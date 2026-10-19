Đánh thức tiềm năng du lịch làng nghề

Tại ấp Thống Nhất, nghề dệt chiếu có lịch sử hơn trăm năm đang dần thu hẹp. Từ chỗ có hàng trăm hộ theo nghề, nay chỉ còn khoảng vài chục hộ duy trì sản xuất. Phần lớn thợ dệt lớn tuổi, trong khi lớp trẻ ít mặn mà nối nghiệp, khiến nghề truyền thống đứng trước nguy cơ mai một.

Khoảng 30 hộ dân ở ấp Thống Nhất còn duy trì nghề dệt chiếu truyền thống.

Cảnh sông nước và chợ nổi Ngan Dừa là lợi thế để phát triển du lịch trải nghiệm.

Gần 50 năm gắn bó với khung dệt, bà Nguyễn Thị Tám, 67 tuổi, ấp Thống Nhất, vẫn bền bỉ giữ nghề. Với bà, chiếu cói Ngan Dừa được nhiều gia đình ưa chuộng nhờ độ bền, đẹp. Tuy nhiên, công việc đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mỉ nhưng thu nhập không cao, khó thu hút lao động trẻ.

Dao Ngan Dừa có được chỗ đứng trên thị trường nhờ độ sắc bén, bền chắc.

Cùng địa bàn, nghề rèn dao Ngan Dừa từng nổi tiếng khắp Nam Kỳ lục tỉnh từ đầu thế kỷ XX. Ông Trần Văn Tân, đời thứ ba trong gia đình theo nghề rèn, vẫn miệt mài giữ lửa lò, tạo nên những sản phẩm sắc bén, bền chắc. Theo ông Tân, trước sự cạnh tranh của hàng công nghiệp, chỉ dựa vào việc bán sản phẩm truyền thống khó tạo bước phát triển mới. Du lịch làng nghề có thể mở thêm hướng làm ăn cho người dân, trải nghiệm cho du khách từ tham quan làng nghề, tìm hiểu quy trình sản xuất đến mua sắm sản phẩm tại chỗ.

Bánh tằm Ngan Dừa là món ăn đặc trưng với sợi bánh dai, vị béo.

Theo ông Nguyễn Nhân Ðức, Chủ tịch UBND Xã Hồng Dân, địa phương định hướng bảo tồn làng nghề gắn với phát triển du lịch; hỗ trợ người dân tiếp cận vốn, cải tiến thiết bị, mẫu mã và nâng cao chất lượng sản phẩm. Xã cũng đề xuất tập huấn kỹ năng phục vụ du lịch, ứng dụng công nghệ quảng bá làng nghề, kết nối các tuyến du lịch liên vùng để nâng cao giá trị sản phẩm truyền thống.

Ông Trần Văn Tân, chủ lò rèn Út Tân, tỉ mỉ mài từng lưỡi dao.

Ngoài nghề dệt chiếu, rèn dao, Hồng Dân còn có nghề làm bánh tằm, bánh tráng, bún, mắm cá trắm cỏ và nghề mộc. Cùng với chợ nổi trên kênh xáng Ngan Dừa, những ngôi chùa Khmer, miếu cổ của người Hoa, các làng nghề góp thêm nét riêng cho bức tranh văn hoá bản địa. Nếu được khai thác phù hợp, đây sẽ là nguồn lực để Hồng Dân phát triển du lịch cộng đồng, đưa sản phẩm truyền thống đến gần hơn với du khách.