Đánh thức sức sống văn hóa qua những giai điệu Jazz tại Vườn hoa Lý Thái Tổ

Những giai điệu Jazz đầy ngẫu hứng cùng các ca khúc đi cùng năm tháng mang đến cho công chúng những phút giây thư thái

Chương trình “Âm nhạc cuối tuần” chiều 8/11 mở đầu bằng nhạc hiệu “Hà Nội – Niềm tin và hy vọng” của nhạc sĩ Phan Nhân, trước khi đưa khán giả đến với những tác phẩm Jazz nổi tiếng. Từ tiết tấu sôi động của “Perdido”, âm hưởng Latin phóng khoáng trong “Recado Bossa Nova” đến nét lãng mạn, sâu lắng của “Dream a Little Dream of Me”, mỗi tác phẩm mang một màu sắc riêng, tạo nên bức tranh âm nhạc sinh động giữa không gian Thủ đô.

Đan xen với những bản Jazz kinh điển là các ca khúc về Hà Nội, gợi lên những ký ức thân thương và cảm xúc hoài niệm. Qua giọng hát của ca sĩ Thủy Bùi, “Nhớ mùa thu Hà Nội” đưa người nghe trở về với hình ảnh một Thủ đô bình dị, thơ mộng và chan chứa tình yêu. Những ca từ, giai điệu thân quen như đánh thức miền ký ức về Hà Nội, nơi vẻ đẹp của phố phường, con người và nhịp sống đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận trong âm nhạc.

Không chỉ có những bản tình ca sâu lắng, chương trình còn mang đến âm hưởng hào sảng, mộc mạc của núi rừng qua tác phẩm “Ngẫu hứng Tây Nguyên”. Với phong cách biểu diễn ngẫu hứng, phóng khoáng, NSƯT Quyền Văn Minh đã đưa khán giả hòa mình vào những thanh âm giàu sức sống. Sự kết hợp giữa Jazz kinh điển, những ca khúc về Hà Nội và âm hưởng văn hóa các vùng miền không chỉ làm phong phú trải nghiệm thưởng thức mà còn gợi mở hình ảnh một Thủ đô cởi mở, nơi những giá trị văn hóa khác nhau cùng gặp gỡ, giao hòa.

Nhiều tác phẩm Jazz nổi tiếng được các nghệ sĩ đưa đến khán giả

Trong nhịp phát triển của đô thị, Hà Nội ngày càng chú trọng khai thác các không gian công cộng, đặc biệt là những địa điểm giàu giá trị lịch sử, văn hóa để tổ chức hoạt động nghệ thuật phục vụ cộng đồng. Nhà Bát Giác – Vườn hoa Lý Thái Tổ là một trong những địa điểm như vậy, từng ghi dấu nhiều sự kiện nghệ thuật như live concert “Hà Nội bình yên”, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Crescendo – Giao hưởng kết nối” và gần đây nhất là Liên hoan Nhạc Jazz Quốc tế Hà Nội 2026. Với những hình thức biểu diễn phong phú, các chương trình đã góp phần làm giàu đời sống tinh thần, mang đến cho người dân và du khách cơ hội tiếp cận nghệ thuật ngay giữa lòng thành phố.

Tiếp nối mạch hoạt động ấy, “Âm nhạc cuối tuần” góp thêm một nét riêng cho đời sống văn hóa tại Nhà Bát Giác. Không giới hạn trong những không gian biểu diễn chuyên biệt, Jazz được đưa đến gần công chúng bằng hình thức thưởng thức cởi mở, gần gũi. Người dân và du khách có thể dừng chân, lắng nghe, cảm nhận vẻ đẹp của âm nhạc trong sự giao hòa với cảnh quan và nhịp sống Hà Nội.

Từ những buổi biểu diễn định kỳ đến các sự kiện nghệ thuật quy mô lớn, Nhà Bát Giác đang từng bước khẳng định vai trò là điểm hẹn văn hóa, kết nối nghệ thuật với đời sống cộng đồng. Đây cũng là một hướng đi góp phần phát huy giá trị các không gian văn hóa công cộng, lan tỏa hình ảnh Hà Nội – Thành phố sáng tạo, phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Đan xen với những bản Jazz kinh điển là các ca khúc về Hà Nội, gợi lên những ký ức thân thương và cảm xúc hoài niệm

Không chỉ mang đến những phút giây thưởng thức nghệ thuật, “Âm nhạc cuối tuần” còn góp phần nuôi dưỡng tình yêu văn hóa Hà Nội từ những trải nghiệm gần gũi, bình dị. Giữa lòng Thủ đô, những thanh âm ngân vang mỗi chiều cuối tuần như một nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại, để người dân và du khách thêm cảm nhận, trân trọng vẻ đẹp văn hóa của thành phố.

Một số hình ảnh của tại chương trình Nghệ thuật, “Âm nhạc cuối tuần”: