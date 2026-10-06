'Đánh thức' tiềm năng du lịch mạo hiểm tại Lai Châu

Phát triển du lịch mạo hiểm gắn với du lịch cộng đồng, trải nghiệm văn hóa và đời sống của đồng bào các dân tộc là hướng đi được Lai Châu chú trọng nhằm nâng cao giá trị sản phẩm du lịch. Ảnh: Trần Hữu Cường

Biến lợi thế thành sản phẩm du lịch

Lai Châu có nhiều lợi thế phát triển du lịch mạo hiểm với địa hình núi cao, rừng nguyên sinh và bản sắc văn hóa của 20 dân tộc. Phát huy thế mạnh này, tỉnh Lai Châu đang đa dạng hóa sản phẩm theo hướng chuyên nghiệp, xanh, bền vững và giàu bản sắc.

Lai Châu có những điểm thu hút du lịch đặc trưng như được mệnh danh là "Vương quốc các đỉnh núi cao", khi sở hữu 6/10 ngọn núi cao nhất Việt Nam như:Pu Si Lung, Putaleng, Bạch Mộc Lương Tử (Kỳ Quan San), Khang Su Văn, Tả Liên Sơn, Pờ Ma Lung, là thiên đường cho người thích leo núi và du lịch mạo hiểm, khám phá. Lai Châu còn có đèo Ô Quy Hồ - một trong "tứ đại đỉnh đèo" của miền bắc; động Pu Sam Cap được gọi là "Tây Bắc đệ nhất động", thác Tắc Tình và cao nguyên Sìn Hồ...

Bên cạnh tài nguyên tự nhiên, Lai Châu sở hữu hệ thống lễ hội, di sản văn hóa và các bản du lịch cộng đồng như Sin Suối Hồ, Sì Thâu Chải, bản Thẳm…

Đây là nền tảng để địa phương phát triển các sản phẩm du lịch trải nghiệm, thu hút du khách và từng bước định vị Lai Châu trên bản đồ du lịch.

Ông Trần Quang Kháng chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: Hữu Trường

Phát biểu tại hội thảo “Giải pháp đẩy mạnh sản phẩm du lịch đặc trưng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Lai Châu năm 2026" do Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Du lịch và Thể thao tỉnh phối hợp tổ chức, ông Trần Quang Kháng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Du lịch và Thể thao tỉnh Lai Châu cho biết, địa phương có nhiều tiềm năng và sản phẩm du lịch, song thông tin về Lai Châu vẫn còn hạn chế.

Đặt ra “bài toán” phát triển du lịch Lai Châu theo hướng nhanh và bền vững, ông Trần Quang Kháng nhấn mạnh: “Nếu phát triển quá nhanh, thu hút lượng lớn du khách với những nhu cầu khác nhau mà thiếu định hướng, địa phương có thể đứng trước nguy cơ xáo trộn đời sống và mai một những giá trị văn hóa bản địa. Phát triển du lịch nhưng vẫn phải giữ gìn được văn hóa bản địa”.

Ông Trần Quang Kháng cũng bày tỏ mong muốn nhận được những ý kiến từ các nhà báo, doanh nghiệp và những người làm du lịch để địa phương lắng nghe, tiếp thu, từ đó xây dựng kế hoạch phát triển du lịch phù hợp.

Kỳ vọng Lai Châu sẽ mở rộng thị trường khách du lịch

Tại hội thảo, Nhà báo Trần Ngọc Hà - Phó Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam cũng cho biết, dù Báo chưa có chương trình hợp tác truyền thông với tỉnh Lai Châu, nhưng Ban tổ chức đã lựa chọn địa phương này để tổ chức mùa thứ 3 của Giải leo núi “Bước chân trên mây”.

Nhà báo Trần Ngọc Hà. Ảnh: Báo và PTTT Lai Châu

Theo Nhà báo Trần Ngọc Hà, điều kiện tự nhiên và bản sắc văn hóa của Lai Châu không hề kém các địa phương khác, song lượng khách du lịch đến với tỉnh vẫn còn khiêm tốn.

Một trong những vấn đề được đề cập là hạ tầng giao thông. Lai Châu hiện vẫn là địa phương có khoảng cách tương đối xa so với các trung tâm lớn, trong khi hệ thống giao thông chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu phát triển du lịch.

Nhà báo Trần Ngọc Hà kỳ vọng về những tuyến cao tốc trong tương lai sẽ góp phần rút ngắn khoảng cách, tạo điều kiện thuận lợi hơn để Lai Châu kết nối với các tỉnh, thành phố và mở rộng thị trường khách du lịch.

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Tại hội thảo, các đại biểu tập trung bàn giải pháp khai thác cảnh quan, văn hóa và giá trị đặc trưng để xây dựng sản phẩm du lịch hấp dẫn, phù hợp nhu cầu thị trường.

Theo đó, Lai Châu cần đa dạng hóa trải nghiệm, nâng chất lượng lưu trú, ẩm thực; Phát triển sản phẩm gắn với văn hóa, nông nghiệp, đời sống cộng đồng và tăng liên kết giữa các điểm đến với doanh nghiệp lữ hành. Việc tạo trải nghiệm khác biệt, nâng kỹ năng làm du lịch cho người dân và đẩy mạnh quảng bá cũng được xác định là những yếu tố quan trọng.

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Rất nhiều ý kiến tham luận tại hội thảo đã mổ xẻ từng khía cạnh, như một cách trao đổi, tham mưu cho Lai Châu tiếp tục hoàn thiện sản phẩm du lịch, bảo tồn giá trị văn hóa, tăng liên kết, qua đó thu hút du khách, kéo dài thời gian lưu trú, tạo sinh kế và nâng thu nhập cho người dân.

“Bước chân trên mây” là giải chạy leo núi dành cho các nhà báo, phóng viên đang công tác tại các cơ quan thông tấn, báo chí trên cả nước.

Qua những cung đường giữa núi rừng Tây Bắc, người tham gia không chỉ thử sức với địa hình, thời tiết và giới hạn thể lực, mà còn có dịp đến gần hơn với đời sống đồng bào vùng cao, với những câu chuyện nằm ngoài đường đua nhưng lại rất gần với nghề báo. Từ đó có thêm chất liệu để góp phần giúp các giá trị văn hóa Tây Bắc được bảo tồn và lan tỏa.