Những kinh nghiệm từ nền công nghiệp hoạt hình hàng đầu thế giới chia sẻ tại hội thảo đặt ra câu hỏi cấp thiết với lĩnh vực hoạt hình Việt Nam: Làm thế nào để đánh thức nguồn lực, xây dựng thương hiệu, phát triển công nghiệp hoạt hình Việt Nam?

Hội thảo Tiêu điểm điện ảnh Nhật Bản. Ảnh: Thụy Du

Anime Nhật Bản - hệ sinh thái công nghiệp hoạt hình

Tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông chia sẻ, Nhật Bản được lựa chọn làm tiêu điểm điện ảnh tại Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII bởi đây là một trong những quốc gia thành công hàng đầu trong việc phát triển hoạt hình từ loại hình nghệ thuật thành ngành công nghiệp văn hóa có sức lan tỏa toàn cầu.

Theo Hiệp hội Hoạt hình Nhật Bản (AJA), năm 2024, quy mô thị trường anime đạt khoảng 3,84 nghìn tỷ yên, tăng 14,8% so với năm trước; thị trường nước ngoài chiếm khoảng 56,5%. Số liệu sơ bộ năm 2025 được các tham luận đề cập cho thấy thị trường tiếp tục lập kỷ lục, đạt khoảng 4,45 nghìn tỷ yên, trong đó giá trị từ nước ngoài chiếm 57,1%.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu. Ảnh: Thụy Du

“Thành công này không chỉ đến từ năng lực sáng tạo, sản xuất, còn từ hệ sinh thái kết nối đào tạo, phát hành, khai thác bản quyền, phát triển nhân vật và các sản phẩm phái sinh; đặc biệt là khả năng chuyển tải bản sắc văn hóa Nhật Bản tới khán giả quốc tế”, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhìn nhận.

Những thương hiệu như Doraemon, Pokémon, Dragon Ball, Naruto hay One Piece… đã trở thành một phần đời sống văn hóa của nhiều thế hệ. Từ một câu chuyện, nhân vật có thể bước sang truyện tranh, truyền hình, điện ảnh, trò chơi, thẻ bài, đồ chơi và các sản phẩm tiêu dùng. Mỗi hình thức đem lại trải nghiệm riêng, đồng thời củng cố sự hiện diện của thương hiệu trong đời sống khán giả.

Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam nhận định, sức sống của một thương hiệu hoạt hình không chỉ nằm ở thành công của bộ phim, còn ở khả năng xây dựng nhân vật, phát triển tài sản trí tuệ (IP) và mở rộng sang nhiều loại hình sản phẩm khác.

Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: Thụy Du

Doraemon và Pokémon là những trường hợp tiêu biểu cho quá trình phát triển nhân vật thành tài sản trí tuệ. Doraemon khởi đầu từ truyện tranh với cấu trúc kể chuyện giản dị, nhiều bất ngờ, rồi tiếp tục hiện diện trên truyền hình và màn ảnh rộng qua nhiều thập niên.

Pokémon xuất phát từ trò chơi điện tử năm 1996, sau đó mở rộng sang thẻ bài, truyền hình và điện ảnh. Việc thành lập The Pokémon Company tạo đầu mối quản lý, khai thác IP nhất quán, giúp các sản phẩm thuộc nhiều lĩnh vực cùng phát triển trong một thế giới thương hiệu thống nhất.

Từ góc nhìn doanh nghiệp, ông Bùi Quang Minh (Minh Beta), nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Beta Group cho rằng, bài học quan trọng của Nhật Bản là “nuôi nhân vật”, thay vì chỉ tập trung hoàn thành từng bộ phim. Một nhân vật được đầu tư phát triển bền bỉ có thể tạo mối liên kết với khán giả qua nhiều giai đoạn cuộc đời. Những thế hệ từng xem Doraemon khi còn nhỏ tiếp tục đưa con em đến rạp, tạo nên vòng đời khán giả nối tiếp.

Theo Tiến sĩ Ngô Phương Lan, anime Nhật Bản được phát triển thông qua mạng lưới liên kết giữa nhà sản xuất, studio, nhà xuất bản, đài truyền hình, đơn vị phát hành và đối tác khai thác bản quyền. Các bên cùng góp vốn, chia sẻ rủi ro và chuẩn bị đầu ra từ đầu dự án. Mỗi doanh nghiệp phát huy thế mạnh riêng, cùng tạo nên một hệ sinh thái để tác phẩm có cơ hội đi xa hơn.

Hoàn thiện chuỗi giá trị hoạt hình Việt Nam

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Thụy Du

Từ nền tảng thị trường và nhân lực hiện có, hoạt hình Việt Nam đứng trước cơ hội phát triển thành một ngành công nghiệp sáng tạo có sức cạnh tranh. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông dẫn theo nghiên cứu thị trường hoạt hình Đông Nam Á công bố năm 2026, quy mô thị trường hoạt hình Việt Nam năm 2025 ước đạt khoảng 200 triệu USD, trong tổng quy mô 1,24 tỷ USD của khu vực. Việt Nam có khoảng 200 studio hoạt hình, nhiều nhất trong sáu thị trường được khảo sát. Những con số này cho thấy ngành đã có lực lượng sản xuất và thị trường nhất định, tạo tiền đề để chuyển từ năng lực gia công sang phát triển các sản phẩm mang thương hiệu Việt.

Tuy nhiên, theo ông Bùi Quang Minh, phần lớn năng lực sản xuất hoạt hình của Việt Nam hiện vẫn phục vụ các đơn hàng nước ngoài. Điều này phản ánh khả năng chuyên môn của đội ngũ, đồng thời cho thấy hoạt hình Việt Nam còn thiếu những dự án nội dung gốc được đầu tư đủ lớn và có chiến lược phát triển dài hạn.

Thực tế phát hành trong nước cũng cho thấy khoảng cách giữa tiềm năng và hiệu quả thị trường. Bà Trần Thị Thu Hiền, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hãng Phim hoạt hình Việt Nam cho biết, trong khoảng 10 năm qua, Việt Nam có bốn phim hoạt hình được phát hành thương mại tại rạp, tổng doanh thu chưa đạt 30 tỷ đồng. Những hạn chế về chất lượng, tư duy sáng tạo, quy trình sản xuất và hiệu quả kinh tế đặt ra yêu cầu đổi mới từ khâu phát triển dự án, tổ chức sản xuất đến phát hành.

Các đại biểu tham luận tại hội thảo. Ảnh: Thụy Du

Theo Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, Việt Nam có nguồn nhân lực sáng tạo dồi dào cùng kho tàng văn học dân gian, văn học truyền thống và văn học thiếu nhi phong phú. Đây là nguồn chất liệu quý để xây dựng những nhân vật hoạt hình mang bản sắc Việt Nam. Vấn đề cần giải quyết là cơ chế hỗ trợ, sự kết nối giữa các chủ thể và điều kiện để đưa ý tưởng sáng tạo thành sản phẩm có sức cạnh tranh.

Để tác phẩm tìm được khán giả, hoạt động phát hành và quảng bá cần được tính toán ngay từ giai đoạn phát triển dự án. Ông Yuya Okamoto, Tổng Giám đốc NewGates, đơn vị tham gia phân phối, quảng bá hoạt hình Nhật Bản tại Việt Nam và thúc đẩy hoạt hình Việt Nam tiếp cận thị trường Nhật Bản, chia sẻ kinh nghiệm kết nối hai thị trường. Trong đó, việc xác định nhóm công chúng, lựa chọn đối tác, xây dựng kế hoạch quảng bá và phương thức phát hành cần được chuẩn bị sớm, giúp tác phẩm có định hướng thị trường rõ ràng ngay từ đầu.

Cùng với phát triển nội dung và mở rộng phát hành, hoạt hình Việt Nam cần từng bước hình thành chuỗi giá trị liên kết giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và đội ngũ sáng tạo. Doanh nghiệp cần có điều kiện đầu tư vào nội dung gốc, phát triển dự án và khai thác bản quyền; các cơ sở đào tạo cần gắn chương trình với yêu cầu thực tế của quy trình sản xuất, từ biên kịch, đạo diễn, thiết kế nhân vật đến hoạt hình, kỹ xảo và phát hành. Sự phối hợp giữa các khâu sẽ góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm khoảng cách giữa sáng tạo và thị trường.

Những định hướng này phù hợp với Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và Kết luận số 18-KL/TW tại Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí và các ngành kinh tế sáng tạo. Với điện ảnh hoạt hình, yêu cầu đặt ra là gắn sáng tạo nội dung với công nghệ, thương mại, phát hành và các sản phẩm văn hóa số, từng bước tạo lập môi trường để doanh nghiệp chủ động đầu tư và phát triển thương hiệu.

Đánh thức nguồn lực hoạt hình Việt Nam cần bắt đầu từ việc phát huy năng lực sản xuất, làm giàu chất liệu sáng tạo và xây dựng những nhân vật có sức sống lâu dài. Khi các nguồn lực được kết nối trong một chuỗi giá trị chuyên nghiệp, hoạt hình Việt Nam sẽ có thêm điều kiện tạo ra sản phẩm mang bản sắc riêng, mở rộng thị trường và nâng cao sức cạnh tranh của ngành công nghiệp sáng tạo.