Đánh thức sáng tạo, lan tỏa hương vị Đà Nẵng

Các đầu bếp thể hiện kỹ năng và giới thiệu những cách tiếp cận sáng tạo đối với ẩm thực địa phương. Ảnh: ĐOÀN HẠO LƯƠNG

Tạo dấu ấn từ nông sản địa phương

Với chủ đề “Món ngon Đà Nẵng hội nhập quốc tế”, cuộc thi Đầu bếp chuyên nghiệp Đà Nẵng 2026 (diễn ra tại Cung hội nghị quốc tế Furama) tạo cơ hội cho 28 đầu bếp thuộc 14 đội đến từ các khách sạn, nhà hàng trên địa bàn thành phố thể hiện kỹ năng và giới thiệu những cách tiếp cận sáng tạo mới đối với ẩm thực địa phương. Qua mỗi phần thi, các đầu bếp có dịp trao đổi kinh nghiệm, hoàn thiện kỹ thuật chế biến và cách trình bày, hướng đến nâng cao chất lượng phục vụ thực khách.

Những món ăn quen thuộc như bánh mì, mỳ Quảng, phở, cơm niêu... được các đầu bếp lựa chọn làm cảm hứng sáng tạo trong cuộc thi.

Ghi nhận sự đa dạng trong cách khai thác nguyên liệu, vận dụng kỹ thuật và giới thiệu câu chuyện món ăn của các đầu bếp, bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng nhận xét: “Mỗi phần dự thi đã thể hiện được sự đầu tư và tâm huyết của các đội, kết hợp ẩm thực với nghệ thuật trưng bày để giới thiệu hình ảnh điểm đến. Từ cách lựa chọn nguyên liệu, chế biến và trình bày, mỗi tác phẩm mang đến một câu chuyện riêng, góp phần thể hiện sự phong phú và sức sáng tạo của ẩm thực Đà Nẵng”.

Cùng sử dụng nguyên liệu thịt gà Hoa Kỳ, mỗi đội thi mang đến cách thể hiện riêng, từ cảm hứng ẩm thực đường phố, hương vị bữa cơm Việt đến sự kết hợp giữa nông sản địa phương và kỹ thuật chế biến quốc tế.

Những nguyên liệu quen thuộc như dầu nén, nghệ Tây Giang, bánh tráng Đại Lộc, sâm dây, bắp nếp được sáng tạo cùng các kỹ thuật chế biến Wellington, mousse, xốt velouté... Sự giao thoa này không chỉ thể hiện tay nghề, tư duy sáng tạo của đầu bếp mà còn đặt ra yêu cầu làm mới món ăn trên nền tảng gìn giữ hương vị và bản sắc ẩm thực địa phương.

Điển hình, Pullman Danang Beach Resort đưa bánh mì và mỳ Quảng Phú Chiêm vào thực đơn kết hợp thịt gà Hoa Kỳ. Bánh mì thanh long tím tạo điểm nhấn về màu sắc, trong khi dầu nén, nghệ Tây Giang, bánh tráng Đại Lộc được kết hợp cùng gà cuộn nhồi nấm porcini, làm nổi bật hương vị miền Trung.

Fusion Resort & Villas Da Nang lấy cảm hứng từ phở, ứng dụng kỹ thuật tạo cầu để mang đến cách thưởng thức mới cho món ăn truyền thống. Novotel Danang Premier Han River khai thác nguyên liệu quen thuộc với salad gà Hoa Kỳ cùng bí đao và gà bọc ngô nếp. Trong khi đó, Namia River Retreat kết hợp cơm niêu với gà Hoa Kỳ và xốt chimichurri, cùng món bánh dumpling nhân gà phủ bọt thảo mộc, tạo sự giao thoa giữa ẩm thực Việt và quốc tế.

Điểm nhấn ở nhiều thực đơn là việc khai thác rau thơm, gia vị và nông sản địa phương. Hệ thống Nhà hàng Herbal Pizza & Steak kết hợp rau thơm Việt, yuzu và nước mắm tạo hình dạng hạt trong món khai vị; đồng thời sử dụng sâm dây trong món gà cuộn và xốt velouté. InterContinental Danang Sun Peninsula Resort đưa rau thơm tại vườn vào món salad gà, đồng thời thể hiện kỹ thuật chế biến qua món đùi gà nhồi mousse.

Da Nang Mikazuki Japanese Resorts & Spa lựa chọn salad thân chuối kết hợp gà, bánh giòn, dứa và món gà cuộn nướng dùng cùng bí đỏ nghiền. Khách sạn New Orient Đà Nẵng tạo dấu ấn với món pastilla gà Hoa Kỳ kết hợp xốt ranch, nước mắm tắc và salad Tây Giang.

Cuộc thi Đầu bếp chuyên nghiệp Đà Nẵng 2026 là cơ hội để các đầu bếp giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Ảnh: ĐOÀN HẠO LƯƠNG

Đưa sản vật đến gần thực khách

Từ cách lựa chọn nguyên liệu và kỹ thuật chế biến, các đội thi cho thấy khả năng làm mới món ăn, đồng thời phát huy giá trị nông sản, gia vị và bản sắc ẩm thực địa phương trong không gian ẩm thực hiện đại. Sau mỗi món ăn là quá trình phối hợp của việc lựa chọn trình tự thực hiện, xử lý nguyên liệu, căn chỉnh thời gian và hoàn thiện phần trình bày. Đây cũng là cơ hội để các đội quan sát cách làm của đồng nghiệp và tiếp nhận đánh giá chuyên môn từ ban giám khảo.

Theo ông Doãn Văn Tuấn, Tổng Bếp trưởng Quần thể du lịch quốc tế Furama - Ariyana Đà Nẵng, năng lực của người đầu bếp được hình thành từ sự am hiểu nguyên liệu, khả năng kiểm soát kỹ thuật, tổ chức công việc và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong môi trường cuộc thi, sự phối hợp và khả năng đưa ra quyết định dưới áp lực càng thể hiện rõ vai trò.

Những sân chơi chuyên nghiệp là dịp để các đầu bếp nhìn lại kỹ năng, học hỏi lẫn nhau và tích lũy kinh nghiệm cho công việc. Cùng với đó, việc khai thác nguyên liệu miền Trung nói chung và Đà Nẵng nói riêng bằng kỹ thuật phù hợp với yêu cầu phục vụ thực khách quốc tế cũng là một hướng đóng góp thiết thực cho chất lượng ẩm thực tại điểm đến.

Đầu bếp Norbert Ehrbar, Bếp trưởng điều hành kiêm Cố vấn ẩm thực tại Nhat Nam Fine Foods cũng bày tỏ kỳ vọng các đầu bếp sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh của đặc sản địa phương, trong đó có những nguyên liệu từ Tây Giang, Đông Giang để tạo nên các món ăn giàu bản sắc, góp phần đưa ẩm thực Đà Nẵng đến gần hơn với thực khách quốc tế.

Khép lại mùa thứ 5, cuộc thi đầu bếp chuyên nghiệp Đà Nẵng 2026 không chỉ giới thiệu những cách kết hợp thịt gà Hoa Kỳ với hương vị Việt, mà còn kết nối hoạt động nâng cao tay nghề với phát triển sản phẩm ẩm thực phục vụ du lịch.

Ông Nguyễn Đức Quỳnh, Chủ tịch Chi hội Khách sạn Đà Nẵng nói, chương trình đã hướng đến việc giới thiệu ẩm thực cùng những nông sản do nông dân miền Trung làm nên. Mỗi món ăn có thể chuyển tải câu chuyện về văn hóa, con người và vùng đất, từ đó tạo thêm chiều sâu cho trải nghiệm của du khách.

Từ góc nhìn này, sự sáng tạo của đầu bếp còn mở ra cơ hội đưa sản vật địa phương đến gần hơn với thực khách. Một nguyên liệu được sử dụng phù hợp, một hương vị được giải thích rõ nguồn gốc có thể khơi gợi sự quan tâm đến nơi sản xuất, tập quán ẩm thực và đời sống phía sau món ăn.