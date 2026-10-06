Đánh thức sức sống của văn hóa dân tộc thiểu số trong dòng chảy đương đại

Văn hóa dân tộc thiểu số đang đứng trước yêu cầu vừa gìn giữ giá trị truyền thống, vừa tiếp tục trao truyền và phát huy trong đời sống đương đại. Đây là định hướng trọng tâm tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra ngày 5-6/10 tại Hà Nội.

Với tinh thần “Đoàn kết - Bản sắc - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội xác định nhiệm kỳ mới tập trung nâng cao chất lượng sáng tác, sưu tầm, nghiên cứu, dịch thuật và quảng bá văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thắng nhấn mạnh, bảo tồn văn hóa không chỉ là gìn giữ quá khứ mà phải làm cho các giá trị tiếp tục được thực hành, trao truyền và phát huy. Hội sẽ hướng mạnh hoạt động về cơ sở, chú trọng vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa và biên giới.

Nhiệm kỳ mới cũng ưu tiên bảo tồn tiếng nói, chữ viết, văn học dân gian, di sản văn hóa phi vật thể; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, đưa các giá trị văn hóa đến gần hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ. Đại hội bầu Ban Chấp hành khóa VII gồm 18 thành viên; ông Mã Thế Anh được bầu làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2026-2031./.