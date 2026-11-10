Đánh thức tiềm năng du lịch làng biển phường Thuận An

Nằm giữa không gian đầm phá và biển, Hải Tiến (phường Thuận An, TP Huế) sở hữu những lợi thế riêng về cảnh quan thiên nhiên, đời sống sinh hoạt và nghề truyền thống của cư dân vùng biển. Đây được xem là nền tảng để nghiên cứu, hình thành mô hình làng du lịch cộng đồng, góp phần khai thác tiềm năng địa phương và tạo thêm sinh kế cho người dân.

Các dự án cải tạo cảnh quan biển phường Thuận An đang dần hình thành.

Về định hướng phát triển kinh tế, Chủ tịch UBND TP Huế Lê Trí Thanh đề nghị địa phương và người dân tiếp tục phát huy các nghề truyền thống như khai thác, nuôi trồng thủy sản; đồng thời đổi mới phương thức sản xuất, gắn hoạt động kinh tế với phát triển du lịch bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái và nguồn lợi thủy sản.

Đáng chú ý, lãnh đạo thành phố gợi mở hướng phát triển du lịch cộng đồng dựa trên bản sắc văn hóa, sinh hoạt và nghề truyền thống của cư dân vùng biển. Với vị trí nằm giữa đầm phá và biển, Hải Tiến có nhiều điều kiện thuận lợi để nghiên cứu hình thành mô hình làng du lịch cộng đồng mang nét đặc trưng riêng.

Chủ tịch UBND thành phố cho biết đã làm việc với Trường Đại học Nghệ thuật, đề nghị nhà trường phối hợp với phường Thuận An nghiên cứu, vận động người dân xây dựng mô hình này tại Hải Tiến. Quá trình triển khai có thể tham khảo kinh nghiệm từ các mô hình làng du lịch ven biển ở địa phương khác, kết hợp chỉnh trang không gian cảnh quan, xây dựng các điểm nhấn nghệ thuật và tranh bích họa trên tường nhà nhằm tạo sức hấp dẫn đối với du khách.

Theo định hướng này, những nét đặc trưng trong đời sống của cư dân làng biển không chỉ được gìn giữ mà còn có thể trở thành sản phẩm du lịch. Các hoạt động gắn với nghề khai thác, nuôi trồng thủy sản, sinh hoạt cộng đồng và văn hóa bản địa sẽ là những yếu tố tạo nên dấu ấn riêng cho điểm đến Hải Tiến.

Cùng với phát triển du lịch, Chủ tịch UBND thành phố lưu ý yêu cầu chỉnh trang cảnh quan, hạ tầng khu dân cư, trước hết là khu vực nhà ở mặt tiền tuyến đường ven biển nhằm tạo diện mạo khang trang, văn minh.

Đối với các tuyến đường bên trong khu dân cư, chính quyền địa phương cần rà soát, nghiên cứu phương án đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông, thoát nước, chiếu sáng, cây xanh và vỉa hè. Trong đó, cần xác định rõ khu vực cần đầu tư mới, khu vực cần chỉnh trang và những nơi nên giữ nguyên để bảo tồn bản sắc làng biển.

Việc phát triển du lịch cộng đồng tại Hải Tiến vì thế không chỉ dừng lại ở việc tạo thêm điểm đến mới mà còn đặt ra yêu cầu hài hòa giữa khai thác tiềm năng kinh tế, cải thiện hạ tầng dân sinh và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống. Đây sẽ là cơ sở để địa phương từng bước tạo dựng diện mạo làng biển đặc trưng, hướng đến phát triển du lịch bền vững.