Trong bối cảnh văn hóa ngày càng được xác định là sức mạnh nội sinh và động lực phát triển, việc bảo tồn di sản không chỉ dừng lại ở việc gìn giữ những giá trị của quá khứ, mà còn đặt ra yêu cầu khơi dậy sức sống trong đời sống đương đại. Từ Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026, câu chuyện đưa di sản đến gần công chúng, phát huy vai trò kết nối văn hóa của Thủ đô và phát triển công nghiệp văn hóa đặt ra những yêu cầu mới.

Trao đổi với phóng viên Báo Thế giới và Việt Nam, PGS.TS. Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nhấn mạnh cần biến di sản thành nguồn lực sáng tạo, trao cơ hội để người trẻ trở thành chủ thể tiếp nối và đưa văn hóa thực sự trở thành động lực phát triển bền vững của Hà Nội.

PGS. TS. Bùi Hoài Sơn. (Nguồn: Quốc hội)

Đưa văn hóa vào đời sống

Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026 diễn ra từ ngày 21 đến 24/11 với nhiều hoạt động nghệ thuật, trình diễn di sản và trải nghiệm công nghệ. Theo ông, sự kiện này có ý nghĩa như thế nào trong việc đánh thức sức sống của di sản và đưa văn hóa đến gần hơn với công chúng?

Điều ý nghĩa nhất không chỉ nằm ở quy mô của một ngày hội hay sự phong phú của các chương trình biểu diễn, mà còn ở cách chúng ta thay đổi mối quan hệ giữa di sản và đời sống. Có những di sản đã tồn tại hàng trăm, hàng nghìn năm, nhưng nếu chỉ được nhìn ngắm từ xa, được cất giữ trong những không gian khép kín, thì rất khó để trở thành một phần trong cảm xúc và ký ức của thế hệ hôm nay. Di sản chỉ thực sự có sức sống khi được con người tiếp cận, thực hành, chia sẻ, yêu mến và tự nguyện gìn giữ.

Chuỗi hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội từ ngày 21 đến 24/11/2026, với trọng tâm là không gian Hồ Hoàn Kiếm, mang đến một cơ hội rất tốt để hiện thực hóa tinh thần ấy. Khi tiếng ca trù, hát xẩm, những hình thức nghệ thuật dân gian, sắc màu làng nghề, cổ phục cùng các tác phẩm nghệ thuật đương đại hiện diện giữa đường phố; khi công nghệ trình chiếu, trải nghiệm số giúp kể lại câu chuyện Thăng Long - Hà Nội bằng ngôn ngữ gần gũi, di sản không còn là một khái niệm xa xôi mà trở thành trải nghiệm có thể chạm tới trong đời sống thường ngày. Một em nhỏ được nghe nghệ nhân kể chuyện, một người trẻ lần đầu thử làm sản phẩm thủ công, hay một du khách quốc tế hiểu thêm về lịch sử đằng sau một làn điệu - những khoảnh khắc ấy chính là lúc di sản được tiếp tục sống.

Sự kiện năm nay càng có chiều sâu khi gắn với 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, nhắc nhở chúng ta về tư tưởng “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ tư tưởng ấy, cần tiến thêm một bước: Không chỉ đưa văn hóa đến với công chúng, mà còn tạo điều kiện để công chúng trở thành người tham gia sáng tạo, lan tỏa và bảo vệ văn hóa. Công nghệ rất cần thiết, nhưng phải là cánh cửa mở ra chiều sâu di sản, chứ không phải là lớp hiệu ứng hào nhoáng che khuất giá trị gốc và những con người đang gìn giữ di sản.

Tôi mong rằng điều đọng lại sau bốn ngày hội không chỉ là những hình ảnh rực rỡ, mà còn là sự hình thành những thói quen văn hóa mới: gia đình đến bảo tàng nhiều hơn, trường học tìm đến di tích thường xuyên hơn, người trẻ biết trân trọng nghệ nhân hơn và không gian công cộng của Hà Nội có thêm các hoạt động văn hóa chất lượng. Ngày Văn hóa Việt Nam là một dấu mốc để khơi dậy tình yêu văn hóa, nhưng đích đến phải là 365 ngày văn hóa hiện diện trong cuộc sống của mỗi người.

Tối 21/11, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức khai mạc Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026. (Ảnh: Lê Phú)

Là nơi hội tụ tinh hoa văn hóa các vùng miền, Hà Nội cần phát huy vai trò kết nối và lan tỏa như thế nào để văn hóa Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế?

Hà Nội có một vị thế rất đặc biệt, là Thủ đô nghìn năm văn hiến, đồng thời là nơi các sắc màu văn hóa của mọi miền đất nước gặp gỡ, bồi đắp và đối thoại với nhau. Bởi thế, Hà Nội không chỉ cần kể câu chuyện về chính mình, mà còn có thể trở thành một “cửa ngõ văn hóa” để bạn bè quốc tế bước vào khám phá sự đa dạng, thống nhất và sức sáng tạo của văn hóa Việt Nam. Một người đến Hà Nội có thể cảm nhận được vẻ thanh lịch của đất Tràng An, nhưng cũng có thể gặp không gian cồng chiêng Tây Nguyên, nghệ thuật dân gian của các vùng miền, những sản phẩm thủ công đặc sắc hay những cách biểu đạt đương đại của người trẻ Việt Nam.

Tôi cho rằng, vai trò kết nối ấy cần được thực hiện bằng tư duy của một hệ sinh thái chứ không chỉ bằng các cuộc trưng bày, trình diễn ngắn hạn. Hà Nội có thể thiết kế các mùa văn hóa, tuyến trải nghiệm và chương trình giới thiệu nghệ thuật Việt Nam theo chủ đề; kết nối bảo tàng, nhà hát, làng nghề, trường đại học, doanh nghiệp sáng tạo với các đại sứ quán, trung tâm văn hóa nước ngoài và mạng lưới người Việt Nam ở nước ngoài.

Cùng với đó là các triển lãm lưu động, chương trình lưu trú sáng tác, dự án hợp tác sản xuất, trao đổi nghệ sĩ, nhà thiết kế và chuyên gia bảo tồn. Văn hóa Việt Nam sẽ đi xa hơn khi có những sản phẩm, tác phẩm đủ sức đối thoại bình đẳng với thế giới, thay vì chỉ dừng lại ở việc giới thiệu những nét đẹp truyền thống.

Hà Nội đã tham gia Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực thiết kế từ năm 2019. Đây không chỉ là một danh hiệu để tự hào, mà còn là cam kết biến sáng tạo thành phương thức phát triển và hợp tác quốc tế. Những kinh nghiệm từ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội, đặc biệt là các mô hình đưa nghệ thuật vào phố phường, chợ, công viên, di tích, có thể trở thành điểm tựa để kết nối với các thành phố sáng tạo khác. Cần đồng thời đầu tư vào thuyết minh đa ngữ, phụ đề, dữ liệu di sản số đáng tin cậy, truyền thông quốc tế và các nền tảng phân phối nội dung để câu chuyện văn hóa Việt Nam vượt qua rào cản ngôn ngữ.

Điều quan trọng nhất trong ngoại giao văn hóa là sự chân thành và bản sắc. Chúng ta không cần cố gắng trở thành bản sao của bất kỳ đô thị nào. Thế giới tìm đến Hà Nội vì những điều chỉ Hà Nội và Việt Nam mới có; còn Hà Nội có thể chinh phục thế giới bằng cách kể những giá trị ấy bằng ngôn ngữ sáng tạo, hiện đại và cởi mở. Khi văn hóa được đặt ở trung tâm của giao lưu nhân dân, hợp tác giáo dục, du lịch và kinh tế sáng tạo, mỗi sản phẩm văn hóa cũng có thể trở thành một sứ giả, góp phần nuôi dưỡng sự hiểu biết và tình cảm đối với Việt Nam.

Bản sắc văn hóa Thăng Long - Hà Nội được tái hiện qua nhiều hình thức mới. (Nguồn: HNM)

Trao quyền cho người trẻ

Trước yêu cầu bảo tồn và phát huy di sản trong đời sống hiện đại, cần làm gì để người trẻ không chỉ tiếp nhận mà còn trở thành chủ thể sáng tạo, tiếp nối các giá trị văn hóa truyền thống?

Theo tôi, để người trẻ gắn bó với di sản, trước hết phải tin tưởng và trao cho họ những cơ hội thực sự. Chúng ta không thể chỉ yêu cầu thế hệ trẻ “hãy yêu di sản”, trong khi họ ít được tiếp cận, ít có không gian để thử nghiệm và đôi khi chỉ được giao vai trò khán giả. Người trẻ hôm nay có cách cảm thụ, cách học hỏi, công cụ và ngôn ngữ biểu đạt khác với các thế hệ trước. Sự khác biệt ấy không phải là mối đe dọa đối với truyền thống, mà chính là một nguồn năng lượng quý giá để di sản tiếp tục phát triển.

Vấn đề là tạo ra sự kết nối bền chặt giữa tri thức truyền thống và trí tưởng tượng của thế hệ mới. Tôi rất mong thấy nhiều chương trình để nghệ nhân, nhà nghiên cứu, trường học và các nhóm sáng tạo trẻ cùng làm việc: Một sinh viên thiết kế học nghề từ nghệ nhân gốm Bát Tràng; một nhóm làm phim xây dựng câu chuyện dựa trên ký ức phố cổ; các bạn trẻ phối hợp cùng người thực hành ca trù, hát xẩm để tạo sản phẩm truyền thông, giáo dục hoặc trình diễn đương đại. Khi được trực tiếp làm, được sai, được sửa và được thấy thành quả lao động của mình có ích cho cộng đồng, người trẻ mới có cảm giác rằng di sản là một phần trách nhiệm và tương lai của chính họ.

Vì vậy, giáo dục di sản cần được đổi mới từ cách “nghe giảng về quá khứ” sang học thông qua trải nghiệm và các dự án. Cần có quỹ hỗ trợ sáng tạo trẻ gắn với di sản, không gian thử nghiệm trong bảo tàng, thư viện và di tích, cơ chế đặt hàng tác phẩm mới, các cuộc thi thiết kế có khả năng đi vào sản xuất, cùng các chương trình học nghề được trả công xứng đáng. Công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo hay trò chơi tương tác có thể giúp mở rộng cách tiếp cận, nhưng người trẻ cũng cần được trang bị năng lực kiểm chứng tư liệu, hiểu bối cảnh lịch sử và tôn trọng tri thức của cộng đồng nắm giữ di sản.

Ở đây phải giữ một nguyên tắc: Sáng tạo không đồng nghĩa với tùy tiện. Những giá trị cốt lõi, tính thiêng, không gian thực hành và quyền lợi của nghệ nhân và cộng đồng cần được tôn trọng. Đổi mới phải bắt đầu từ sự hiểu biết, chứ không phải từ việc dùng vài họa tiết cổ để trang trí cho một sản phẩm mới. Nếu trao quyền đi đôi với trách nhiệm, tôi tin người trẻ không chỉ là người thừa hưởng di sản, mà còn có thể trở thành thế hệ làm cho di sản có thêm sức sống, được công chúng biết đến nhiều hơn và xuất hiện dưới những hình thức biểu đạt chưa từng có.

Di sản Hà Nội trong nhịp sống hôm nay với sự tham gia của nhiều người trẻ. (Nguồn: HNM)

Hà Nội có nguồn tài nguyên di sản phong phú. Theo ông, cần khai thác và chuyển hóa nguồn lực này như thế nào để hình thành những sản phẩm công nghiệp văn hóa đặc sắc, có sức cạnh tranh?

Hà Nội có một nguồn vốn văn hóa mà nhiều thành phố trên thế giới mong muốn: Chiều sâu lịch sử, hệ thống di tích, làng nghề, nghệ thuật biểu diễn, ký ức đô thị, ẩm thực và một cộng đồng sáng tạo giàu tiềm năng. Tuy nhiên, có tài nguyên văn hóa không đồng nghĩa với việc tự nhiên có sản phẩm công nghiệp văn hóa mạnh. Di sản là điểm khởi đầu; để biến di sản thành giá trị kinh tế, cần bổ sung tri thức, thiết kế, công nghệ, năng lực quản trị, thị trường và hệ thống bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Nói cách khác, cần chuyển từ tư duy “có gì giới thiệu nấy” sang tư duy phát triển những chuỗi giá trị văn hóa thực sự.

Tôi hình dung Hà Nội có thể hình thành những cụm sản phẩm mang dấu ấn riêng. Không gian Hồ Gươm - phố cổ - Văn Miếu - Hoàng thành Thăng Long có thể phát triển những hành trình kể chuyện lịch sử, nghệ thuật biểu diễn và trải nghiệm ban đêm được thiết kế bài bản, có chiều sâu tri thức. Những làng nghề như Bát Tràng, Vạn Phúc có thể vươn xa hơn các sản phẩm lưu niệm thông thường để phát triển bộ sưu tập thiết kế đương đại, sản phẩm nội thất, thời trang, mỹ nghệ cao cấp với câu chuyện xuất xứ rõ ràng. Từ ẩm thực Hà Nội, âm nhạc truyền thống, tranh, sách, hoạt hình, điện ảnh đến các trò chơi sáng tạo, mỗi lĩnh vực đều có thể tạo ra những sản phẩm đặc trưng khi kết hợp chất liệu bản địa với năng lực sáng tạo chuyên nghiệp.

Bài toán then chốt là phải tổ chức được thị trường. Hà Nội cần nghiên cứu nhu cầu của từng nhóm công chúng, chuẩn hóa chất lượng dịch vụ, phát triển thương hiệu và kênh phân phối, tạo cơ hội để doanh nghiệp nhỏ, nhà thiết kế, nghệ sĩ và nghệ nhân cùng tham gia vào chuỗi cung ứng. Các không gian di sản và sáng tạo nên được kết nối với du lịch, thương mại điện tử, nền tảng nội dung số và các hoạt động quảng bá quốc tế. Đặc biệt, cần một cơ chế phân chia lợi ích công bằng để cộng đồng sở hữu, thực hành và gìn giữ di sản có nguồn lực tiếp tục bảo tồn. Sản phẩm thành công không thể được xây dựng bằng cách lấy chất liệu di sản rồi để người gìn giữ di sản đứng ngoài thành quả.

Đồng thời, phải nhận diện rất rõ ranh giới giữa khai thác giá trị và thương mại hóa bằng mọi giá. Không gian linh thiêng không thể bị biến thành phông nền tùy tiện; di tích không thể bị khai thác vượt quá sức chịu tải; bản sắc không thể bị giản lược thành những biểu tượng được sao chép hàng loạt. Sức cạnh tranh lâu dài của công nghiệp văn hóa Hà Nội không nằm ở việc sản xuất thật nhiều sản phẩm giống nhau, mà ở khả năng sáng tạo những trải nghiệm độc đáo, chất lượng và đáng tin cậy — những sản phẩm khiến công chúng nhận ra tinh thần Hà Nội và muốn quay trở lại.

Những thiết kế áo dài được giới thiệu trên sân khấu Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026 đã thể hiện sự giao thoa giữa vẻ đẹp truyền thống và hơi thở đương đại. (Ảnh: Lê Phú)

Khơi thông nguồn lực, xây dựng thương hiệu văn hóa Thủ đô

Để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh và động lực phát triển của Thủ đô, Hà Nội cần những đột phá gì về cơ chế, chính sách và huy động nguồn lực xã hội để xây dựng thương hiệu văn hóa có tầm vóc quốc tế?

Tôi cho rằng Hà Nội đang đứng trước một thời điểm rất đáng chú ý. Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam xác định rõ vị trí của văn hóa như nền tảng, sức mạnh nội sinh và động lực phát triển; Nghị quyết số 02-NQ/TW về xây dựng và phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới, Luật Thủ đô năm 2026 và Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tiếp tục mở ra không gian chính sách quan trọng. Nhưng văn bản đúng chưa đủ; điều tạo nên đột phá phải là năng lực tổ chức thực hiện, để từng chủ trương chuyển hóa thành sản phẩm văn hóa, không gian sáng tạo, doanh nghiệp và lợi ích cụ thể cho người dân.

Trước hết là đột phá về thể chế và phương thức quản trị. Thành phố cần xác định rõ những lĩnh vực công nghiệp văn hóa có lợi thế cạnh tranh, xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành, rút ngắn thủ tục đối với các dự án sáng tạo phù hợp, và công khai tiêu chí tiếp cận không gian và nguồn lực công. Cần nghiên cứu các cơ chế đặt hàng sáng tạo, hợp tác công - tư, hỗ trợ khởi nghiệp, bảo vệ quyền tác giả và quyền liên quan, đồng thời thiết kế quy tắc ứng xử và tiêu chuẩn bảo tồn cho các hoạt động sử dụng không gian di sản. Nhà nước phải giữ vai trò kiến tạo, bảo vệ lợi ích công và chất lượng văn hóa, chứ không làm thay sức sáng tạo của doanh nghiệp, nghệ sĩ và cộng đồng.

Thứ hai là đột phá về hạ tầng và nguồn nhân lực. Một thành phố sáng tạo không chỉ cần các công trình biểu tượng mà còn cần nhà hát hoạt động hiệu quả, bảo tàng thân thiện, thư viện mở, không gian biểu diễn và làm việc sáng tạo với chi phí tiếp cận hợp lý, hạ tầng dữ liệu văn hóa dùng chung và những địa điểm sinh hoạt cộng đồng ở từng khu dân cư.

Cùng với đầu tư công có trọng tâm, Hà Nội cần huy động nguồn lực xã hội theo nguyên tắc minh bạch, chia sẻ rủi ro và lợi ích, khuyến khích doanh nghiệp đồng hành lâu dài thay vì chỉ tài trợ cho các sự kiện. Đầu tư cho nghệ nhân, người quản lý văn hóa, nhà sản xuất, giám tuyển, nhà thiết kế, chuyên gia bản quyền và các tài năng trẻ chính là đầu tư vào “hạ tầng mềm” quyết định tương lai của công nghiệp văn hóa.

Thứ ba là đột phá về tư duy thương hiệu và hội nhập. Hà Nội đã có hai nguồn lực biểu tượng rất quý: chiều sâu văn hiến của một Thủ đô nghìn năm và danh vị Thành phố sáng tạo trong lĩnh vực thiết kế của UNESCO. Cần kết nối hai nguồn lực ấy thành một câu chuyện thương hiệu nhất quán, thể hiện qua chất lượng không gian công cộng, cách phục vụ du khách, sản phẩm văn hóa, các mùa lễ hội, đến sự hiện diện trên nền tảng quốc tế. Thành công phải được đánh giá không chỉ bằng số sự kiện hay lượt khách, mà còn bằng mức độ hưởng thụ văn hóa của người dân, số lượng việc làm sáng tạo, sức sống của làng nghề, doanh thu sản phẩm, số lượng hợp tác quốc tế và mức độ hài lòng của cộng đồng.

Cuối cùng, tôi nghĩ đột phá lớn nhất là thay đổi cách nhìn: văn hóa không phải là phần việc “làm đẹp” thêm cho phát triển, mà phải hiện diện ngay trong tư duy quy hoạch, quản trị đô thị, giáo dục, kinh tế và đối ngoại. Nếu mỗi con phố được đối xử như một không gian văn hóa, mỗi di sản được nhìn nhận như một nguồn tri thức, mỗi người dân được coi là chủ thể sáng tạo, Hà Nội sẽ không chỉ xây dựng thương hiệu của một điểm đến hấp dẫn. Hà Nội có thể trở thành một thành phố mà bản thân đời sống đô thị là một tác phẩm văn hóa – nơi quá khứ được trân trọng, hiện tại được nuôi dưỡng bởi cái đẹp và tương lai được mở ra bởi sự sáng tạo. Đó mới là tầm vóc quốc tế bền vững mà Thủ đô cần hướng tới.

Xin trân trọng cảm ơn ông!