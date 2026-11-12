Đánh thức tiềm năng du lịch ở xã, phường

Giàn khoan và cơ sở hậu cần ngành dầu khí bên sông Dinh-(Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Sau khi mở rộng địa giới hành chính, không gian phát triển, ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai mô hình “mỗi xã phường, một sản phẩm du lịch”.

Thời gian qua, các địa phương ở khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ đã xây dựng địa bàn mình trở thành một điểm đến mới, thu hút thêm du khách.

Từ di tích lịch sử đến cửa biển, dòng sông

Ủy ban nhân dân phường Rạch Dừa vừa công bố sản phẩm tour du lịch của địa phương này, với chủ đề “Dấu ấn Sông Dinh-Hải trình cửa biển”.

Tham gia tour du lịch này, du khách được đi dọc con sông Dinh-một dòng sông lớn có nhiều cảng, nhiều cơ sở của ngành dầu khí có nhiều giàn khoan, tàu bè. Đồng thời được đi tham quan đình thần Thắng Nhất và các khu du lịch, vui chơi đẳng cấp như: Công viên nước Sun World, The Maris Vũng Tàu.

Một góc khu The Maris Vũng Tàu ở phường Rạch Dừa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Bà Trần Thị Xuân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Rạch Dừa cho biết, những giá trị lịch sử, văn hóa, kinh tế của dòng sông Dinh đã tạo nên nét riêng của vùng đất Rạch Dừa-nơi có sự giao thoa giữa không gian sông nước, cửa biển, hoạt động kinh tế biển và đời sống cộng đồng. Đó không chỉ là tài nguyên để phát triển du lịch, mà còn là những câu chuyện, những ký ức và bản sắc cần được trân trọng, gìn giữ và lan tỏa.

Còn ở xã Ngãi Giao lại tập trung khai thác và phát huy thế mạnh du lịch của mình bằng những di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn, gắn với giá trị văn hóa, nghệ thuật quân sự và ẩm thực địa phương bằng tour du lịch “Theo dấu chân lịch sử”.

Tượng đài Chiến thắng Bình Giã, xã Ngãi Giao, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Với tour du lịch này, du khách được viếng thăm di tích Tượng đài chiến thắng Bình Giã và di tích lịch sử trận chiến ngày 6/6/1969 tại Bình Ba. Và được trải nghiệm vườn trái cây sinh thái Bình Mỹ và tham quan, tìm hiểu sân golf Châu Đức, du ngoạn ở đồi cừu Suối Nghệ.

Ông Nguyễn Đức Tân, Bí thư xã Ngãi Giao cho biết, tour du lịch của xã không chỉ có tính chất giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ. Đồng thời du lịch tạo điều kiện để du khách thư giãn, tận hưởng cảnh quan, trải nghiệm không gian xanh và tìm hiểu sự phát triển của đô thị, dịch vụ và hạ tầng địa phương.

Hồ Sông Hỏa, xã Xuyên Mộc, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Ủy ban nhân dân xã cung cấp)

Xã Kim Long cũng đang xây dựng các điểm đến du lịch trên địa bàn của mình. Trong đó xã Kim Long sẽ có các điểm đến như: di tích lịch sử địa đạo Kim Long, Nhà Văn hóa dân tộc Bàu Chinh, không gian văn hóa cộng đồng dân tộc Chơ Ro, các mô hình du lịch sinh thái, nhà vườn, nông nghiệp trải nghiệm và sản phẩm đặc trưng nấm đông trùng hạ thảo Kim Long.

Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và chính quyền xã Nghĩa Thành cũng vừa thẩm định các điểm đến để phát triển du lịch trên địa bàn xã này. Đoàn đã đến các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nông dược, thực phẩm trên địa bàn để đánh giá các điều kiện, tiêu chí phục vụ việc xem xét công nhận điểm du lịch.

Bãi biển xã Long Hải, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Đẩy mạnh liên kết thế mạnh của từng địa phương

Theo các chuyên gia, ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh hoàn toàn có khả năng đón thêm khách từ những điểm đến mới ở xa trung tâm. Du lịch thiên nhiên, sinh thái cũng là xu hướng hiện nay của nhiều du khách cả quốc tế và trong nước. Thống kê hiện Thành phố sở hữu gần 700 tài nguyên có khả năng xây dựng, truyền thông để trở thành điểm đến du lịch mới.

Và để mở rộng không gian phát triển ngành “công nghiệp không khói” thì không thể phát triển đơn lẻ, mà cần có sự liên kết chặt chẽ giữa các điểm đến, giữa du lịch với giao thông, văn hóa. Do đó, bên cạnh phát triển du lịch đặc trưng mỗi xã, phường mới, Thành phố Hồ Chí Minh còn đẩy mạnh liên kết thế mạnh của từng địa phương. Như vậy du khách có đầy đủ các trải nghiệm từ truyền thống đến hiện đại, từ dòng sông, cửa biển đến vườn cây, hồ nước, từ di tích lịch sử đến khu vui chơi hiện đại.

Du khách mua sản phẩm OCOP ở Côn Đảo. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Trong thời gian qua, các sở, ngành chức năng và địa phương ở Thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng định hướng phát triển du lịch địa phương gắn với sản phẩm OCOP. Các tuyến du lịch được nghiên cứu kết nối giữa biển, rừng, hồ nước, vùng sản xuất nông nghiệp và các điểm giới thiệu sản phẩm địa phương.

Bà Trần Thị Xuân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Rạch Dừa cho biết, trong thời gian tới, phường Rạch Dừa tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn, đơn vị lữ hành để nâng chất lượng dịch vụ của tour, bảo đảm tính hấp dẫn, an toàn, thuận tiện và phù hợp với điều kiện thực tế.

“Phường sẽ tăng cường kết nối với các doanh nghiệp du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhà hàng, cơ sở lưu trú và các điểm đến trong khu vực để hình thành chuỗi sản phẩm có tính liên kết, đa dạng trải nghiệm và gia tăng giá trị cho du khách”, bà Trần Thị Xuân thông tin.

Tàu bè trên sông Dinh, đoạn ra cửa biển Vũng Tàu. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Ngãi Giao cho biết, xã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp lữ hành nghiên cứu kết nối, đưa sản phẩm vào chương trình phục vụ khách du lịch, góp phần đa dạng hóa sản phẩm, thu hút du khách đến với xã. Đồng thời, tăng cường kết nối với Sở Du lịch thành phố, doanh nghiệp lữ hành, tour du lịch, cơ sở giáo dục để giới thiệu và từng bước khai thác mô hình sản phẩm.

Những sản phẩm du lịch của từng địa phương sẽ góp phần làm phong phú thêm hệ thống sản phẩm du lịch của địa phương, tạo điểm nhấn mới trong hành trình khám phá Thành phố Hồ Chí Minh.

Để sản phẩm thực sự đi vào cuộc sống, tạo được sức hút và phát triển bền vững, cần có sự phối hợp đồng bộ, trách nhiệm và lâu dài của chính quyền, doanh nghiệp, các đơn vị chuyên môn và đặc biệt là sự tham gia tích cực của người dân.