Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và phường Chiềng An khảo sát thực địa khu vực hang Thẳm Cọng.

Theo cách lý giải của người dân địa phương, tên gọi Thẳm Cọng có nghĩa là tiếng vọng từ hang ra. Hang còn có cảnh quan tự nhiên đặc sắc, với những khối thạch nhũ buông xuống từ trần hang, những mảng đá nhô ra từ vách mang sắc trắng, vàng xen lẫn trên nền đá sẫm màu. Càng tiến sâu vào bên trong, hệ thống thạch nhũ hiện lên với nhiều hình dáng, đường nét khác nhau, tạo nên không gian kỳ thú do thiên nhiên kiến tạo qua thời gian.

Nhận thấy giá trị cảnh quan và khả năng thu hút khách tham quan của hang Thẳm Cọng, Công ty cổ phần Du lịch Chiềng An Sơn La đề xuất đầu tư Dự án Khu du lịch Chiềng An Aurora, lấy hang động làm điểm nhấn, kết nối với các hạng mục dịch vụ, nghỉ dưỡng trong tổng thể khu du lịch. Dự án có quy mô 12,26 ha, tổng vốn đầu tư 480 tỷ đồng, công suất thiết kế từ 300.000 đến 400.000 lượt khách mỗi năm. Các hạng mục dự kiến gồm cầu kính, thang máy, khu nghỉ dưỡng cùng hệ thống công trình phục vụ hoạt động tham quan, trải nghiệm và lưu trú.

Ông Nghiêm Văn Tuấn, Chủ tịch UBND phường Chiềng An, cho biết: Việc triển khai dự án trên địa bàn đặt ra yêu cầu phải thực hiện tốt công tác phối hợp giữa chính quyền, chủ đầu tư và người dân. Phường sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các thủ tục liên quan; đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các hộ dân trong vùng dự án, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh, bảo đảm việc triển khai đúng quy định và hài hòa lợi ích giữa các bên.

Hang Thẳm Cọng sở hữu cảnh quan độc đáo.

Hiện nay, chủ đầu tư đang tập trung chuẩn bị các điều kiện triển khai dự án. Doanh nghiệp đã hoàn thành khảo sát địa hình, xây dựng phương án thiết kế tổng mặt bằng và đang hoàn thiện hồ sơ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Công tác thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với các hộ dân đạt khoảng 95%. Theo kế hoạch, dự án sẽ khởi công trong tháng 12/2026. Giai đoạn 1 dự kiến thi công từ quý II/2027 đến quý III/2028, toàn bộ công suất dự kiến được đưa vào khai thác trong quý IV/2030.

Ông Nguyễn Xuân Hương, đại diện Công ty cổ phần Du lịch Chiềng An Sơn La, thông tin: Doanh nghiệp hướng tới xây dựng khu du lịch với các sản phẩm, dịch vụ được tổ chức đồng bộ, khai thác giá trị của hang Thẳm Cọng gắn với các hoạt động tham quan, nghỉ dưỡng. Trong quá trình nghiên cứu phương án đầu tư, công ty chú trọng tính phù hợp của các hạng mục với địa hình và cảnh quan tự nhiên, bảo đảm việc khai thác hang động gắn với gìn giữ những giá trị vốn có của khu vực.

Vẻ đẹp huyền bí với nhiều tầng thạch nhũ của hang Thẳm Cọng.

Khu vực thực hiện dự án có đất do các hộ dân và cộng đồng bản Cá, bản Phiêng Panh quản lý. Vì vậy, việc triển khai dự án không chỉ là câu chuyện đầu tư xây dựng một điểm du lịch, mà còn gắn trực tiếp với quyền lợi, sinh kế và sự đồng thuận của người dân địa phương. Tại hội nghị lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư bản Cá, bản Phiêng Panh đối với đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, những ý kiến về phương án triển khai, việc làm và các điều kiện bảo đảm đời sống người dân được quan tâm trao đổi.

Ông Quàng Văn Bình, Bí thư Chi bộ bản Cá, chia sẻ: Người dân mong muốn dự án sớm được triển khai, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập và mở ra cơ hội phát triển các dịch vụ phục vụ khách du lịch. Khi lượng khách đến tham quan, người dân có thể giới thiệu, tiêu thụ nông sản và các sản phẩm địa phương. Cùng với đó, bản sẽ vận động các hộ giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ cảnh quan hang động. Bà con mong muốn chủ đầu tư quan tâm bảo đảm quyền lợi hợp pháp, ưu tiên lao động tại chỗ, hỗ trợ chuyển đổi nghề và đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu, gắn phát triển du lịch với gìn giữ bản sắc văn hóa.

Khai thác tiềm năng hang Thẳm Cọng mở ra cơ hội hình thành một điểm đến mới trên địa bàn phường Chiềng An, tạo thêm sản phẩm du lịch và sinh kế cho người dân. Biến cơ hội ấy trở thành hiện thực, bên cạnh tiến độ đầu tư, yêu cầu đặt ra là bảo đảm hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp, cộng đồng dân cư và địa phương; trong đó, cảnh quan tự nhiên của hang động và những giá trị văn hóa bản địa cần được gìn giữ trong suốt quá trình khai thác.