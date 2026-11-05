Đánh thức sức sống di sản giữa lòng Thủ đô | Hà Nội tin mỗi chiều
Giữa nhịp sống hiện đại của Thủ đô, những thanh âm, sắc màu và giá trị văn hóa nghìn năm đang được đánh thức trong từng không gian di sản. Hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2026, Hà Nội đang mở rộng nhiều không gian văn hóa, đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng thông qua các hoạt động trải nghiệm, giao lưu và sáng tạo.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/danh-thuc-suc-song-di-san-giua-long-thu-do-ha-noi-tin-moi-chieu-246261105184303784.htm