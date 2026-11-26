Từ giá trị văn hóa đến nguồn lực phát triển

Việt Nam sở hữu nguồn tài nguyên di sản phong phú, nhưng sự phong phú ấy chưa tự động chuyển hóa thành lợi thế phát triển. Khoảng cách giữa tiềm năng và giá trị được tạo ra trong đời sống vẫn là vấn đề cần được quan tâm.

Một làng nghề có thể lưu giữ những bí quyết kỹ thuật hàng trăm năm, nhưng sản phẩm khó mở rộng thị trường nếu thiếu đổi mới thiết kế, tổ chức sản xuất và truyền thông. Một địa phương có nhiều di tích, lễ hội đặc sắc chưa chắc đã hình thành được sản phẩm du lịch hấp dẫn nếu thiếu sự liên kết giữa các chủ thể và những trải nghiệm văn hóa có chiều sâu.

Điều đó cho thấy, nguồn lực di sản không chỉ nằm ở những giá trị được thừa hưởng, mà còn ở năng lực nhận diện, tổ chức và chuyển hóa những giá trị ấy thành động lực phát triển. Quá trình chuyển hóa đòi hỏi sự kết nối giữa tri thức truyền thống với giáo dục, khoa học - công nghệ, thiết kế sáng tạo, thị trường và các thiết chế văn hóa. Trong đó, con người giữ vai trò quyết định. Không có nghệ nhân tiếp tục thực hành và truyền nghề, không có thế hệ trẻ kế tục, không có cộng đồng chủ động tham gia thì những giá trị văn hóa dù đặc sắc cũng khó trở thành nguồn lực bền vững.

Du khách nước ngoài thích thú khi được trải nghiệm làm gốm tại làng gốm Bát Tràng. Nguồn: nongthonmoi.danviet.vn

Làng gốm Bát Tràng ở Hà Nội là một minh chứng tiêu biểu. Giá trị của gốm Bát Tràng không chỉ nằm ở kiểu dáng, màu men hay công năng sản phẩm, mà còn kết tinh trong tri thức nghề nghiệp, kinh nghiệm của người thợ và những câu chuyện được trao truyền qua nhiều thế hệ. Ngày nay, cùng với hoạt động sản xuất truyền thống, không gian làng cổ, chợ gốm, các hoạt động trải nghiệm làm gốm và Trung tâm Tinh hoa Làng nghề Việt đã góp phần mở rộng cách thức tiếp cận di sản.

Du khách không chỉ tìm mua một sản phẩm mà còn có cơ hội khám phá quy trình tạo tác, tìm hiểu đời sống nghệ nhân và cảm nhận những giá trị văn hóa phía sau mỗi sản phẩm. Từ đây, giá trị của làng nghề được mở rộng từ sản xuất hàng hóa sang giáo dục trải nghiệm, du lịch văn hóa, thiết kế sáng tạo và xây dựng thương hiệu địa phương. Tuy nhiên, sự phát triển ấy chỉ thực sự có ý nghĩa khi không gian văn hóa truyền thống được gìn giữ, tri thức nghề được bảo vệ và người làm nghề được hưởng lợi xứng đáng.

Bởi vậy, phát triển công nghiệp văn hóa từ di sản không thể đồng nhất với thương mại hóa di sản. Nếu chỉ chú trọng doanh thu, lượng khách hay sức hấp dẫn nhất thời mà xem nhẹ tính xác thực và quyền lợi cộng đồng, hoạt động khai thác có thể làm suy giảm chính những giá trị tạo nên sức sống của di sản.

Cộng đồng - chủ thể gìn giữ và sáng tạo

Một chuyển biến căn bản trong tư duy bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa hiện nay là sự thay đổi cách nhìn nhận về vị trí, vai trò của cộng đồng. Cộng đồng không chỉ là lực lượng tham gia bảo tồn, đối tượng thụ hưởng hay nguồn cung cấp tư liệu, mà trước hết phải được nhìn nhận là chủ thể sáng tạo, gìn giữ, trao truyền và tiếp tục kiến tạo những giá trị văn hóa. Bởi lẽ, di sản không chỉ hiện diện trong những công trình, hiện vật hay sản phẩm văn hóa, mà còn được nuôi dưỡng trong ký ức, tri thức bản địa, kỹ năng nghề nghiệp và đời sống thường ngày của người dân.

Nghệ nhân không đơn thuần làm ra sản phẩm, mà còn lưu giữ những bí quyết nghề nghiệp, kinh nghiệm và cảm quan thẩm mỹ được tích luỹ qua nhiều thế hệ. Người dân địa phương không chỉ sinh sống bên cạnh di tích, mà chính những thực hành văn hóa, phong tục và quan hệ cộng đồng của họ đã góp phần tạo nên bản sắc, sức sống của không gian di sản. Vì vậy, bảo tồn di sản không thể tách rời việc tôn trọng tri thức, bảo vệ quyền lợi và nuôi dưỡng năng lực sáng tạo của cộng đồng.

Nghệ nhân Nguyễn Thị Tâm, làng dệt lụa Vạn Phúc, Hà Nội, giới thiệu với khách tham quan cách dệt lụa truyền thống của làng. Ảnh: Nhật Linh

Từ nhận thức đó, cần chuyển từ tư duy sáng tạo sản phẩm văn hóa cho cộng đồng sang sáng tạo cùng cộng đồng. Đây không đơn thuần là sự thay đổi cách tiếp cận, mà là chuyển biến trong phương thức tổ chức, xác lập vai trò và phân chia lợi ích giữa các chủ thể. Đồng sáng tạo chỉ thực sự có ý nghĩa khi cộng đồng được tham gia từ khâu nhận diện giá trị, lựa chọn câu chuyện, hình thành ý tưởng đến thiết kế sản phẩm, tổ chức thực hiện và thụ hưởng thành quả. Trong quá trình ấy, tri thức bản địa và ký ức cộng đồng kết hợp với nghiên cứu khoa học, thiết kế sáng tạo, công nghệ số và năng lực thị trường để tạo ra những giá trị mới mà không làm mất đi bản sắc vốn có.

Bát Tràng là một minh chứng sinh động. Đằng sau mỗi sản phẩm gốm không chỉ là câu chuyện về đất, men và lửa, mà còn là ký ức gia đình, bí quyết nghề nghiệp, sự bền bỉ và niềm tự hào của những thế hệ người thợ. Khi nghệ nhân trực tiếp kể câu chuyện của mình, còn học sinh, sinh viên, nhà thiết kế và doanh nghiệp tham gia sáng tạo nội dung, xây dựng sản phẩm truyền thông và phát triển trải nghiệm văn hóa, di sản có cơ hội tiếp cận công chúng rộng rãi hơn mà vẫn giữ được chiều sâu văn hóa. Ở đó, nghệ nhân không chỉ cung cấp chất liệu cho sáng tạo, mà còn tham gia định hình nội dung, kiểm chứng tính xác thực và quyết định cách thức giới thiệu di sản.

Đánh thức nguồn lực văn hóa, xét đến cùng, chính là đánh thức năng lực sáng tạo của cộng đồng. Khi người dân được tôn trọng, trao quyền và kết nối với tri thức, công nghệ, thị trường, di sản không chỉ được gìn giữ như một giá trị của quá khứ, mà còn trở thành nguồn lực nội sinh để kiến tạo sinh kế, nuôi dưỡng bản sắc và thúc đẩy phát triển bền vững. Cộng đồng không chỉ tham gia vào quá trình phát huy di sản, mà phải có quyền định hình cách di sản được diễn giải, sáng tạo, khai thác và trao truyền cho tương lai.

Kiến tạo hệ sinh thái sáng tạo

Đánh thức nguồn lực di sản không chỉ trông chờ vào nỗ lực của nghệ nhân, cộng đồng hay một vài dự án sáng tạo riêng lẻ. Điều cần thiết là hình thành môi trường hợp tác, trong đó các chủ thể có thể phát huy thế mạnh và cùng tạo ra giá trị. Chính quyền giữ vai trò kiến tạo thể chế, bảo vệ không gian văn hóa và hỗ trợ hạ tầng phát triển. Cộng đồng và nghệ nhân gìn giữ tri thức, thực hành di sản và tham gia quyết định phương thức phát huy giá trị. Các cơ sở giáo dục đóng góp năng lực nghiên cứu, đào tạo và kết nối thế hệ trẻ. Doanh nghiệp và các tổ chức sáng tạo hỗ trợ thiết kế, phát triển sản phẩm, tổ chức hoạt động và mở rộng thị trường.

Việc Hà Nội gia nhập Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO năm 2019 trong lĩnh vực thiết kế đã mở thêm cơ hội kết nối di sản với các ngành công nghiệp văn hóa, nghệ thuật và không gian sáng tạo. Những hoạt động tại Bát Tràng cùng sự hình thành các không gian sáng tạo trong đô thị cho thấy, khi di sản được kết nối với nguồn nhân lực, thiết kế và thị trường, những giá trị truyền thống có thể trở thành nền tảng của các sản phẩm và trải nghiệm văn hóa mới.

Một di sản có sức sống không phải vì nó được giữ nguyên trong mọi hoàn cảnh, mà vì những giá trị cốt lõi tiếp tục được các thế hệ nhận biết, trân trọng và sáng tạo. Đánh thức nguồn lực di sản, suy cho cùng, chính là đánh thức năng lực sáng tạo của con người. Khi cộng đồng có tiếng nói, có điều kiện thực hành và được hưởng lợi từ di sản, việc gìn giữ quá khứ cũng đồng thời trở thành hành động kiến tạo tương lai. Đó là ý nghĩa thiết thực của Ngày Văn hóa Việt Nam: không chỉ tôn vinh những gì dân tộc đã sáng tạo trong lịch sử, mà còn khơi dậy trách nhiệm và khát vọng sáng tạo văn hóa của mỗi người Việt Nam hôm nay.