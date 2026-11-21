Hội thi là dịp để đồng bào Ca Dong giới thiệu, gìn giữ và trao truyền những nét đẹp trong văn hóa ẩm thực dân tộc

Chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18.11), Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23.11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11), xã Sơn Tây Thượng (Quảng Ngãi) tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và trải nghiệm cộng đồng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân.

Các đội thi thuyết minh về nguyên liệu, cách chế biến và ý nghĩa văn hóa của từng món ăn truyền thống

Nổi bật là Hội thi Ẩm thực truyền thống với sự tham gia của 14 đội thi đến từ các thôn và đơn vị trên địa bàn xã. Mỗi đội mang đến những món ăn đặc trưng của đồng bào Ca Dong, tự tay chế biến, trình bày thành những mâm cơm truyền thống đậm đà hương vị núi rừng.

Các hoạt động văn hóa tại xã Sơn Tây Thượng thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân và du khách tham gia, cổ vũ

Từ cơm lam, thịt gác bếp đến ốc đá, cá suối, rau dớn…, mỗi món ăn không chỉ thể hiện sự khéo léo, sáng tạo trong chế biến mà còn chứa đựng những câu chuyện về tập quán sinh hoạt, văn hóa ẩm thực và sự gắn bó của đồng bào Ca Dong với núi rừng.

Các món ăn đặc trưng như cơm lam, thịt gác bếp, cá suối, ốc đá góp phần giới thiệu hương vị núi rừng Sơn Tây Thượng

Điểm nhấn của hội thi là phần thuyết minh, giới thiệu ý nghĩa, nguyên liệu và cách chế biến từng món ăn. Qua đó, những giá trị văn hóa trao truyền qua nhiều thế hệ được tái hiện sinh động, giúp người dân, nhất là thế hệ trẻ thêm hiểu, thêm tự hào về nét đẹp ẩm thực truyền thống của dân tộc mình.

Các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa Ca Dong góp phần tạo không khí sôi nổi, rộn ràng tại ngày hội

Dịp này, Ban Tổ chức cũng trao giải cho các đội đạt thành tích xuất sắc tại Hội thi Cồng chiêng và Hội thi Ẩm thực truyền thống. Đây là sự ghi nhận đối với tinh thần nhiệt tình, sự đầu tư, sáng tạo của các đội thi, đồng thời khích lệ cộng đồng tiếp tục gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống.

Không khí lễ hội càng thêm rộn ràng với Chợ phiên Sơn Tây Thượng. Nhiều gian hàng được bố trí để trưng bày, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, sản vật địa phương, thu hút người dân và du khách tham quan, mua sắm, trải nghiệm. Không chỉ là nơi giao lưu, trao đổi hàng hóa, chợ phiên còn mở ra không gian gặp gỡ, kết nối cộng đồng, giới thiệu những sản phẩm gắn với đời sống và văn hóa của đồng bào địa phương.

Từ những mâm cơm truyền thống, tiếng cồng chiêng ngân vang đến không gian chợ phiên rộn ràng, các hoạt động đã tạo nên bức tranh văn hóa giàu bản sắc tại Sơn Tây Thượng.

Chuỗi hoạt động góp phần lan tỏa bản sắc văn hóa Ca Dong, tăng cường tình đoàn kết và quảng bá hình ảnh Sơn Tây Thượng đến du khách

Không chỉ mang đến sân chơi giao lưu, gắn kết cộng đồng, chuỗi hoạt động còn góp phần đưa di sản văn hóa đến gần hơn với đời sống, khơi dậy ý thức tự hào và trách nhiệm của mỗi người dân trong bảo tồn, phát huy bản sắc dân tộc.

Đây cũng là dịp để Sơn Tây Thượng quảng bá hình ảnh con người, văn hóa Ca Dong và tiềm năng du lịch cộng đồng, từng bước đưa những giá trị văn hóa truyền thống trở thành nguồn lực cho phát triển địa phương.