Những ngôi nhà đá ở Khuổi Ky tạo nên không gian kiến trúc đặc trưng, gắn với đời sống truyền thống của cộng đồng người Tày. Ảnh CTV

Qua bao thế hệ, những nếp nhà, phong tục, nghề thủ công và sinh hoạt cộng đồng vẫn được gìn giữ, tạo nên sức sống riêng cho miền non nước Cao Bằng. Đưa những giá trị ấy trở thành sản phẩm du lịch, đồng thời bảo tồn và trao truyền cho thế hệ mai sau đang mở ra hướng phát triển giàu ý nghĩa đối với địa phương miền biên viễn này.

Có những vùng đất mà sức hấp dẫn không chỉ nằm ở cảnh sắc thiên nhiên, mà còn hiện hữu trong từng nếp nhà, con đường, bếp lửa và câu chuyện của người dân bản địa. Cao Bằng là một miền đất như thế.

Giữa trùng điệp núi non, những bản làng của đồng bào các dân tộc vẫn lưu giữ những nét văn hóa đặc sắc, tạo nên một không gian di sản sống động, nơi quá khứ và hiện tại được kết nối qua đời sống thường ngày.

Ở làng đá Khuổi Ky, xã Đàm Thủy, những ngôi nhà sàn bằng đá tạo nên một diện mạo kiến trúc hiếm có. Đá hiện diện trong những bức tường, nền nhà và các công trình phụ trợ, gắn với điều kiện tự nhiên cũng như kinh nghiệm dựng nhà, tổ chức không gian cư trú của người Tày.

Qua thời gian, những ngôi nhà đá không đơn thuần là nơi che mưa, che nắng mà đã trở thành dấu ấn văn hóa, phản ánh sự thích ứng và cách ứng xử hài hòa của con người với thiên nhiên.

Giá trị của Khuổi Ky còn nằm ở sự tiếp nối giữa các thế hệ. Những ngôi nhà truyền thống vẫn gắn với cuộc sống của người dân, trong khi một số hộ đã từng bước phát triển dịch vụ lưu trú, đón khách trải nghiệm.

Điều đáng quý là trong quá trình làm du lịch, kiến trúc và không gian văn hóa bản địa vẫn là yếu tố được chú trọng gìn giữ. Du khách đến đây không chỉ để ngắm những ngôi nhà đá độc đáo mà còn có cơ hội tìm hiểu nếp sống, phong tục và văn hóa của cộng đồng người Tày.

Các bản du lịch cộng đồng Hoài Khao lưu giữ nhiều giá trị văn hóa, phong tục và tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh CTV

Nếu Khuổi Ky gây ấn tượng bởi kiến trúc đá, thì Hoài Khao lại mang đến một không gian văn hóa đặc trưng của người Dao Tiền. Những giá trị truyền thống được thể hiện qua trang phục, phong tục, sinh hoạt cộng đồng và nghề thủ công. Mỗi nét văn hóa đều chứa đựng những tri thức, kinh nghiệm được cộng đồng tích lũy, gìn giữ và trao truyền qua nhiều đời.

Ở Khuổi Khon, văn hóa của người Lô Lô hiện diện trong không gian cư trú, trang phục và những tập quán sinh hoạt truyền thống. Bản Giuồng với không gian bản làng người Tày cùng cảnh quan tự nhiên cũng góp phần làm phong phú thêm bức tranh du lịch cộng đồng của Cao Bằng. Những điểm đến như Kha Rào tiếp tục mở rộng không gian trải nghiệm, giúp du khách có thêm cơ hội tiếp cận đời sống văn hóa ở cơ sở.

Điểm chung của những bản làng ấy là văn hóa không bị tách rời khỏi cuộc sống. Di sản không chỉ nằm trong những câu chuyện được kể lại hay những hiện vật trưng bày, mà hiện hữu trong chính cách người dân dựng nhà, mặc trang phục, làm nghề, tổ chức sinh hoạt và gìn giữ phong tục. Bởi vậy, mỗi bản làng thực sự là một không gian văn hóa có sức sống riêng, được tạo nên và bồi đắp bởi chính cộng đồng cư dân.

Đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng và du khách

Một điểm đáng chú ý trong cách làm du lịch của Cao Bằng hiện nay là nỗ lực kết nối các giá trị văn hóa với hoạt động trải nghiệm tại cơ sở. Trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 với chủ đề "Cao Bằng mở cửa di sản", tỉnh đã công bố 24 câu chuyện văn hóa song ngữ Việt - Anh trên nền tảng du lịch số. Các câu chuyện không chỉ giới thiệu địa danh, cảnh quan mà còn hướng tới những con người đang gìn giữ, thực hành và trao truyền di sản.

Người dân địa phương giới thiệu, gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống, góp phần tạo nên những trải nghiệm chân thực và bền vững cho du khách khi đến Cao Bằng. Ảnh CTV

Trong hệ thống này, các bản làng truyền thống và điểm du lịch cộng đồng có vị trí quan trọng. Du khách có thể tìm hiểu về kiến trúc nhà ở, trang phục, phong tục, nghề thủ công và đời sống của từng cộng đồng dân tộc. Việc ứng dụng công nghệ số, mã QR và các hình thức giới thiệu song ngữ góp phần đưa thông tin di sản đến gần hơn với công chúng, nhất là khách du lịch trong nước và quốc tế.

Đáng chú ý, Cao Bằng không dừng lại ở việc số hóa tư liệu hay quảng bá hình ảnh. Định hướng đặt ra là kết nối những câu chuyện văn hóa với các điểm trải nghiệm thực tế, để du khách được gặp gỡ người dân, tìm hiểu nghề truyền thống, thưởng thức ẩm thực và trực tiếp tham gia các hoạt động văn hóa phù hợp. Theo chương trình, mỗi điểm trải nghiệm cần có quy ước đón khách do cộng đồng thống nhất và ít nhất một hoạt động thực hành trực tiếp kéo dài tối thiểu 30 phút.

Cách tiếp cận này có ý nghĩa thiết thực. Bởi một bản làng chỉ thực sự trở thành điểm đến hấp dẫn khi du khách không đơn thuần đi qua, chụp ảnh rồi rời đi, mà có cơ hội hiểu hơn về con người, phong tục và những giá trị làm nên bản sắc nơi đó. Một buổi tìm hiểu nghề thủ công, một lần thưởng thức món ăn truyền thống hay câu chuyện của người cao tuổi về phong tục bản làng đôi khi có sức gợi nhớ lâu dài hơn nhiều hình thức quảng bá đơn thuần.

Quan trọng hơn, người dân phải là chủ thể của quá trình phát triển du lịch. Họ không chỉ là người cung cấp dịch vụ hay giới thiệu cảnh quan, mà còn là những người quyết định cách gìn giữ, giới thiệu và trao truyền di sản. Khi lợi ích từ du lịch được chia sẻ hợp lý, nghệ nhân có thêm động lực duy trì nghề, các gia đình có điều kiện cải thiện sinh kế, lớp trẻ cũng có thêm lý do để tìm hiểu và tự hào về văn hóa của dân tộc mình.

Không gian bản làng truyền thống ở Cao Bằng lưu giữ những nét kiến trúc, phong tục và nếp sinh hoạt đặc trưng, tạo nên sức hấp dẫn riêng cho du lịch cộng đồng. Ảnh CTV

Giữ hồn bản làng trong nhịp sống hôm nay

Phát triển du lịch cộng đồng từ nền tảng di sản cũng đặt ra những yêu cầu không nhỏ. Sức hấp dẫn của bản làng trước hết nằm ở tính chân thực của đời sống. Nếu chỉ chú trọng xây dựng cảnh quan phục vụ chụp ảnh, biến phong tục thành những tiết mục trình diễn mang tính hình thức hoặc làm thay đổi tùy tiện kiến trúc truyền thống, những giá trị vốn tạo nên bản sắc rất dễ bị mai một.

Vì thế, việc đón khách cần được đặt trong mối quan hệ hài hòa giữa bảo tồn và khai thác. Những quy ước cộng đồng, cách tổ chức hoạt động trải nghiệm, bảo vệ môi trường, giữ gìn kiến trúc và tôn trọng phong tục phải được thực hiện trên cơ sở tiếng nói của người dân. Cùng với đó là sự quan tâm đến việc truyền dạy văn hóa trong gia đình, nhà trường và cộng đồng, để thế hệ trẻ không chỉ biết về di sản mà còn có khả năng tiếp nối, thực hành những giá trị ấy.

Đối với Cao Bằng, mỗi bản làng, mỗi nghề truyền thống, mỗi phong tục được gìn giữ đều góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng của miền Non nước. Khi được kết nối bằng những sản phẩm du lịch phù hợp và cách làm có trách nhiệm, di sản không chỉ được bảo vệ mà còn có thể trở thành nguồn lực phát triển kinh tế, tạo việc làm và nâng cao đời sống người dân.

Giữ gìn hồn cốt văn hóa bản làng, suy cho cùng, không phải là níu giữ mọi thứ trong trạng thái cũ, mà là làm cho những giá trị tốt đẹp tiếp tục hiện diện trong cuộc sống hôm nay. Để những ngôi nhà đá Khuổi Ky vẫn bền bỉ với thời gian, những nét văn hóa của người Dao Tiền ở Hoài Khao, người Lô Lô ở Khuổi Khon và người Tày ở Bản Giuồng tiếp tục được trao truyền qua các thế hệ.

Và để mỗi chuyến đi đến Cao Bằng không chỉ là hành trình khám phá cảnh đẹp, mà còn là dịp chạm vào chiều sâu văn hóa, gặp gỡ con người và hiểu thêm những giá trị làm nên bản sắc của một vùng đất.