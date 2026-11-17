Concert “Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai” thu hút khoảng 100.000 người tham dự trực tiếp, dù trời mưa lớn. Ảnh: Ngọc Anh

Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả tiềm năng này, Việt Nam cần chuyển từ tổ chức sự kiện đơn lẻ sang xây dựng những sản phẩm du lịch âm nhạc có thương hiệu, tính định kỳ và bản sắc riêng.

Âm nhạc trở thành lý do để lên đường

Xu hướng du lịch gắn với âm nhạc đang thay đổi cách nhiều người lựa chọn điểm đến. Thay vì xác định địa danh trước rồi mới tìm kiếm hoạt động trải nghiệm, không ít du khách bắt đầu hành trình bằng việc tìm kiếm lịch biểu diễn của nghệ sĩ hoặc lễ hội âm nhạc yêu thích. Tấm vé concert trở thành lý do để họ đặt vé máy bay, khách sạn, lên kế hoạch tham quan và khám phá văn hóa địa phương.

Tại Việt Nam, xu hướng này ngày càng rõ nét khi các chương trình âm nhạc quy mô lớn thu hút lượng khán giả vượt ra ngoài phạm vi địa phương tổ chức. Theo Báo cáo Travel Trends 2025 của Booking.com, có tới 62% du khách Việt Nam từng đi du lịch để tham dự một sự kiện âm nhạc trong năm 2024 và 38% xem đây là yếu tố quan trọng khi lựa chọn điểm đến.

Theo ông Phùng Quang Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực Liên chi hội Lữ hành Việt Nam, âm nhạc có sức hút riêng bởi nó cộng hưởng với nhu cầu khám phá và giải trí của du khách, khiến điểm đến trở nên hấp dẫn hơn. Không chỉ khán giả, các hãng truyền thông và cộng đồng người hâm mộ cũng góp phần lan tỏa hình ảnh địa phương thông qua những sự kiện này.

Hiệu ứng của du lịch âm nhạc không chỉ nằm ở lượng vé bán ra. Một khán giả đến địa phương xem biểu diễn có thể sử dụng đồng thời nhiều dịch vụ: lưu trú, ăn uống, vận chuyển, mua sắm, tham quan và giải trí. Đặc biệt, nhóm khách trẻ thường có nhu cầu trải nghiệm đa dạng, sẵn sàng chi trả cho những hoạt động mang lại cảm xúc và dấu ấn cá nhân.

Những mô hình kết hợp âm nhạc và điểm đến

Một trong những mô hình đáng chú ý là Lễ hội âm nhạc và sáng tạo Tràng An - Ninh Bình FORESTIVAL. Khác với một concert chỉ tập trung vào sân khấu và nghệ sĩ, sự kiện này được xây dựng trên ý tưởng kết nối âm nhạc đương đại với chiều sâu văn hóa, lịch sử và thiên nhiên của vùng di sản.

Năm 2025, FORESTIVAL lần đầu được tổ chức tại đảo Khê Cốc, thuộc Quần thể danh thắng Tràng An, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ được giới trẻ yêu thích. Điểm đáng chú ý là chương trình không chỉ đưa âm nhạc hiện đại vào không gian di sản mà còn kết hợp các chất liệu truyền thống. Những nghệ nhân hát xẩm Ninh Bình cùng nghệ sĩ beatbox Trung Bảo đã tạo nên màn trình diễn giao thoa giữa nghệ thuật dân gian và âm nhạc đương đại.

Tiếp nối mô hình này, FORESTIVAL 2026 được tổ chức trong khuôn khổ Tuần Du lịch Ninh Bình, với chủ đề “Chiến binh Bình Minh”. Chương trình mở rộng trải nghiệm thông qua trại sáng tạo, các hoạt động khai thác chất liệu khảo cổ, lịch sử và thiên nhiên, đồng thời gắn với dự án trồng rừng, bảo tồn đa dạng sinh học. Đêm nhạc thu hút khoảng 25.000 khán giả, trở thành một trong những điểm nhấn của mùa du lịch địa phương.

“Biển người” tham gia Lễ hội âm nhạc và sáng tạo Tràng An - Ninh Bình "Forestival" 2026. Ảnh: BTC

Điểm đáng chú ý ở FORESTIVAL là địa phương không chỉ khai thác cảnh quan làm phông nền cho sân khấu mà còn đưa câu chuyện di sản vào nội dung sáng tạo. Âm nhạc vì thế trở thành phương tiện kể câu chuyện về vùng đất, giúp khán giả tiếp cận lịch sử và văn hóa bằng trải nghiệm gần gũi hơn.

Một mô hình khác là Monsoon Music Festival tại Hà Nội. Khởi đầu từ năm 2014, lễ hội do nhạc sĩ Quốc Trung sáng lập đã nhiều lần được tổ chức trong không gian Hoàng thành Thăng Long, quy tụ nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế. Qua các mùa, Monsoon không chỉ tạo ra một điểm hẹn cho người yêu nhạc mà còn kết nối hoạt động biểu diễn với không gian di sản và đời sống đô thị.

Theo thông tin từ ban tổ chức, hệ sinh thái hoạt động của Monsoon còn mở rộng sang Music Week với các chương trình biểu diễn tại nhiều địa điểm ở khu vực trung tâm Hà Nội. Cách tổ chức này giúp âm nhạc lan tỏa ra ngoài khuôn khổ một sân khấu, tạo thêm cơ hội để khán giả khám phá thành phố, các không gian văn hóa và dịch vụ du lịch.

Bên cạnh những lễ hội quy mô lớn, mô hình biểu diễn âm nhạc kết hợp nghỉ dưỡng cũng mở ra hướng khai thác khác. Tại vịnh Hạ Long, một số doanh nghiệp đã đưa các chương trình live music vào sản phẩm nghỉ dưỡng trên du thuyền. Những buổi biểu diễn trong không gian cảnh quan thiên nhiên tạo ra trải nghiệm riêng, hướng tới nhóm khách có nhu cầu nghỉ dưỡng và thưởng thức nghệ thuật chất lượng cao. Đây là cách để âm nhạc hiện diện thường xuyên trong hành trình du lịch, thay vì chỉ tập trung vào những sự kiện đông người diễn ra trong một vài ngày.

Cần sự bắt tay để hình thành sản phẩm du lịch

Dù có nhiều tiềm năng, du lịch âm nhạc tại Việt Nam vẫn chưa phát triển tương xứng với sức hút của thị trường. Một trong những hạn chế là sự kết nối giữa đơn vị tổ chức biểu diễn và doanh nghiệp du lịch chưa thực sự chặt chẽ.

Ông Phạm Văn Bảy, Phó Giám đốc Vietravel Hà Nội đề xuất, khi cơ quan quản lý cấp phép cho các chương trình biểu diễn của nghệ sĩ, ban nhạc lớn, cần kết nối và thông tin sớm tới doanh nghiệp du lịch. Các đơn vị lữ hành có thể chủ động làm việc với ban tổ chức để bố trí lượng vé phù hợp, từ đó xây dựng tour kết hợp xem biểu diễn, lưu trú và tham quan. Nếu chỉ biết thông tin khi sự kiện sắp diễn ra, doanh nghiệp khó có đủ thời gian thiết kế sản phẩm và tiếp cận khách hàng.

Ở góc độ tổ chức sự kiện, ông Chu Anh Hùng, Phó Giám đốc Nhà hát Lớn Hà Nội cho rằng, Việt Nam có nhiều tiềm năng phát triển du lịch âm nhạc nhờ nền văn hóa phong phú, đa dạng, có thể kết hợp âm nhạc với ẩm thực, văn hóa và du lịch tự nhiên. Tuy nhiên, để thu hút nghệ sĩ quốc tế, các đơn vị tổ chức phải nâng cao tính chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu khắt khe về hạ tầng, kỹ thuật biểu diễn và bản quyền. Đây là điều kiện quan trọng để Việt Nam trở thành điểm đến đáng tin cậy trong các tour lưu diễn quốc tế.

Cùng với đó, địa phương cần đầu tư hạ tầng giao thông, cơ sở lưu trú, không gian biểu diễn và dịch vụ công cộng. Phát triển du lịch âm nhạc không thể chỉ dừng ở việc bán vé concert mà cần có các tour kết hợp tham quan di sản, trải nghiệm ẩm thực, mua sắm và khám phá văn hóa bản địa. Khi các dịch vụ được kết nối thành chuỗi, thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách mới có cơ hội tăng lên.

Thực tế vẫn còn tình trạng nhiều địa phương phát triển lễ hội mới thiếu định hướng, khiến các sự kiện trùng lặp về cách thức và quy mô, chưa tạo được thương hiệu riêng. Theo ông, muốn nâng tầm lễ hội thành thương hiệu văn hóa - du lịch, mỗi địa phương cần xác định rõ thế mạnh và bản sắc để có hướng đầu tư phù hợp.

Đây cũng là vấn đề cốt lõi đối với du lịch âm nhạc. Việt Nam không nhất thiết phải cạnh tranh bằng số lượng concert hay quy mô sân khấu, mà cần tạo ra những lễ hội có câu chuyện riêng, gắn với đặc trưng của từng vùng đất. Hà Nội có thể khai thác chiều sâu di sản và đời sống âm nhạc đô thị; Ninh Bình kết nối biểu diễn với cảnh quan di sản; Huế có thể phát triển những chương trình giao thoa giữa âm nhạc đương đại và di sản cung đình; các địa phương ven biển có thể kết hợp festival với nghỉ dưỡng và kinh tế đêm.

Từ những mô hình bước đầu, có thể thấy tiềm năng du lịch âm nhạc của Việt Nam không chỉ nằm ở khả năng thu hút nghệ sĩ nổi tiếng mà còn ở năng lực sáng tạo sản phẩm và tổ chức thị trường. Khi có lịch sự kiện thường niên, sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp biểu diễn và đơn vị lữ hành, âm nhạc sẽ không còn là điểm nhấn nhất thời mà có thể trở thành lý do để du khách lựa chọn, quay trở lại và giới thiệu một điểm đến.

Đó cũng là cách để biến sức hút của những đêm diễn thành giá trị du lịch dài hạn, đồng thời đưa bản sắc văn hóa Việt Nam đến gần hơn với công chúng trong nước và quốc tế.

PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam:

Công nghiệp văn hóa gia tăng sức hút điểm đến

Công nghiệp văn hóa đang mở ra hướng phát triển mới cho du lịch, đặc biệt thông qua việc khai thác sức hút của các hoạt động nghệ thuật và âm nhạc.

Thay vì chỉ dựa vào cảnh quan, di sản hay tài nguyên sẵn có, mỗi điểm đến có thể tạo dựng bản sắc và gia tăng sức hấp dẫn bằng những sản phẩm văn hóa sáng tạo, trong đó âm nhạc có khả năng kết nối cảm xúc và thu hút cộng đồng rất lớn. Các chương trình biểu diễn, lễ hội âm nhạc, sự kiện nghệ thuật quy mô lớn không chỉ mang đến cho du khách những trải nghiệm giải trí mà còn có thể trở thành lý do để họ lựa chọn một điểm đến, kéo dài thời gian lưu trú và khám phá thêm các dịch vụ du lịch tại địa phương.

Khi được kết hợp với điện ảnh, thiết kế, truyền thông sáng tạo và các nền tảng nội dung số, âm nhạc còn góp phần lan tỏa hình ảnh điểm đến, hình thành những sản phẩm du lịch có tính tương tác, giàu trải nghiệm và mang dấu ấn riêng. Qua đó, công nghiệp văn hóa không chỉ làm phong phú sản phẩm du lịch mà còn góp phần chuyển hóa giá trị văn hóa thành động lực phát triển kinh tế.

(Còn nữa)