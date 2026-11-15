Đánh thức những thanh âm giữa lòng chợ Đồng Xuân

Không còn nhịp điệu hối hả của hoạt động mua bán thường ngày, khu chợ lớn nhất phố cổ trở thành một sân khấu nghệ thuật đa tầng, nơi những thanh âm quen thuộc của đời sống được tái hiện, biến đổi và hòa quyện cùng âm nhạc.

Nghệ sĩ sử dụng nhạc cụ truyền thống và đương đại, tạo nên cuộc đối thoại âm thanh độc đáo.

Nghệ sĩ biểu diễn tại chương trình.

Hệ thống 16 loa được bố trí tại nhiều vị trí, tạo nên không gian âm thanh đa tầng trong khu chợ.

Tiếng đàn bầu hòa quyện cùng những âm thanh được thu trực tiếp tại các khu hàng của chợ Đồng Xuân.

Nghệ sĩ biểu diễn tại chương trình.

Nghệ sĩ sử dụng nhạc cụ truyền thống và đương đại, tạo nên cuộc đối thoại âm thanh độc đáo.

Điểm ấn tượng của chương trình là biến khu chợ lớn nhất phố cổ trở thành một không gian âm thanh nhiều tầng.

Điểm ấn tượng của chương trình là biến khu chợ lớn nhất phố cổ trở thành một không gian âm thanh nhiều tầng.

Chương trình thu hút đông đảo công chúng và du khách quốc tế khi ghé tham quan chợ Đồng Xuân.

Các nghệ sĩ tham gia biểu diễn tại chương trình.

Chương trình thu hút đông đảo công chúng và du khách quốc tế khi ghé tham quan chợ Đồng Xuân.

Chương trình thu hút đông đảo công chúng và du khách quốc tế khi ghé tham quan chợ Đồng Xuân.

Điểm ấn tượng của chương trình là biến khu chợ lớn nhất phố cổ trở thành một không gian âm thanh nhiều tầng.