Đánh thức tiềm năng du lịch ở Tân Yên

Bản Dọi, điểm du lịch cộng đồng xã Tân Yên.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Tân Yên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và Đề án số 05-ĐA/ĐU ngày 16/10/2025 của Đảng ủy xã về phát triển văn hóa, du lịch bền vững giai đoạn 2025-2030, cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong xã đã bắt tay vào khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương; hình thành các tuyến du lịch liên bản, liên xã hấp dẫn như: Bản Dọi - Tà Phềnh - bản Hoa; Đoàn Kết - Tân Yên - Tà Số (phường Mộc Châu). Nhờ đó, từ đầu năm đến nay, xã đã thu hút khoảng 23.000 lượt khách du lịch trong và ngoài nước, doanh thu xã hội từ hoạt động du lịch ước đạt 23,5 tỷ đồng.

Điểm du lịch Làng đá dựng tại bản Tà Phềnh, xã Tân Yên.

Điểm nhấn nổi bật trong bức tranh du lịch của xã Tân Yên là việc tập trung xây dựng và phát triển điểm du lịch cộng đồng bản Dọi. Thực hiện kế hoạch phát triển điểm du lịch cộng đồng năm 2026, bản đã thành lập 10 tổ bảo đảm vệ sinh môi trường, trồng hoa, tạo cảnh quan trên các tuyến đường nội bản. Các hộ dân chủ động chỉnh trang khuôn viên nhà ở, di chuyển chuồng trại gia súc ra khỏi khu vực sinh hoạt tập trung, nâng cấp cơ sở vật chất các homestay, kết hợp trưng bày sản phẩm thổ cẩm, thủ công truyền thống của đồng bào Thái.

Ông Vì Văn An, Trưởng bản Dọi, thông tin: Hiện nay, bản có 11 hộ đang làm du lịch cộng đồng. Phát triển du lịch cộng đồng là hướng đi giúp bà con vừa nâng cao thu nhập, vừa giữ được nếp nhà sàn, điệu xòe, tiếng khắp của dân tộc Thái. Chúng tôi cũng phân quyền quản trị trang fanpage “Bản Dọi - Du lịch xanh và bản sắc cộng đồng” cho các hộ làm dịch vụ để bà con tự quảng bá hình ảnh của bản mình. Đặc biệt, từ cuối tháng 8/2026, chợ phiên bản Dọi chính thức đi vào hoạt động và duy trì đều đặn vào các ngày cuối tuần, giúp du khách có thêm trải nghiệm khi đến đây.

Người dân bản Dọi, xã Tân Yên trang trí homestay.

Rời bản Dọi, theo tuyến du lịch liên bản lên Tà Phềnh, du khách không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ của khu vực Làng đá dựng. Nhận thấy tiềm năng lớn từ địa hình núi đá độc đáo cùng khí hậu mát mẻ quanh năm, thay vì làm ăn nhỏ lẻ, các hộ dân trong bản đã liên kết, thành lập HTX để cùng nhau làm du lịch. Anh Vàng A Páng, Giám đốc HTX Du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm Tà Phềnh, chia sẻ: Làng đá dựng có vẻ đẹp tự nhiên rất độc đáo mà thiên nhiên ban tặng cho Tà Phềnh. Trước đây, cảnh quan được giữ nguyên trạng nên ít người biết đến. Từ khi thành lập HTX, các hộ thành viên đã cùng góp vốn, góp công quy hoạch lại không gian, giữ nguyên vẻ đẹp nguyên sơ của các khối đá tự nhiên, đồng thời điểm tô thêm các loài hoa bốn mùa để tạo điểm nhấn cảnh quan để du khách khi đặt chân đến đây cảm nhận được sự bình yên, thư thái và muốn quay trở lại.

Du khách chụp ảnh cùng người dân bản địa tại điểm du lịch Làng đá dựng tại bản Tà Phềnh.

Bên cạnh du lịch văn hóa và cảnh quan núi đá, Tân Yên còn phát huy thế mạnh của vùng đất nông nghiệp trù phú với hơn 7.455 ha đất sản xuất nông nghiệp, trên 500 cơ sở ứng dụng tưới tiết kiệm và 11 sản phẩm OCOP đạt 3-4 sao. Nắm bắt xu thế du lịch xanh, nhiều hộ nông dân trên địa bàn xã đã mạnh dạn chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp thuần túy sang mô hình nông nghiệp sạch kết hợp du lịch trải nghiệm. Chị Phạm Thị Thư, chủ vườn hồng Thư Tỉnh, tiểu khu Bình Minh, cho biết: Để phục vụ khách du lịch tham quan vườn hồng, gia đình tôi đã chủ động tỉa lá cho cây, chỉ để lại trên cành những trái hồng vàng rực, rất bắt mắt, tạo không gian ấn tượng để du khách trải nghiệm, chụp ảnh. Làm nông nghiệp kết hợp du lịch, gia đình vừa thu được phí dịch vụ tham quan, trải nghiệm, vừa bán được nông sản tươi ngon trực tiếp cho du khách ngay tại vườn.

Du khách chụp ảnh tại vườn hồng Thư Tỉnh, tiểu khu Bình Minh, xã Tân Yên.

Những mô hình du lịch ở bản Dọi, bản Tà Phềnh cùng các vườn cây ăn quả đang tạo nên chuỗi sản phẩm du lịch đa dạng, bổ trợ lẫn nhau cho xã Tân Yên. Tuy nhiên, du lịch địa phương vẫn còn những khó khăn khi nguồn lực đầu tư hạ tầng hạn chế, tính mùa vụ còn rõ nét và lượng khách lưu trú qua đêm chưa tương xứng với tiềm năng. Ông Hà Quang Thành, Chủ tịch UBND xã Tân Yên, cho biết: Xã đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong quảng bá du lịch, chủ động kết nối với các công ty lữ hành trong và ngoài tỉnh để xây dựng các tour, tuyến ổn định. Đặc biệt, việc chuẩn bị các điều kiện phối hợp thực hiện dự án đường cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên đi qua địa bàn xã sẽ là cú hích hạ tầng quan trọng, mở ra cơ hội lớn để du lịch Tân Yên phát triển.

Với sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền cùng tư duy năng động, sáng tạo của người dân, xã Tân Yên đang hướng tới mục tiêu trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch của tỉnh Sơn La, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.