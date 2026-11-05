Đánh thức sức sống di sản giữa lòng Thủ đô | Hà Nội tin mỗi chiều

Lần đầu tổ chức trên toàn quốc, Ngày Văn hóa Việt Nam mở ra nhiều không gian để người dân trải nghiệm, sáng tạo và thụ hưởng văn hóa. Họp báo giới thiệu các hoạt động diễn ra sáng 5/11 do Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Hoài Sơn và Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà đồng chủ trì.