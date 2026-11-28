Du khách nước ngoài lựa chọn các mặt hàng lưu niệm làm quà khi đến với vùng hồ Ba Bể.

Nam Mẫu hiện có 203 hộ dân với 918 nhân khẩu, phần lớn là đồng bào Tày. Sống bên hồ, người dân nơi đây có mối gắn bó lâu đời với núi rừng, sông nước. Dấu ấn văn hóa được lưu giữ qua tiếng nói, phong tục, những nếp nhà sàn và cách sinh hoạt trong mỗi gia đình.

Ông Ngôn Văn Toàn, một trong những người đầu tiên làm du lịch ở đây, chia sẻ: Vào những dịp lễ, Tết, người già vẫn kể, vẫn dạy cho con cháu về phong tục của dân tộc mình. Thấy lớp trẻ quan tâm, tìm hiểu, chúng tôi rất phấn khởi và mong muốn những nét văn hóa ấy tiếp tục được gìn giữ.

Với du khách, vẻ đẹp của hồ Ba Bể có thể là lý do đầu tiên để lựa chọn chuyến đi, nhưng những nét văn hóa và đời sống bản địa cũng tạo nên sức hấp dẫn riêng. Ông Ngô Quốc Vinh, một du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ: Hồ Ba Bể là điểm đến nổi tiếng, được nhiều khách du lịch trong và ngoài nước biết đến. Những nét đẹp trong đời sống văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc ở đây cũng rất đặc sắc.

Hiện thôn Nam Mẫu có 54 hộ tham gia các hoạt động dịch vụ du lịch, cùng với 162 xuồng chở khách. Nhiều gia đình có thêm việc làm, nguồn thu ngay trên quê hương. Cùng với phát triển dịch vụ, người dân cũng quan tâm xây dựng hình ảnh điểm đến thân thiện, an toàn.

Ông Đổng Văn Hoán, Trưởng thôn Nam Mẫu, cho biết: Chúng tôi thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con đón tiếp khách nhiệt tình, chu đáo, bảo đảm an toàn và tạo sự thân thiện. Mỗi hộ làm du lịch đều cần có trách nhiệm giữ gìn hình ảnh chung của địa phương.

Du khách nước ngoài thưởng ngoạn cảnh quan tại khu vực Ba Bể.

Ở các cơ sở lưu trú, việc đa dạng hóa trải nghiệm cũng được quan tâm. Ông Đặng Văn Hùng, chủ cơ sở Ba Bể Farmstay, cho biết: Du khách, nhất là khách nước ngoài, thích trải nghiệm thiên nhiên, đánh cá, tìm hiểu ruộng vườn và cuộc sống của người dân. Vì vậy, chúng tôi cố gắng xây dựng những chương trình để khách có thể ở lại hai, ba ngày, trải nghiệm nhiều hơn.

Việc khai thác những trải nghiệm gắn với thiên nhiên và đời sống bản địa giúp các cơ sở lưu trú tạo thêm sức hấp dẫn, khuyến khích du khách ở lại lâu hơn. Đây cũng là hướng để phát huy những lợi thế sẵn có của địa phương trong phát triển du lịch.

Cùng với sự chủ động của người dân, công tác quản lý và định hướng của chính quyền có vai trò quan trọng trong bảo vệ cảnh quan, giữ gìn bản sắc và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Ông Đồng Văn Vĩnh, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Ba Bể, cho biết: Địa phương tập trung vào việc quản lý trật tự xây dựng tại các bản du lịch cộng đồng; khuyến khích người dân giữ gìn nhà sàn truyền thống, không gian sinh hoạt chung. Cùng với đó là duy trì, truyền dạy hát Then, đàn Tính cho thế hệ trẻ; tập huấn kỹ năng đón tiếp, giao tiếp ngoại ngữ cơ bản, vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường...

Giữ gìn bản sắc văn hóa, phát huy lợi thế cảnh quan và nâng cao chất lượng dịch vụ là những yếu tố quan trọng để du lịch Nam Mẫu phát triển lâu dài. Khi người dân trở thành chủ thể gìn giữ và khai thác các giá trị địa phương, du lịch sẽ có thêm nền tảng để tạo sinh kế ổn định, góp phần bảo tồn bản sắc vùng hồ Ba Bể.