sở để hình thành không gian trải nghiệm khác biệt và bổ sung cho hệ sinh thái du lịch của Đà Nẵng. Phát triển du lịch cần bắt đầu từ những sản phẩm có khả năng vận hành ổn định. Mỗi địa phương phải rà soát lại tài nguyên, điều kiện đón khách, chất lượng dịch vụ, vai trò của cộng đồng và khả năng kết nối với doanh nghiệp lữ hành. Khi những yếu tố này được làm rõ, việc quảng bá, kết nối thị trường và đưa sản phẩm vào chương trình chung của thành phố sẽ thuận lợi hơn.

Kiến tạo không gian du lịch mới

Kế hoạch số 499/KH-UBND ngày 28/9/2026 của UBND thành phố Đà Nẵng về phát triển du lịch trọng điểm khu vực phía Nam giai đoạn 2026 – 2030 nêu rõ, 7 địa bàn được xác định là trọng điểm gồm các phường Tam Kỳ, Quảng Phú, Hương Trà, Bàn Thạch và các xã Tam Xuân, Tam Hải, Phú Ninh.Trong đó, khu vực Tam Kỳ-Bàn Thạch-Hương Trà-Quảng Phú là lõi phát triển du lịch, gắn với thương mại, dịch vụ, giáo dục và kinh tế đêm. Các địa bàn Tam Xuân, Tam Hải, Phú Ninh cùng những khu vực lân cận sẽ được kết nối để hình thành chuỗi sản phẩm du lịch đa dạng, phù hợp với điều kiện tự nhiên và văn hóa từng địa phương.

Trong 9 tháng năm 2026, một số điểm du lịch ở khu vực phía Nam như: Tăk Pổ (xã Trà Tập) đón gần 7.200 lượt khách lưu trú, tham quan, trải nghiệm. Ảnh: Mỹ Hà/TTXVN

Thành phố đặt mục tiêu, đến năm 2030 đưa vào khai thác chính thức ít nhất 7 điểm du lịch tại 7 địa bàn trọng điểm, mỗi địa bàn có ít nhất một sản phẩm đặc trưng. Cùng với đó là xây dựng và đưa vào khai thác từ 12-15 chương trình du lịch mới, khuyến khích phát triển khoảng 20-30 cơ sở lưu trú cộng đồng, homestay, farmstay và các mô hình lưu trú gắn với trải nghiệm nông nghiệp, sinh thái. Khu vực phía Nam Đà Nẵng phấn đấu đón khoảng 1,5-2 triệu lượt khách, tốc độ tăng trưởng bình quân 18-20%/năm. Thời gian lưu trú của khách được kỳ vọng đạt 1-2 đêm, tỷ lệ khách hài lòng từ 85% và tỷ lệ khách quay lại từ 30% trở lên. Các tour được định hướng theo nhiều chuyên đề như du lịch cộng đồng, nghiên cứu đa dạng sinh học, sinh thái, nông nghiệp, văn hóa - lịch sử, về nguồn, trải nghiệm văn hóa bản địa và khám phá thiên nhiên. Việc mở rộng không gian du lịch về phía Nam được kỳ vọng tạo thêm những dòng di chuyển mới của du khách, đưa các giá trị biển, sông nước, làng quê, di tích và văn hóa cộng đồng tham gia sâu hơn vào chuỗi sản phẩm du lịch của Đà Nẵng.

Hòn Dứa rộng hơn 11ha, cách Bàn Than 700m. Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN

Chủ nhiệm Câu lạc bộ Điểm đến xứ Quảng Lê Quốc Việt cho rằng, khu vực Sông Đầm có chèo thuyền, ngắm chim, Phú Ninh có lưu trú và hoạt động mặt nước, Hương Trà có làng quê, ẩm thực, Tam Hải có cảnh quan biển đảo, Tam Xuân có di sản Chăm, còn Bàn Thạch và Quảng Phú nổi bật về lịch sử, văn hóa. Lợi thế dễ thấy của du lịch phía Nam Đà Nẵng là các điểm đến nằm khá gần nhau nhưng trải nghiệm mang đến cho du khách lại khác nhau và khá phong phú, bởi cảnh quan và câu chuyện thay đổi liên tục. Mỗi địa phương phía Nam đã có vài sản phẩm dễ nhận diện nhưng vẫn đứng khá riêng lẻ. Do vậy, cần tính kết nối theo chuỗi để kiến tạo không gian du lịch mới phía Nam, tăng trải nghiệm cho du khách khi đến với Đà Nẵng.

Khu vực phía Nam Đà Nẵng không phải là "vùng giãn khách" mà là "không gian du lịch mới" của thành phố. Ở góc độ người làm du lịch, ông Nguyễn Đức Quỳnh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng cho rằng, Nam Đà Nẵng có thể mở ra một chương mới cho du lịch Đà Nẵng. Việc phát triển du lịch ở khu vực này làm giàu thêm hệ sinh thái du lịch Đà Nẵng. Hiện tại trung tâm Đà Nẵng có thế mạnh về nghỉ dưỡng biển, MICE, đô thị, sự kiện, dịch vụ cao cấp và hệ thống khách sạn quốc tế. Hội An có thế mạnh rất rõ về di sản, phố cổ, văn hóa và thương mại du lịch. Còn khu vực Nam Đà Nẵng có thể trở thành không gian của biển nguyên sơ, làng chài, sông nước, hồ sinh thái, nông nghiệp, cộng đồng, lịch sử và nghỉ dưỡng chậm. Ba không gian này nếu kết nối tốt sẽ bổ trợ cho nhau và làm cho toàn bộ hành trình của du khách đến Đà Nẵng – Hội An – Nam Đà Nẵng trở nên phong phú hơn, sâu hơn và đáng ở lại lâu hơn.

Phát triển du lịch khu vực Nam không chỉ nhằm phát triển từng điểm đến riêng lẻ mà từng bước hình thành các tuyến, chuỗi sản phẩm du lịch đặc sắc của Đà Nẵng. Để phát triển đa dạng và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch dựa trên lợi thế của từng địa phương, dự kiến thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục kết nối địa phương, Hiệp hội Du lịch và doanh nghiệp lữ hành, hỗ trợ đào tạo, phát triển sản phẩm và quảng bá hình ảnh điểm đến. Những điểm đủ điều kiện có thể sớm đưa vào chương trình tour khai thác.