Hội thảo “Ứng dụng điện mặt trời trong nông nghiệp: Giải pháp năng lượng xanh”.

Tại hội thảo “Ứng dụng điện mặt trời trong nông nghiệp: Giải pháp năng lượng xanh” do Báo Nông nghiệp và Môi trường tổ chức ngày 27/11, vấn đề phát triển mô hình điện mặt trời kết hợp nông nghiệp (Agrivoltaics - APV) được đặt ra từ nhiều góc độ, trong đó có vai trò truyền thông, hiệu quả kinh tế và hoàn thiện chính sách.

Thay vì dành riêng diện tích đất cho các dự án năng lượng, mô hình Agrivoltaics cho phép bố trí hệ thống pin mặt trời trên cùng không gian canh tác, đồng thời duy trì hoạt động trồng trọt, chăn nuôi hoặc nuôi trồng thủy sản. Cách tiếp cận này mở ra khả năng khai thác đồng thời hai giá trị trên một đơn vị diện tích đất.

Theo kết quả khảo sát 46 mô hình tại 20 tỉnh, thành phố được công bố tại hội thảo, ứng dụng điện mặt trời trong nông nghiệp có thể giúp giảm chi phí điện phục vụ sản xuất, tiết kiệm nước tưới, cải thiện điều kiện chuồng trại và góp phần ổn định sinh kế. Thời gian hoàn vốn của các mô hình dao động khoảng 3-6 năm. Đây là những tín hiệu cho thấy tiềm năng kết hợp giữa năng lượng tái tạo và sản xuất nông nghiệp.

Ở góc độ truyền thông và lan tỏa chính sách, ông Lê Trọng Đảm, Phó Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp và Môi trường cho biết, việc phổ biến các mô hình hiệu quả, cung cấp thông tin về công nghệ, chi phí đầu tư và phương thức vận hành sẽ giúp nông dân, hợp tác xã có thêm cơ sở lựa chọn giải pháp phù hợp. Đồng thời, truyền thông cần phản ánh cả những khó khăn, bất cập trong thực tiễn để góp phần hoàn thiện chính sách, thúc đẩy nhân rộng các mô hình có hiệu quả.

Có nhiều triển vọng của điện mặt trời trong nông nghiệp.

Từ góc độ kinh tế và thể chế, ông Đỗ Huy Thiệp, Phó Giám đốc Viện Kinh tế và Thể chế nông nghiệp, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, là đại diện cho hướng tiếp cận nghiên cứu, đánh giá hiệu quả tổng thể của mô hình. Theo đó, bài toán Agrivoltaics không thể chỉ tính toán trên sản lượng điện hay doanh thu bán điện mà cần đặt trong tương quan với năng suất cây trồng, vật nuôi, chi phí vận hành, khả năng tiết kiệm tài nguyên và thu nhập của người sản xuất.

Thiết kế hệ thống pin mặt trời phải phù hợp với đặc điểm sinh trưởng của cây trồng, nhu cầu ánh sáng, điều kiện khí hậu và phương thức canh tác. Nếu bố trí không hợp lý, hệ thống có thể ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng nông sản. Bên cạnh đó, chi phí đầu tư ban đầu, khả năng tiếp cận tín dụng và năng lực vận hành vẫn là những rào cản đối với nhiều hộ nông dân, hợp tác xã.

Ở góc độ quản lý nhà nước, ông Vũ Duy Hưng, Chuyên viên cao cấp Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, là đại diện cho góc nhìn về tổ chức sản xuất và hoàn thiện cơ chế triển khai. Một trong những yêu cầu quan trọng là làm rõ tiêu chí xác định mô hình điện mặt trời kết hợp nông nghiệp, điều kiện kỹ thuật, trách nhiệm quản lý và giám sát việc sử dụng đất.

Luật Đất đai năm 2024 đã có quy định về sử dụng đất kết hợp đa mục đích. Tuy nhiên, để đưa mô hình vào thực tiễn, cần tiếp tục làm rõ các điều kiện áp dụng, bảo đảm hoạt động sản xuất nông nghiệp vẫn giữ vai trò chính, tránh tình trạng lợi dụng cơ chế sử dụng đất kết hợp để triển khai các dự án năng lượng thuần túy.

Cùng với đó, cơ chế đấu nối lưới điện, sử dụng sản lượng điện dư, tiếp cận vốn xanh và hỗ trợ kỹ thuật cần được nghiên cứu đồng bộ. Đây là những yếu tố quyết định tính khả thi và khả năng thu hút đầu tư dài hạn.

Có thể thấy, triển vọng của điện mặt trời trong nông nghiệp không chỉ phụ thuộc vào tiềm năng bức xạ mặt trời hay nguồn vốn đầu tư, mà còn nằm ở cách thức tổ chức mô hình và sự phối hợp giữa các chủ thể. Nhà nước cần hoàn thiện thể chế; giới nghiên cứu cung cấp luận cứ khoa học; doanh nghiệp đầu tư công nghệ; trong khi hợp tác xã và người nông dân giữ vai trò trực tiếp tổ chức sản xuất.

Nếu được phát triển đúng hướng, Agrivoltaics có thể tạo ra giá trị kép: vừa bổ sung nguồn năng lượng tái tạo, vừa nâng cao hiệu quả sử dụng đất, sức cạnh tranh của nông nghiệp và đóng góp vào mục tiêu chuyển dịch xanh, giảm phát thải của Việt Nam.