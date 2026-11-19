Người dân xã Đức Lương (Thái Nguyên) vừa đón Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Với những gia đình lần đầu chung vui dưới tên xóm mới, đây còn là dịp làm quen với những người sẽ cùng mình chăm lo việc làng, việc xóm.