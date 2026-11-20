Sáng 20/11, Trường THCS Trần Duy Hưng (phường Yên Hòa, Hà Nội) tổ chức Lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và 5 năm thành lập trường. Lễ kỷ niệm là dịp để các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh cùng nhìn lại chặng đường 5 năm xây dựng, phát triển nhà trường, tri ân những đóng góp của các thế hệ thầy cô giáo trong sự nghiệp giáo dục.

Các đại biểu, thầy cô giáo và học sinh tham dự chương trình kỷ niệm sáng 20/11.

Phát biểu tại chương trình, bà Trịnh Thị Dung, Chủ tịch UBND phường Yên Hòa, nhấn mạnh thành công lớn nhất của một ngôi trường không chỉ được đo bằng những giải thưởng hay thành tích học tập mà còn bằng sự trưởng thành của mỗi học sinh, bằng việc các em đến trường với niềm vui, được học tập trong yêu thương và lớn lên với nhân cách tốt đẹp.

“Chúng tôi mong rằng trong chặng đường tiếp theo, Trường THCS Trần Duy Hưng sẽ tiếp tục giữ gìn và phát huy những giá trị tốt đẹp đã tạo dựng, luôn đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục, nhưng trên hết là giữ được tình yêu thương, sự tận tâm và trách nhiệm với từng học sinh”, bà Trịnh Thị Dung chia sẻ.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, nhà trường ra mắt cuốn sách “Có một ngôi trường như thế - Trường THCS Trần Duy Hưng”. Với hơn 360 trang, ấn phẩm được biên soạn từ quá trình tìm kiếm, sưu tầm, chắt lọc tư liệu, hình ảnh và những câu chuyện từ 108 thầy cô giáo, cùng sự đóng góp của học sinh và các bậc cha mẹ học sinh. Cuốn sách gồm năm chương, được xuất bản song ngữ Việt - Anh, ghi lại hành trình 5 năm đầu tiên xây dựng và phát triển nhà trường.

Nhà trường phát động phong trào tìm hiểu truyền thống văn hóa, khoa bảng phường Yên Hòa trong cán bộ, giáo viên và học sinh.

Đáng chú ý, từ hành trình xây dựng và phát triển nhà trường, Trường THCS Trần Duy Hưng phát động phong trào học tập, tìm hiểu truyền thống văn hóa, khoa bảng phường Yên Hòa trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường.

Theo Nhà giáo ƯT.TS Lê Kim Anh, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Duy Hưng, Yên Hòa là vùng đất giàu truyền thống khoa bảng, nơi tinh thần hiếu học, trọng tri thức và quý trọng hiền tài được bồi đắp, trao truyền qua nhiều thế hệ. Từ thực tế đó, nhà trường đặt ra những trăn trở về việc làm thế nào để mạch nguồn hiếu học, tinh thần trọng trí thức của đất Yên Hòa tiếp tục được nuôi dưỡng trong môi trường giáo dục hôm nay.

Nhà giáo ƯT.TS Lê Kim Anh, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Duy Hưng phát biểu tại sự kiện.

Phong trào sẽ được triển khai thông qua các hoạt động tìm hiểu lịch sử, địa danh, danh nhân, các nhà khoa bảng; sưu tầm tư liệu, gặp gỡ nhân chứng, xây dựng sản phẩm học tập và tổ chức các hoạt động trải nghiệm, khám phá văn hóa địa phương. Nhà trường cũng hướng tới biên soạn giáo trình, đưa nội dung tìm hiểu truyền thống địa phương vào các giờ học giáo dục địa phương.

“Trong hành trình ấy, mỗi thầy cô sẽ là người khơi nguồn, dẫn dắt; mỗi học sinh sẽ là một người khám phá, một sứ giả nhỏ bé của văn hóa quê hương; mỗi gia đình sẽ là nhịp cầu trao truyền những câu chuyện đẹp về vùng đất Yên Hòa”, Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh.

Việc phát động phong trào được kỳ vọng góp phần đưa những giá trị lịch sử, văn hóa và truyền thống khoa bảng của địa phương đến gần hơn với thế hệ trẻ. Qua đó, bồi đắp niềm tự hào, tình yêu quê hương và ý thức trách nhiệm của học sinh trong việc gìn giữ, tiếp nối những giá trị tốt đẹp của vùng đất Yên Hòa.