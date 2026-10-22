Đánh thức sự khác biệt trong các sản phẩm du lịch

Lợi thế mọi mùa đều có sản phẩm du lịch

Từ khoảng tháng 9 hàng năm, đặc điểm thời tiết mưa bão, lũ lụt khiến lượng khách đến Quảng Trị giảm đáng kể, đặc biệt là khách nội địa. Biển vắng bóng người, nhiều cơ sở lưu trú thưa khách, các điểm tham quan không còn đông đúc như những tháng cao điểm.

Thực tế, Quảng Trị không thiếu sản phẩm du lịch mọi mùa trong năm. Vấn đề là những sản phẩm đó đã đủ rõ nét, hấp dẫn và thuận tiện để trở thành lựa chọn của du khách hay chưa.

Sau sáp nhập, Quảng Trị có điều kiện hình thành không gian du lịch liên vùng với sự kết nối giữa thiên nhiên, hang động, lịch sử, văn hóa, biển.

Du khách trong hành trình trekking Pa Thiên - Voi Mẹp chinh phục núi rừng. (Ảnh: Minh Phương)

Trong đó, Phong Nha - Kẻ Bàng tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu, tạo sức hút lớn với du khách quốc tế và trong nước, mở rộng khả năng kết nối khách đến các điểm đến khác trong tỉnh. Các bãi biển đẹp cũng là những địa chỉ làm mê đắm du khách.

Thành cổ Quảng Trị, sông Thạch Hãn, cầu Hiền Lương - sông Bến Hải, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9, Địa đạo Vịnh Mốc cùng nhiều di tích, điểm đến khác tạo nên không gian du lịch về nguồn có chiều sâu; phát triển những hành trình gắn với lịch sử, ký ức, tri ân, giáo dục truyền thống.

Cùng với đó, các giá trị văn hóa phi vật thể, đời sống cộng đồng và văn hóa của đồng bào Bru - Vân Kiều mở thêm hướng khai thác du lịch cộng đồng, trải nghiệm cuộc sống người dân bản địa.

Quảng Trị còn có khu vực miền núi phía tây với cung trekking Pa Thiên - Voi Mẹp, gồm những điểm cao hơn 1.700m, mở ra hành trình khám phá rừng nguyên sinh, săn mây, chinh phục núi rừng, đồng thời tìm hiểu đời sống, văn hóa đồng bào Bru - Vân Kiều ở xã Hướng Phùng; đỉnh Cu Vơ ở xã Hướng Phùng, cao khoảng 1.617m, cũng có cảnh quan núi rừng, biển mây, tầm nhìn rộng... Những điểm đến này có thể kết nối với đèo Sa Mù, thác Chênh Vênh, thác Tà Puồng, Khe Sanh và các trải nghiệm văn hóa bản địa để hình thành hành trình khám phá thay vì khai thác riêng lẻ từng điểm.

Thế nhưng trước kia, du lịch Quảng Trị thường rơi vào tình cảnh “hiu hắt” khi thời tiết chuyển sang mùa mưa bão, ảnh hưởng tâm lý du khách, nhất là khách nội địa. Ông Hoàng Minh Thắng, Giám đốc Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, dù thời tiết thuận lợi, nhưng quan điểm cho rằng “mùa này chỉ có mưa, lũ” vẫn khiến lượng khách giảm mạnh. Có thời điểm, lượng khách giảm khoảng 40% so với mùa cao điểm. Riêng tháng 9 và tháng 10, một số điểm du lịch của Trung tâm gần như đóng cửa.

Những câu trả lời mới cho một câu hỏi cũ

Muốn thoát khỏi cảnh “mùa du lịch thấp điểm”, Quảng Trị cần tìm những câu trả lời mới cho một câu hỏi cũ: Làm gì để kéo du khách đến Quảng Trị mọi thời điểm trong năm?

Bà Trương Thị Minh Châu, Giám đốc điều hành Nava Hotel & Resort (phường Đồng Hới) cho rằng, có thể trả lời câu hỏi này từ thực tế một số DN vẫn duy trì được lượng khách quốc tế tương đối ổn định quanh năm nhờ tạo ra sự khác biệt và xác định được nhóm khách phù hợp. Nói cách khác, thay vì chờ khách đến theo mùa, DN phải nắm bắt nhu cầu từng nhóm khách để thiết kế sản phẩm phù hợp; tạo ra những sản phẩm đủ sức hấp dẫn du khách vào mọi thời điểm.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Trị cho rằng, xây dựng những sản phẩm phù hợp điều kiện thời tiết là yếu tố quan trọng để duy trì dòng khách. Bên cạnh các sản phẩm du lịch tâm linh, lịch sử, tỉnh cần tăng cường kết nối DN lữ hành, hãng hàng không, đơn vị tổ chức sự kiện để thu hút khách, phát triển thị trường MICE (loại hình du lịch kết hợp giữa việc tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo, triển lãm với hoạt động du lịch và nghỉ dưỡng của DN). Các dịch vụ vui chơi, giải trí về đêm và không gian ẩm thực địa phương cũng cần được bổ sung để hoàn thiện trải nghiệm của du khách.

Tại Phong Nha, một trong những “đầu tàu” của du lịch Quảng Trị, ông Hoàng Minh Thái, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cho biết, ngay sau sáp nhập, địa phương đã rà soát chương trình hành động, đánh giá tiềm năng tài nguyên thiên nhiên, hệ thống sông, suối, các di tích lịch sử, để xác định hướng khai thác phù hợp.

Du khách thăm cột cờ Bến Hải. (Ảnh: Minh Phương)

Nhận thấy hoạt động vui chơi, trải nghiệm tại địa phương vẫn còn hạn chế, xã nghiên cứu bổ sung sản phẩm hiện có. Phong Nha đang phối hợp lên phương án tổ chức tour du lịch đêm trên sông Son bằng thuyền điện, vừa hút khách, vừa góp phần phát triển du lịch xanh; đầu tư dịch vụ dù lượn có động cơ… Xã đồng thời gợi mở để DN phát triển các chương trình du lịch ngắn giờ, ngắn ngày, phù hợp du khách ít thời gian. Hoạt động tham quan, chụp ảnh, ngắm hoa, trải nghiệm cảnh quan cũng được tính đến để bổ trợ cho các sản phẩm hiện có.

Về phía ông Lê Anh Đức, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh đưa ra góc nhìn: Sức hấp dẫn của một chuyến đi không chỉ nằm ở cảnh quan, địa danh được ghé thăm, mà còn ở câu chuyện phía sau mỗi điểm đến. Từ góc nhìn này, những đặc trưng tưởng như bất lợi có thể được khai thác theo những cách tiếp cận mới, tích cực. “Mùa mưa, mùa nước, các cung đường miền núi, biển mây, đời sống bản địa… đều có thể trở thành chất liệu để xây dựng sản phẩm nếu được tổ chức phù hợp, kiểm soát chặt chẽ, an toàn. Chúng ta không đưa du khách đến gần thiên tai, mà thiết kế những trải nghiệm về thiên nhiên trong điều kiện an toàn, có hướng dẫn, giới hạn rõ ràng. Với nhiều người, sức hấp dẫn của chuyến đi nằm ở những khoảnh khắc khác biệt mà cuộc sống thường ngày khó có được”, ông Đức nói.

Khi tiếp cận vấn đề với góc nhìn này, một di tích lịch sử nếu được kể thông qua những con người, ký ức, giá trị lịch sử cụ thể… thì trải nghiệm của du khách có thể trở nên sâu sắc hơn. Như với Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, câu chuyện về 81 ngày đêm chiến đấu, sự hy sinh và hồi sinh có thể trở thành phần quan trọng trong hành trình về nguồn, tri ân. Nếu nhìn một hiện vật, đồng thời nghe lời kể giàu cảm xúc của hướng dẫn viên, câu chuyện sẽ trở nên sinh động, chạm đến người nghe. Sản phẩm du lịch sẽ hấp dẫn hơn khi không chỉ “đưa khách đến đâu”, mà còn giúp “khách sẽ cảm nhận điều gì” ở nơi đến.

Từ những thực tế đó, ông Đặng Đông Hà, PGĐ Sở VH,TT&DL khẳng định Quảng Trị không thiếu tài nguyên, danh thắng. Điều quan trọng là biến những lợi thế ấy thành sản phẩm đủ sức kéo du khách đến mà ở mọi thời điểm trong năm.

(Còn tiếp)